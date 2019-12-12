Политика
SM NewsИгорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области
Сергей Левченко 12 декабря написал заявление об отставке Стало известно имя врио губернатора Иркутской области. Им назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев. Как мы писали ранее, губернатор Приангарья Сергей Левченко, который руководил регионом с октября 2015-го, сегодня ушел в отставку.
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Происшествия
Россиянин истязал соседей конским ржанием
46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.
Политика
Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
Гаджеты
Apple запускает беспроцентную рассрочку на покупку iPhone
Apple 10 декабря запустил предложение под названием «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone».
Футбол
Зане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»
Следующим летом до истечения срока контракта останется один год, поэтому «Манчестер Сити» будет вынужден сбрасывать цену на футболиста.
Происшествия
После пожара на «Адмирале Кузнецове» завели уголовное дело
Следственный комитет России завел уголовное дело по факту пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Экономика
Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей
Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
Музыка
Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке
Политика
«Секс на новом матрасе»: еще одну «слугу народа» поймали на интимной переписке в Раде
Из сообщений становится понятно, что мужчина заказал новый матрас и его должны доставить уже сегодня.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Происшествия
Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
Политика
Сенат США утвердил Джона Салливана послом в России
Сенат США утвердил кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России.
Гаджеты
Apple начала продажи компьютера Mac Pro стоимостью до $52 599
Стоимость топовой версии компьютера составляет $52 599.
Армия и оружие
Испытания атомной подлодки «Казань» продлили
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Армия и оружие
В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки
В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.
Общество
Ученые рассказали об опасности дневного сна
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Экономика
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн
В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
Футбол
Роналду опустился на вторую строчку по трансферной стоимости в Серии А
Трансферная стоимость футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду среди всех игроков в Серии А уменьшилась на 15 млн евро и теперь составляет 75 млн евро.
Кино
Роберт Дауни-младший провел «кастинг» с животными
В Сети появилось видео в рамках рекламной кампании фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», на котором исполнитель главной роли Роберт Дауни-младший проводит прослушивания животных.
Авто
Skoda Karoq для России: стартовало производство в Нижнем Новгороде
Компания Skoda объявила о старте производства в Нижнем Новгороде кроссовера Karoq.
Футбол
Гаттузо отклонил 18 предложений, прежде чем возглавил «Наполи»
Источник со ссылкой на La Repubblica сообщает, что новый главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо отклонил 18 предложений от других команд, прежде чем возглавил неаполитанский клуб.
Хоккей
Россия — Швеция 1:3 (2-й перерыв)
12 декабря стартует Кубок Первого канала - очередной этап Евротура.
Политика
Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
Здоровье
Володин о саратовских больницах: «У главврачей были любимые уборщицы, которые получали по 80 тысяч»
В интервью ГТРК «Саратов», фрагмент которого вчера, 10 декабря, был опубликован на YouTube-канале компании, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проблему с низкими зарплатами учителей и врачей в регионе «удалось с мертвой точки сдвинуть».
Здоровье
Больше 40% россиян не доверяют врачам: опрос
Уровень доверия врачам среди россиян старше 60 лет достиг 73%.