Ранее стало известно, что Николаева положили в больницу в московском поселке Коммунарка. Этот медцентр отвели для пациентов с подозрением на коронавирус. В ту же больницу с пневмонией попал Народный артист РСФСР Лев Лещенко.

с чего всё началось

Ранее в госпиталь, где находятся больные с подозрением на новый коронавирус, обратились Лев Лещенко с супругой. После у певца было диагностировано двухстороннее воспаление легких. Анализы на коронавирус Лев Валерианович также сдал.

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

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