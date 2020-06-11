Политика

Областная газета (г. Иркутск)Областная газета (г. Иркутск)Игорь Кобзев первым выдвинулся в губернаторы Иркутской области

Документы о выдвижении в качестве кандидата на выборах главы Иркутской области 11 июня 2020 года подал в региональную избирательную комиссию врио губернатора Игорь Кобзев. Как сообщает пресс-служба избиркома, он идет на выборы как самовыдвиженец.
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Игорь Иванович Кобзев
Российский политик
Российский государственный деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области с 12 декабря 2019 года. Генерал-полковник внутренней службы.
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