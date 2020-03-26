Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаИгорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

Ранее в госпиталь, где находятся больные с подозрением на новый коронавирус, обратились Лев Лещенко с супругой. После у певца было диагностировано двухстороннее воспаление легких. Анализы на коронавирус Лев Валерианович также сдал.
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с чего всё началось

Игорь Николаев сдал анализ на коронавирус

Ранее стало известно, что Николаева положили в больницу в московском поселке Коммунарка. Этот медцентр отвели для пациентов с подозрением на коронавирус. В ту же больницу с пневмонией попал Народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Телеканал 360°вчера в 19:02

Подробнее о событии

Помощница Игоря Николаева подтвердила прохождение певцом теста на COVID-19

Пятый канал01:45

Игорь Николаев обратился в Коммунарку

РЕН ТВвчера в 14:54

Помощница Игоря Николаева подтвердила сдачу певцом теста на коронавирус

РБКвчера в 21:56

Игорь Николаев сдал анализ на коронавирус

Телеканал 360°вчера в 19:02

Помощница Игоря Николаева рассказала о его состоянии

РИА Новостивчера в 20:48

Стал известен диагноз госпитализированного в Коммунарке Игоря Николаева

Lenta.ruвчера в 17:27

«Мы все люди». Помощница Игоря Николаева рассказала о его госпитализации с подозрением на коронавирус

Life.ruвчера в 22:05
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Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Evo-rus.com вчера в 17:11
Экономика

Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 09:50
Общество

Президент России объявил следующую рабочую неделю нерабочей

Сегодня, 25 марта, Президент России Владимир Путин объявил следующую рабочую неделю нерабочей, но с сохранением заработной платы.
ИА СИА-Пресс 25 марта в 09:26
Общество

В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса

Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.
РИА Новости 01:57
Общество

У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 01:54
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Происшествия

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

Доступ1 вчера в 11:04
Происшествия

В Кемеровской области выявлен третий случай заражения коронавирусом

Третий случай заражения коронавирусом зафиксирован в Кемеровской области, передает ТАСС со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.
Газета.Ru вчера в 00:57
Футбол

СМИ сообщили о согласовании Кокориным контракта с «Локомотивом»

Известия вчера в 20:03
Космос

Сервис интернета на спутнике «Экспресс-АМ6» прекращен из-за ЧС

На телекоммуникационном спутнике «Экспресс-АМ6» произошла экстренная ситуация, услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены, сообщили 25 марта, на сайте оператора спутниковой связи «Радуга-Интернет».
Известия 01:37
Общество

Строительство нового инфекционного центра началось в Нижнем Новгороде

Министерство обороны приступило к строительству нового инфекционного центра в Нижнем Новгороде.
АиФ Нижний Новгород вчера в 10:57
Общество

Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю

В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Время Бухгалтера вчера в 07:25
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Политика

Госдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро

BFM.ru вчера в 12:16
Здоровье

В ВОЗ признали бесполезной в борьбе с коронавирусом самоизоляцию

На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) появилось сообщение о том, что ограничение передвижений и самоизоляция не являются достаточными мерами по защите людей от коронавируса.
Live24 вчера в 03:11
Авто

Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ

Появились первые фотографии российской Lada от украинского ЗАЗ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:41
Происшествия

На Ямале 20 вахтовиков с подозрением на коронавирус вывезли в Надым

Вахтовиков, которым нужна госпитализация из-за контактов с больным коронавирусом, вывезли с Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе компании "Газпром добыча Надым".
РИА Новости 01:49
Общество

Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Lenta.ru вчера в 19:13
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

РИА Новости 25 марта в 14:12
Космос

Ученые разработали ионный двигатель для миссии DART на астероид

Миссия НАСА по испытанию перенаправления двойного астероида DART запланирована на 22 июля 2021 года.
V-kosmose.com вчера в 00:57
Кино

От коронавируса умер актер Марк Блум

Полит.ру вчера в 23:10
Общество

США стали лидером по количеству заражений коронавирусом, обогнав Китай

Вашингтон, 27 марта 2020, 08:15 — REGNUM США вышли на первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, обогнав Китай.
REGNUM 01:15
Общество

Глава Хакасии ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом

Коронавирус в мире обнаружен у более чем 465 000 человек, более 21 000 скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения по данным на 20.00 мск 26 марта.
Ведомости 01:25
Политика

Минобороны сообщило о задачах российских вирусологов в Бергамо

Российский отряд вирусологов будет задействован в оказании экстренной помощи населению итальянского города Бергамо, а также обработке объектов здравоохранения и транспорта, сообщили РБК в Минобороны России после консультаций с итальянской стороной.
РБК вчера в 07:07
Авто

Минпромторг предлагает расширить программы льготного автокредитования

В проекте постановления говорится также о распространении действия программы «Семейный автомобиль» на семьи с одним несовершеннолетним ребенком.
Evo-rus.com 24 марта в 10:35
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Стали известны дата и место прощания с Инной Макаровой

Прощание с народной артисткой СССР Инной Макаровой пройдет в субботу в ритуальном зале при Центральной клинической больнице, позднее артистку похоронят на Троекуровском кладбище, сообщается в четверг на сайте Союза кинематографистов.
РИА Новости вчера в 12:25
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Ведомости 25 марта в 15:31
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
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Игорь Николаев
Композитор
Советский и российский композитор, певец, гитарист, пианист, музыкант, автор песен, продюсер, актёр. Народный артист РФ.
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