Музыка
РБКИгорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году. Такое мнение в беседе с агентством «РИА Новости» выразил композитор и продюсер Игорь Крутой.
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Композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять РФ в 2020 году на "Евровидении" будет певец Александр Панайотов, об этом он заявил в беседе с РИА Новости.РИА Новости22:20
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Австралийская актриса Марго Робби объяснила, почему Джаред Лето не примет участие в фильме «Хищные птицы» в роли Джокера.
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В России вступили в силу новые правила увольнения
Новые стандарты Минтруда РФ относительно увольнений вступили в силу с 1 февраля.
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Нобелевские лауреаты: Роберт Холли
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Фотографы-любители зафиксировали новый вид северного сияния «Дюны»
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Марина Девятова опровергла свои же слова о романе с Евгением Плющенко
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Рабочим, который пропал при обрушении здания СКК «Петербургский», может быть 29-летний Матвей Кучеров.
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30 января Кокорин выступил в эфире программы "Фетисов", рассказав о некоторых деталях своих договоренностей с руководством клуба.
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Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X
Армия и оружие
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ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых машин
Банк ВТБ в партнерстве с автоагрегатором ILSA запустил автомобильный маркетплейс.
Политика
Правительство Чувашии отправлено в отставку
Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку после того, как новый врио главы республики Олег Николаев вступил в должность.