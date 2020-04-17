Сравните, что творится в Италии и Испании с Россией. Я каждый день смотрю новости российские, уж не знаю, насколько всё там правдиво, но здесь ситуация точно была хуже.

с чего всё началось

Бывший наставник «Ахмата» Игорь Ледяхов рассказал о пандемии коронавируса в Испании. По словам Ледяхова, испанские власти не смогли подготовиться к угрозе.

Игорь Ледяхов: Россия к коронавирусу подготовилась лучше, чем Испания

Транспорт Собянин ужесточил введенные из-за коронавируса ограничения Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 1 мая ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса. 130

Общество Собянин исключил рост случаев COVID-19 в геометрической прогрессии «Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения», — написал Собянин. 169

Экономика Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году Федеральный бюджет РФ в 2020 году может недополучить ненефтегазовые доходы на 1 трлн рублей, при этом в экономику планируется направить около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. 332

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 547

Общество Автор теории «черного лебедя» спрогнозировал последствия COVID-19 "Черный лебедь" - теория Талеба, которая рассматривает труднопрогнозируемые и редкие события, обладающие огромной силой воздействия и требующие нового объяснения, которое в итоге оказывается простым. 1

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Происшествия В Севастополе в два раза выросло число «коронавирусных подозреваемых» Севастополь, 15 апреля 2020, 18:05 — REGNUM За сутки в Севастополе в два раза увеличилось число граждан, которые находятся дома под наблюдением в связи с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. 37

Религия Церемония освящения Благодатного огня началась в Иерусалиме Церемония освящения Благодатного огня началась в храме Гроба Господня в Иерусалиме без присутствия верующих и паломников. 1

Наука Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые. 28

Общество В России за сутки выявили 3448 новых случаев заражения коронавирусом В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 на территории РФ проинформировали представителей СМИ о том, что за минувшие сутки в российских регионах обнаружили 3448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Общество Первые семьи с детьми до трех лет получили дополнительные пособия Если же заявление поступит после 1 июля, но до 1 октября 2020 года, семья сразу же получит 15 тысяч рублей на каждого ребенка младше трех лет единовременно. 63

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Политика Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС. 406

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Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,6K

Общество Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом. 2,7K