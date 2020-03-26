Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаИгорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

Ранее в госпиталь, где находятся больные с подозрением на новый коронавирус, обратились Лев Лещенко с супругой. После у певца было диагностировано двухстороннее воспаление легких. Анализы на коронавирус Лев Валерианович также сдал.
Читать в источнике
Комментировать159
с чего всё началось

Игорь Николаев обратился в Коммунарку

Российский композитор и певец Игорь Николаев самостоятельно обратился в Коммунарку. По данным РЕН ТВ, он сдал анализы на коронавирус. Точных результатов анализов пока нет.
РЕН ТВ14:54

Подробнее о событии

СМИ: Игорь Николаев госпитализирован с коронавирусом

Московский Комсомолец15:00

СМИ назвало диагноз Игоря Николаева

РИА Новости18:00

Стал известен диагноз госпитализированного в Коммунарке Игоря Николаева

Lenta.ru17:27

«Жаловался, что приболел»: Игорь Николаев доставлен в больницу с подозрением на коронавирус

Комсомольская правда15:40

СМИ сообщили о подозрении на коронавирус у Игоря Николаева

РБК17:28

Николаев подтвердил свое нахождение на карантине

Известия15:47

Игорь Николаев обратился в Коммунарку

РЕН ТВ14:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 18:39, Ашберн
Культура

На 38-м году жизни умер актёр Сергей Смирнов

25 марта на 38 году жизни после продолжительной болезни скончался актер Театра Российской армии Сергей Смирнов.
Вечерний курьер 07:02
Экономика

Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты

О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.
Ведомости 17:23
Общество

Путин поручил обложить доходы от офшоров адекватным налогом

Путин поручил правительству организовать работу по повышению ставки налога на доходы в виде дивидендов, уходящих на зарубежные счета.
ФАН вчера в 10:20
Футбол

Игорь Лебеденко: «Думаю, у Игнашевича цель встать в один ряд с Клоппом»

Матч ТВ 16:20
Театры

Большой театр впервые покажет спектакли «золотого фонда» онлайн

Впервые в истории театр покажет шесть постановок «золотого фонда» в онлайн-формате.
Культуромания 08:06
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru 08:25
Политика

Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.
Газета.Ru 14:49
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая заявила о болезни

Популярная певица Наталья Ветлицкая уже более 15 лет проживает в Испании.
Kleo.ru 04:09
Общество

США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Российская газета 17:32
Политика

Меркель прокомментировала меры, принятые в ФРГ против коронавируса

Эффективность мер, принятых в ФРГ против коронавируса, пока невозможно оценить, заявила по телефону канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги переговоров лидеров государств G20 в формате видеоконференции.
РИА Новости 18:14
Общество

Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства

Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
Известия 14:57
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:46
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru 06:25
Общество

На Кубани закрывают все торговые центры и точки общепита

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому с пятницы, 27 марта, в регионе подлежат закрытию все торговые центры, парки и точки общественного питания.
Коммерсантъ Краснодар 16:49
Армия и оружие

В «зоне Путина — Эрдогана» в Сирии начались бедствия

5 марта президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о перемирии в Сирии.
Lenta.ru вчера в 06:13
Политика

США обвинили Мадуро в наркотерроризме

Газета.Ru 11:55
Общество

Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о коронавирусе

Как сказано в релизе, Генпрокуратура направила в Роскомнадзор сообщение с требованием удалить информацию о принятом приказе министра обороны «О введении в Москве комендантского часа».
Медиазона 08:19
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 07:18
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Кино

В России на экраны вышел сериал «Заступники» с актерами из Грузии

В эфир российского Первого канала вышел сериал "Заступники" - в многосерийном фильме играет целый состав грузинских актеров - это Михаил Гомиашвили, Аполлон Кублашвили, Ана Джавахишвили и другие.
Sputnik Грузия вчера в 03:03
Общество

Можно ли уволить в выходной день?

Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Современный Предприниматель 03:58
Религия

РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
РБК 15:50
Киберспорт

Natus Vincere завершила борьбу на благотворительном турнире по Dota 2

Матч ТВ 24 марта в 13:46
Происшествия

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

Коммерсантъ 12:29
Финансы

Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля

По расчетам Центра развития ВШЭ, из 145 видов деятельности обрабатывающей промышленности с высокой долей совокупных затрат на импорт (более 15%) при падении курса до 80 руб. за доллар убыточными могут оказаться больше 60%.
РБК 06:35
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Общество

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Известия 05:31
Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА вчера в 11:48
Политика

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Ведомости 17:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Николаев
Композитор
Советский и российский композитор, певец, гитарист, пианист, музыкант, автор песен, продюсер, актёр. Народный артист РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное