Композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять РФ в 2020 году на "Евровидении" будет певец Александр Панайотов, об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

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Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году. Такое мнение в беседе с агентством «РИА Новости» выразил композитор и продюсер Игорь Крутой.

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