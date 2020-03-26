Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаИгорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился в больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
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с чего всё началось

Игорь Николаев обратился в Коммунарку

Российский композитор и певец Игорь Николаев самостоятельно обратился в Коммунарку. По данным РЕН ТВ, он сдал анализы на коронавирус. Точных результатов анализов пока нет.
РЕН ТВ14:54

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Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке, сообщили СМИ

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«Жаловался, что приболел»: Игорь Николаев доставлен в больницу с подозрением на коронавирус

Комсомольская правда15:40

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РЕН ТВ14:54
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Общество

Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

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Дни24 вчера в 11:42
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6 человек погибли при пожаре в Екатеринбурге

Один человек пострадал, сообщает пресс-служба МЧС.
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По приказу президента России Владимира Путина, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) должны провести учения по устранению угроз, связанных с распространением коронавирусной инфекции в срок с 25 по 28 марта, сообщает телеканал «Звезда».
Live24 07:59
Общество

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Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
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Путин подписал закон о госрегулировании цен на медикаменты

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в законе "Об обращении лекарственных средств", позволяющие правительству регулировать цены на медикаменты.
Газета.Ru 16:34
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Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
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Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА вчера в 11:48
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

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Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба отреагировал на шуточную обложку видеоигры FIFA 21, на которой изображён президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Общество

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РИА Новости 09:54
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Ученые предупредили Китай, что поспешное снятие ограничений грозит второй волной коронавируса в августе

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Вестник Кавказа 09:06
Политика

Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок

Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
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Минздрав назвал сроки испытаний вакцины от коронавируса на людях

Испытания российской вакцины от коронавируса нового типа на людях начнутся через полгода.
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RT на русском 06:01
Политика

Италия отказывается подписывать итоговый документ саммита ЕС

Италию не устроил итоговый документ, итог видеоконференции стран Европейского Союза.
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Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

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Интерфакс 07:18
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии

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Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости 05:25
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Во Франции объяснили, почему Макрон посещает заразившихся без маски

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Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
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В Росгвардии прокомментировали информацию о том, что на въездах в Москву были замечены автобусы ведомства.
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Грызлов: Киев сорвал согласование участков разведения сил в Донбассе

Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов по итогам очередных переговоров заявил, что Киев сорвал согласование новых участков разведения сил в регионе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.
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Игорь Николаев
Композитор
Советский и российский композитор, певец, гитарист, пианист, музыкант, автор песен, продюсер, актёр. Народный артист РФ.
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