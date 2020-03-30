Коронавирус

РБКРБКИгорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
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«Спасибо за веру!» — Игорь Николаев рассказал о результатах анализов на COVID-19

Пятый канал01:49

В Сети появился результат анализа Игоря Николаева на коронавирус

7Дней.ру02:30

Тест Игоря Николаева на коронавирус дал отрицательный результат

ТАСС01:57

Игорь Николаев получил результаты теста на коронавирус

Газета.Ru04:11

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

Комсомольская правда01:49

«Спасибо всем, кто верил!»: Игорь Николаев огласил результаты теста на коронавирус

Телепрограмма01:43

Игорь Николаев озвучил результаты анализов на коронавирус

StarHit.ru01:42
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Происшествия

В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом

В Москве скончалась женщина, у который был выявлен коронавирус. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
РБК 07:41
Экономика

В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Газета.Ru 05:23
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Общество

Россия сокращает число рейсов для вывоза россиян из-за рубежа

Россия со вторника, 31 марта, сокращает число рейсов для вывоза российских граждан из-из рубежа.
Газета.Ru 07:07
Армия и оружие

Американцы высоко оценили российскую атомную подлодку «Северодвинск»

Атомная подводная лодка «Северодвинск» построена российскими конструкторами по проекту 885 «Ясень».
ГЛАС.RU 02:16
Политика

Рада уволила министра здравоохранения Украины Илью Емеца

Верховная рада поддержала постановление об отставке министра здравоохранения Украины Ильи Емеца.
ТАСС 07:29
Энергетика

Стоимость российской нефти упала до минимума с 1999 года

На прошлой неделе стоимость партий нефти Urals в Северо-Западной Европе снизилась до $16,2 за баррель (CIF Роттердам), что является минимумом с июня 1999 года, сообщает Argus.
Саминвестор 07:04
Армия и оружие

Коалиция передала армии Ирака свой штаб в провинции Найнава

Взгляд.ру 06:12
Общество

Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса

Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
RT на русском 01:33
Общество

В Башкирии могут ввести режим полной самоизоляции

Власти Башкирии планируют ввести режим полной самоизоляции для жителей республики.
ПроТуймазы 03:47
Экономика

Смольный озвучил меры экономической поддержки бизнеса в Петербурге

Глава комитета финансов Алексей Корабельников сообщил про меры поддержки пострадавших экономических отраслей.
Петербургский формат 07:43
Общество

В Москве вводятся новые ограничения и меры поддержки

Режим самоизоляции для всех вводится с 30 марта, сообщается на сайте мэра Москвы.
Вести.Ru вчера в 13:16
Политика

В Кремле оценили ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье из-за распространения коронавиусного заболевания, соответствуют задачам по борьбе с инфекцией и обеспечению безопасности населения, заявил Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:50
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Общество

Для защиты от коронавируса китайский медик посоветовал промывать нос

Как передает ToDay News Ufa, фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского университета Ван Хайин сделал вывод о том, что недостаточно просто мыть руки с мылом, как советуют все медики.
ToDay News Ufa 28 марта в 16:11
Футбол

УЕФА планирует завершить сезон в августе

УЕФА планирует завершить текущий сезон в августе и сократить следующий сезон, чтобы минимизировать воздействие пандемии коронавируса на европейский футбол.
Евро-футбол.ру вчера в 16:13
Общество

Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

«Распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено», — заявил Ми Фэн на брифинге для журналистов.
АБН вчера в 06:39
Политика

Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента

35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
Политсовет 06:15
Происшествия

Правительство Севастополя эвакуировали из-за пожара

Правительство Севастополя эвакуировали из-за возгорания в пристройке к зданию, пострадавших нет, сообщил исполняющий обязанности. директора городского департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
РИА Новости 07:19
Политика

Принц Гарри не намерен просить США платить за его охрану

После переезда принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнию президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен оплачивать их охрану из бюджета страны.
Газета.Ru 08:03
Общество

В Италии штурмуют продуктовые магазины

В Италии местные жители штурмуют продуктовые магазины.
Evo-rus.com 07:11
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Спорт

МОК и власти Японии договорились о сроках проведения Олимпиады

Международный Олимпийский комитет согласовал с властями Японии и организационными структурами "Токио-2020" сроки старта летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны были пройти нынешним летом, но были перенесены на год.
Вести.Ru 07:10
Общество

Собянин предупредил о массовых увольнениях из-за пандемии

В условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, многие жители Москвы рискуют лишиться работы.
РБК вчера в 16:10
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 28 марта в 15:58
Общество

Регионам выделят средства на борьбу с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что 33,4 миллиарда рублей будет выделено 77 регионам из-за ситуации с коронавирусом, эти средства пойдут на организацию дополнительных койко-мест в больницах и медицинское оборудование.
РИА Новости 04:39
Общество

Лишь 20 процентов новых заболевших COVID-19 в Москве прибыли из Европы

Только 43 человека из более чем 200 новых заболевших коронавирусом в Москве в последнее время ездили в Европу, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:56
Общество

В России за сутки коронавирусом заразились 302 человека, всего — 1836

В России за 29 марта зафиксировано 302 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 35 регионах, умер один человек.
Коммерсантъ 05:02
Политика

Путин проведет совещание с полпредами в режиме телеконференции

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание со своими полномочными представителями в федеральных округах, оно пройдет в режиме телеконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
Театры

Большой театр покажет спектакли онлайн

ЦДИ ПО вчера в 01:30
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Игорь Николаев
Композитор
Советский и российский композитор, певец, гитарист, пианист, музыкант, автор песен, продюсер, актёр. Народный артист РФ.
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