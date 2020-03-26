Коронавирус
Российская газетаИгорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился в больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
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с чего всё началось
Российский композитор и певец Игорь Николаев самостоятельно обратился в Коммунарку. По данным РЕН ТВ, он сдал анализы на коронавирус. Точных результатов анализов пока нет.РЕН ТВ14:54
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«Жаловался, что приболел»: Игорь Николаев доставлен в больницу с подозрением на коронавирус
Комсомольская правда15:40
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