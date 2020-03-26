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Российская газетаРоссийская газета
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
Ридус
  • Москва 240:15
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Ранее в госпиталь, где находятся больные с подозрением на новый коронавирус, обратились Лев Лещенко с супругой. После у певца было диагностировано двухстороннее воспаление легких. Анализы на коронавирус Лев Валерианович также сдал.В источнике
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С чего всё начиналось
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Игорь Николаев обратился в Коммунарку

Российский композитор и певец Игорь Николаев самостоятельно обратился в Коммунарку. По данным РЕН ТВ, он сдал анализы на коронавирус. Точных результатов анализов пока нет.
РЕН ТВ 14:54
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Помощница Игоря Николаева рассказала о его состоянии

РИА Новости 20:48
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«Жаловался, что приболел»: Игорь Николаев доставлен в больницу с подозрением на коронавирус

Комсомольская правда 15:40
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Стало известно, в каком состоянии Игорь Николаев лежит в Коммунарке

Пятый канал 17:27
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