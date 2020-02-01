Музыка

РБКРБКИгорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году. Такое мнение в беседе с агентством «РИА Новости» выразил композитор и продюсер Игорь Крутой.
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Игорь Крутой рассказал, кто может представить Россию на «Евровидении»

Композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять РФ в 2020 году на "Евровидении" будет певец Александр Панайотов, об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
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