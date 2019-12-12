Сергей Левченко 12 декабря написал заявление об отставке Стало известно имя врио губернатора Иркутской области. Им назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев. Как мы писали ранее, губернатор Приангарья Сергей Левченко, который руководил регионом с октября 2015-го, сегодня ушел в отставку.

Происшествия Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы» Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Финансы Курс евро опустился ниже 70 рублей Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.

Происшествия В Подмосковье двое подростков погибли, предположительно, от отравления Двое подростков погибли в Подмосковье, предположительно, от отравления, еще один подросток был госпитализирован, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Общество Госдума вернула курилки в аэропорты Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.

Общество Подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала обстрел Киева из «Градов» Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач-волонтер Юлия Кузьменко обсуждала с сообщниками разные сценарии дестабилизации общественно-политической обстановки на Украине, включая обстрел Киева из ракетных установок "Град".

Политика Аваков допустил свою отставку после завершения дела Шеремета Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что допускает возможность ухода с занимаемой должности по собственному желанию после завершения расследования ряда резонансных дел.

Экономика Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019 В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.

Армия и оружие Террористы готовят новую провокацию с химоружием в Сирии Помимо прочего, в ЦПВС отметили, что террористами указанной группировки совместно с представителями псевдогуманитарной организации «Белые каски» ведется подготовка инсценировок применения химического оружия и разрушения гражданских объектов в Идлибской зоне деэскалации.

Здоровье Тест со стулом позволит выявить рак легких Если у человека после нахождения в сидячем положении возникают сложности с вставанием со стула и наблюдается проблема с устойчивостью, то следует обратиться к врачу.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк прокомментировали информацию о параличе актрисы Родственники Анастасии Заворотнюк в Instagram опровергли информацию о параличе правой части тела актрисы. Об этом написали некоторые СМИ.