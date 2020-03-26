Коронавирус
Российская газетаИгорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
Ранее в госпиталь, где находятся больные с подозрением на новый коронавирус, обратились Лев Лещенко с супругой. После у певца было диагностировано двухстороннее воспаление легких. Анализы на коронавирус Лев Валерианович также сдал.
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с чего всё началось
Ранее стало известно, что Николаева положили в больницу в московском поселке Коммунарка. Этот медцентр отвели для пациентов с подозрением на коронавирус. В ту же больницу с пневмонией попал Народный артист РСФСР Лев Лещенко.Телеканал 360°вчера в 19:02
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Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Экономика
Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам
Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.
Общество
Президент России объявил следующую рабочую неделю нерабочей
Сегодня, 25 марта, Президент России Владимир Путин объявил следующую рабочую неделю нерабочей, но с сохранением заработной платы.
Общество
В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса
Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.
Общество
У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Происшествия
В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме
Происшествия
В Кемеровской области выявлен третий случай заражения коронавирусом
Третий случай заражения коронавирусом зафиксирован в Кемеровской области, передает ТАСС со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.
Футбол
СМИ сообщили о согласовании Кокориным контракта с «Локомотивом»
Космос
Сервис интернета на спутнике «Экспресс-АМ6» прекращен из-за ЧС
На телекоммуникационном спутнике «Экспресс-АМ6» произошла экстренная ситуация, услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены, сообщили 25 марта, на сайте оператора спутниковой связи «Радуга-Интернет».
Общество
Строительство нового инфекционного центра началось в Нижнем Новгороде
Министерство обороны приступило к строительству нового инфекционного центра в Нижнем Новгороде.
Общество
Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю
В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Политика
Госдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро
Здоровье
В ВОЗ признали бесполезной в борьбе с коронавирусом самоизоляцию
На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) появилось сообщение о том, что ограничение передвижений и самоизоляция не являются достаточными мерами по защите людей от коронавируса.
Авто
Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ
Появились первые фотографии российской Lada от украинского ЗАЗ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Происшествия
На Ямале 20 вахтовиков с подозрением на коронавирус вывезли в Надым
Вахтовиков, которым нужна госпитализация из-за контактов с больным коронавирусом, вывезли с Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе компании "Газпром добыча Надым".
Общество
Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Общество
Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве
Космос
Ученые разработали ионный двигатель для миссии DART на астероид
Миссия НАСА по испытанию перенаправления двойного астероида DART запланирована на 22 июля 2021 года.
Кино
От коронавируса умер актер Марк Блум
Общество
США стали лидером по количеству заражений коронавирусом, обогнав Китай
Вашингтон, 27 марта 2020, 08:15 — REGNUM США вышли на первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, обогнав Китай.
Общество
Глава Хакасии ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом
Коронавирус в мире обнаружен у более чем 465 000 человек, более 21 000 скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения по данным на 20.00 мск 26 марта.
Политика
Минобороны сообщило о задачах российских вирусологов в Бергамо
Российский отряд вирусологов будет задействован в оказании экстренной помощи населению итальянского города Бергамо, а также обработке объектов здравоохранения и транспорта, сообщили РБК в Минобороны России после консультаций с итальянской стороной.
Авто
Минпромторг предлагает расширить программы льготного автокредитования
В проекте постановления говорится также о распространении действия программы «Семейный автомобиль» на семьи с одним несовершеннолетним ребенком.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Шоу-бизнес
Стали известны дата и место прощания с Инной Макаровой
Прощание с народной артисткой СССР Инной Макаровой пройдет в субботу в ритуальном зале при Центральной клинической больнице, позднее артистку похоронят на Троекуровском кладбище, сообщается в четверг на сайте Союза кинематографистов.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.