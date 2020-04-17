Коронавирус

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruИгорь Ледяхов: Россия к коронавирусу подготовилась лучше, чем Испания

2 фото
Бывший наставник «Ахмата» Игорь Ледяхов рассказал о пандемии коронавируса в Испании. По словам Ледяхова, испанские власти не смогли подготовиться к угрозе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Бывший футболист сборной России описал кошмар в Испании из-за коронавируса

Lenta.ru14:43

Игорь Ледяхов: Россия к коронавирусу подготовилась лучше, чем Испания

Bookmaker-ratings.ru12:27

Ледяхов: в Испании к вирусу оказались не готовы — это кошмар! Россия подготовилась лучше

Чемпионат11:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:31, Ашберн
Общество

Налоговики предложили способ узнавать доходы семей россиян

В четверг, 16 апреля, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудил создание специального единого регистра, куда будут вноситься основные сведения о гражданах России и тех, кто временно приезжает в страну.
РБК вчера в 20:39
2,1K
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета вчера в 08:11
713
Армия и оружие

75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста вчера в 15:04
158
Происшествия

СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии

«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
117
Здоровье

В Петербурге медики массово заразились коронавирусом

За последние сутки в Петербурге резко увеличилось число зараженных коронавирусом. Инфекция была подтверждена у 424 человек.
Lenta.ru 15:17
107
Шоу-бизнес

Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец

Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru 11:48
Общество

В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
121
Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
711
Политика

Норвегия назвала причину задержания российского траулера «Борей»

Причиной задержания российского траулера «Борей» у архипелага Шпицберген стало нарушение норвежских правил ловли в этом районе.
РБК 14:38
22
Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
2,5K
Кино

Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи

Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль.
ИА InterMedia вчера в 08:37
3,3K
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Карелии вновь увеличилось

Еще два подтвержденных случая заболевания коронавирусом выявили в Карелии: положительный результат дали пробы, взятые у 51-летней жительницы Петрозаводска и 33-летнего жителя Кондопоги.
ИА Республика 12:28
2
Общество

Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве

РИА Новости 11:59
6
Общество

Собянин допустил ужесточение пропускного режима

Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 14:38
728
Политика

Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников

Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах.
РБК 15:09
1
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля

В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
942
Путешествия

Анталья откроется для иностранных туристов не раньше августа

Представители сферы туризма Антальи не ожидают иностранцев раньше августа.
ToDay News Ufa 06:33
127
Общество

Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам

Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
1,5K
Происшествия

Пес сбежал и отыскал больницу с умирающим от коронавируса хозяином

В итальянской провинции Пиза собака сбежала из дома и нашла больницу, в которой умирал ее хозяин. Об этом сообщает издание Newsweek.
Lenta.ru 13:07
3
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
1,9K
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
15
Общество

Мишустин передал регионам коечный фонд федеральных клиник

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник для борьбы с коронавирусом.
News.ru 12:39
34
Игры

Ближе к современности: в Doom Eternal появился «демон-хипстер»

REGNUM 09:16
2
Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
193
Футбол

Созин: пандемия - это когда девять миллионов умирает

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией.
Газета.Ru 15:14
Происшествия

В Башкирии омбудсмен начала проверку задержания детей полицией

Российская газета 06:20
83
Футбол

«Спартак» решил не выкупать Шюррле у «Боруссии»

«Спартак» принял решение не выкупать полузащитника Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии», сообщил генеральный директор красно-белых Томас Цорн.
Sports.ru 13:10
Происшествия

В Тамбовской области у 93-летнего пациента выявили коронавирус

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 93-летнего пациента, который стал одним из 18 новых заболевших в Тамбовской области, сообщают власти региона.
РИА Новости 14:47
1
Энергетика

Суточные поставки саудовской нефти в США выросли кратно

Поставки нефти из Саудовской Аравии в США в апреле выросли до 1,46 млн баррелей в сутки.
ИА Красная Весна 15:06
6
Политика

Путин заявил о переносе парада Победы

NewInform вчера в 11:09
2,8K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Анатольевич Ледяхов
Футболист
Бывший советский и российский футболист, полузащитник; ныне - тренер. Мастер спорта СССР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное