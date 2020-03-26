Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
Ранее в госпиталь, где находятся больные с подозрением на новый коронавирус, обратились Лев Лещенко с супругой. После у певца было диагностировано двухстороннее воспаление легких. Анализы на коронавирус Лев Валерианович также сдал.В источнике
С чего всё начиналось
Российский композитор и певец Игорь Николаев самостоятельно обратился в Коммунарку. По данным РЕН ТВ, он сдал анализы на коронавирус. Точных результатов анализов пока нет.
Комсомольская правда 15:40