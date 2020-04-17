Бывший наставник «Ахмата» Игорь Ледяхов рассказал о пандемии коронавируса в Испании. По словам Ледяхова, испанские власти не смогли подготовиться к угрозе.

Игорь Ледяхов: Россия к коронавирусу подготовилась лучше, чем Испания

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