Политика

ИА АльтаирИА АльтаирИгорь Кобзев выдвинулся на выборы губернатора Иркутской области

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подал в Избирательную комиссию Прибайкалья документы для участия в выборах главы региона на основе самовыдвижения. Члены рабочей группы при облизбиркоме выдали Игорю Кобзеву подтверждение в получении пакета документов.
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Кобзев первый подал документы для участия в выборах губернатора Иркутской области

ИрСитивчера в 23:54

Врио губернатора Иркутской области выдвинул свою кандидатуру на выборы главы региона

ТАСС00:14

Игорь Кобзев выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Иркутской области

ИркСиб00:13

Игорь Кобзев стал первым кандидатом на выборы губернатора Иркутской области

Байкал2400:01

Игорь Кобзев первым подал документы на участие в выборах губернатора Иркутской области

КП - Иркутск00:38

Игорь Кобзев первым выдвинулся в губернаторы Иркутской области

Областная газета (г. Иркутск)вчера в 23:49

Игорь Кобзев выдвинулся на выборы губернатора Иркутской области

ИА Альтаирвчера в 23:46
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия 09 июня в 19:20
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Шоу-бизнес

Андрей Разин вспомнил, как Ефремов наводил на всех ужас

Bimru.ru 00:40
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Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
1,8K
Политика

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян

К украинскому лидеру Владимиру Зеленскому рано или поздно придет чувство раскаяния за ложь и негативное отношение к крымчанам, считает вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.
РИА Новости 00:37
Общество

Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом

RT на русском вчера в 15:51
195
Общество

В Подмосковье захотели открыть к выходным ТЦ и летние веранды кафе

Ранее власти Московской области отсрочили арендаторам муниципального имущества и так называемых неразграниченных земель платежи на общую сумму в 63 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 14:28
115
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
1,2K
Общество

В суде по MH17 рассказали о видевшем запуск ракеты «Бук» свидетеле

В окружном суде Гааги по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокурор Тейс Бергер рассказал о свидетеле, видевшем четырех солдат в танкистских шлемах и непосредственно запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 12:43
3
Общество

Нарколог назвал возможные сроки лечения Ефремова от алкоголизма

РБК 01:18
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Политика

Трамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы

"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы", - написал Трамп и призвал к соблюдению закона и порядка.
ТАСС 00:14
7
Экономика

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 09 июня в 14:31
31
Происшествия

В Петербурге автомобиль наехал на остановку

REGNUM вчера в 18:14
12
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
141
Общество

В трех регионах России оценят популяционный иммунитет к коронавирусу

В Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге в июне планируется провести исследование популяционного иммунитета к COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 20:24
135
Здоровье

Нижегородский минздрав назвал сроки выхода из режима ограничений

Глава Минздрава отказался назвать точную дату выхода из COVID-режима, «чтобы лишний раз всех не обнадеживать».
Newsroom24 01:25
2
Политика

Кедми заявил, что 2020 год станет концом гегемонии США

Яков Кедми уверен, что 2020 год станет концом американской гегемонии.
ФАН 08 июня в 13:51
97
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ вчера в 06:48
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Единоборства

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик завершил карьеру

Bookmaker-ratings.ru вчера в 02:40
Политика

Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией

Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.
РИА Новости вчера в 23:04
12
Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

REGNUM 00:05
330
Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета 09 июня в 04:50
74
Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 09 июня в 02:53
1,9K
Общество

Мэр Бостона приказал демонтировать статую Колумба

Российская газета вчера в 19:58
Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru вчера в 01:49
243
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews вчера в 03:01
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Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
8
Общество

Amazon запретила полиции использовать технологию распознавания лиц

Компания Amazon заявила, что ближайши год полиция не будет использовать программное обеспечение для распознавания лиц.
ITZine.ru 01:01
3
Путешествия

Названы самые безопасные направления для туристов в 2020 году

Всемирный совет по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC) назвал безопасные направления для отдыха этим летом.
Lenta.ru вчера в 21:14
3
Общество

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 114 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 11 июня выявлено 114 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:33
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Игорь Иванович Кобзев
Российский политик
Российский государственный деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области с 12 декабря 2019 года. Генерал-полковник внутренней службы.
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