Коронавирус

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruИгорь Ледяхов: Россия к коронавирусу подготовилась лучше, чем Испания

Бывший наставник «Ахмата» Игорь Ледяхов рассказал о пандемии коронавируса в Испании. По словам Ледяхова, испанские власти не смогли подготовиться к угрозе.
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с чего всё началось

Ледяхов: в Испании к вирусу оказались не готовы — это кошмар! Россия подготовилась лучше

Сравните, что творится в Италии и Испании с Россией. Я каждый день смотрю новости российские, уж не знаю, насколько всё там правдиво, но здесь ситуация точно была хуже.
Чемпионатвчера в 11:59

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«Россия подготовилась лучше»: футболист рассказал о кошмаре в Испании из-за коронавируса

НТВ02:55

«Оказались не готовы»: Экс-тренер «Ахмата» рассказал о кошмаре в Испании

Царьградвчера в 15:48

Игорь Ледяхов: Россия к коронавирусу подготовилась лучше, чем Испания

Bookmaker-ratings.ruвчера в 12:27

Бывший футболист сборной России описал кошмар в Испании из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 14:43

Ледяхов: в Испании к вирусу оказались не готовы — это кошмар! Россия подготовилась лучше

Чемпионатвчера в 11:59
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Происшествия

Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке

BFM.ru 01:25
593
Транспорт

Собянин ужесточил введенные из-за коронавируса ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 1 мая ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ 03:11
130
Общество

Собянин исключил рост случаев COVID-19 в геометрической прогрессии

«Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения», — написал Собянин.
РБК 02:43
169
Экономика

Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году

Федеральный бюджет РФ в 2020 году может недополучить ненефтегазовые доходы на 1 трлн рублей, при этом в экономику планируется направить около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния.
Интерфакс 16 апреля в 13:09
332
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
547
Общество

Автор теории «черного лебедя» спрогнозировал последствия COVID-19

"Черный лебедь" - теория Талеба, которая рассматривает труднопрогнозируемые и редкие события, обладающие огромной силой воздействия и требующие нового объяснения, которое в итоге оказывается простым.
РИА Новости 02:15
1
Политика

Трамп озвучил прогноз по числу жертв коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в стране.
Наша версия 03:32
122
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
2K
Происшествия

Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи

Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
617
Происшествия

В Севастополе в два раза выросло число «коронавирусных подозреваемых»

Севастополь, 15 апреля 2020, 18:05 — REGNUM За сутки в Севастополе в два раза увеличилось число граждан, которые находятся дома под наблюдением в связи с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией.
REGNUM 15 апреля в 11:05
37
Общество

В Новой Москве открыли построенную за месяц инфекционную больницу

Говорит Москва вчера в 14:12
231
Религия

Церемония освящения Благодатного огня началась в Иерусалиме

Церемония освящения Благодатного огня началась в храме Гроба Господня в Иерусалиме без присутствия верующих и паломников.
ПолитРоссия 03:33
1
Наука

Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые.
Известия 01:00
28
Общество

В России за сутки выявили 3448 новых случаев заражения коронавирусом

В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 на территории РФ проинформировали представителей СМИ о том, что за минувшие сутки в российских регионах обнаружили 3448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Журналистская правда 16 апреля в 03:55
Общество

Первые семьи с детьми до трех лет получили дополнительные пособия

Если же заявление поступит после 1 июля, но до 1 октября 2020 года, семья сразу же получит 15 тысяч рублей на каждого ребенка младше трех лет единовременно.
Российская газета 16 апреля в 13:24
63
Экономика

Российскому бизнесу дадут деньги на выплату зарплат

Полученные от государства средства могут быть направлены на то, чтобы сохранить уровень оплаты труда, выплатить зарплаты в этом и следующем месяце, отметил президент.
Наша версия 15 апреля в 10:24
4,1K
Происшествия

МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей

Известия вчера в 05:50
131
Общество

Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве

РИА Новости вчера в 11:59
58
Армия и оружие

Самолет ВВС США попытался взломать российские С-400 в Сирии

Отмечается, что российский истребитель Су-35 поднимался с авиабазы «Хмеймим» на перехват американского разведывательного самолета Boeing P-82A Poseidon.
ГЛАС.RU вчера в 03:30
31
Происшествия

В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета

Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
159
Кино

Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов

РИА Новости вчера в 22:14
Политика

Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:35
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Армия и оружие

Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27

Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News вчера в 12:30
41
Общество

Заболевшие супруги из Ялты были волонтерами

От госпитализации супруги отказались, но медики с учетом клинических проявлений обследовали их на новую коронавирусную инфекцию.
КИА 03:28
1
Общество

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Известия вчера в 14:17
782
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
2,6K
Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,7K
Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 16 апреля в 07:44
4K
Общество

Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн 16 апреля в 10:08
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина прикована к постели и общается только жестами

Общаться Надежда Георгиевна пока не может и делает это с помощью жестов.
Live24 02:22
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Игорь Анатольевич Ледяхов
Футболист
Бывший советский и российский футболист, полузащитник; ныне - тренер. Мастер спорта СССР.
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