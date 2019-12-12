Политика
SM NewsИгорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области
Сергей Левченко 12 декабря написал заявление об отставке Стало известно имя врио губернатора Иркутской области. Им назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев. Как мы писали ранее, губернатор Приангарья Сергей Левченко, который руководил регионом с октября 2015-го, сегодня ушел в отставку.
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Общество
Украина увидела угрозу экономике из-за российского газа
Возможное прекращение транзита российского газа через Украину может стать угрозой для макроэкономической стабильности страны.
Политика
Сергей Левченко официально покинул пост главы Иркутской области
Сергей Левченко ушел с поста губернатора Иркутской области.
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Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
Происшествия
Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Космос
Ученые впервые выяснили, что происходит в атмосфере Марса
Ученые получили первые данные о ветровых циркуляциях в атмосфере Марса.
Политика
Путин попросил внести предложения по увековечению памяти Лужкова
Политика
Сенат США утвердил Джона Салливана послом в России
Сенат США утвердил кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России.
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Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.
Происшествия
В Подмосковье двое подростков погибли, предположительно, от отравления
Двое подростков погибли в Подмосковье, предположительно, от отравления, еще один подросток был госпитализирован, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Гаджеты
MSI выпустила видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT
Производитель MSI заявил о создании восьми графических ускорителей на платформе AMD Radeon RX 5500 XT.
Общество
Госдума вернула курилки в аэропорты
Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.
Происшествия
При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек
При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Политика
Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции
Глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции .
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Сочи
Четыре человека погибли при ДТП на трассе Адлер — Альпика-Сервис.
Общество
Подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала обстрел Киева из «Градов»
Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач-волонтер Юлия Кузьменко обсуждала с сообщниками разные сценарии дестабилизации общественно-политической обстановки на Украине, включая обстрел Киева из ракетных установок "Град".
Общество
Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа
Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
Политика
Аваков допустил свою отставку после завершения дела Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что допускает возможность ухода с занимаемой должности по собственному желанию после завершения расследования ряда резонансных дел.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Армия и оружие
Террористы готовят новую провокацию с химоружием в Сирии
Помимо прочего, в ЦПВС отметили, что террористами указанной группировки совместно с представителями псевдогуманитарной организации «Белые каски» ведется подготовка инсценировок применения химического оружия и разрушения гражданских объектов в Идлибской зоне деэскалации.
Здоровье
Тест со стулом позволит выявить рак легких
Если у человека после нахождения в сидячем положении возникают сложности с вставанием со стула и наблюдается проблема с устойчивостью, то следует обратиться к врачу.
Хоккей
Овечкин сбил с ног судью на матче НХЛ
Армия и оружие
США испытали ракету средней дальности наземного базирования
Политика
Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенат конгресса Соединенных Штатов принял 12 декабря резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян, передает РИА "Новости".
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали информацию о параличе актрисы
Родственники Анастасии Заворотнюк в Instagram опровергли информацию о параличе правой части тела актрисы. Об этом написали некоторые СМИ.
Футбол
Зидан: «Если „Реал“ встретится с „Ливерпулем“, то уничтожит их»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Брюгге» (3:1) в гостевом поединке шестого тура группового раунда Лиги чемпионов высказался о предстоящей жеребьевке 1/8 финала.
Политика
Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.