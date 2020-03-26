Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

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Ранее в госпиталь, где находятся больные с подозрением на новый коронавирус, обратились Лев Лещенко с супругой. После у певца было диагностировано двухстороннее воспаление легких. Анализы на коронавирус Лев Валерианович также сдал.