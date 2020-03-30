Коронавирус
РБКИгорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус
Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
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Происшествия
В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом
В Москве скончалась женщина, у который был выявлен коронавирус. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
Экономика
В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Общество
Россия сокращает число рейсов для вывоза россиян из-за рубежа
Россия со вторника, 31 марта, сокращает число рейсов для вывоза российских граждан из-из рубежа.
Армия и оружие
Американцы высоко оценили российскую атомную подлодку «Северодвинск»
Атомная подводная лодка «Северодвинск» построена российскими конструкторами по проекту 885 «Ясень».
Политика
Рада уволила министра здравоохранения Украины Илью Емеца
Верховная рада поддержала постановление об отставке министра здравоохранения Украины Ильи Емеца.
Энергетика
Стоимость российской нефти упала до минимума с 1999 года
На прошлой неделе стоимость партий нефти Urals в Северо-Западной Европе снизилась до $16,2 за баррель (CIF Роттердам), что является минимумом с июня 1999 года, сообщает Argus.
Общество
Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса
Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
Общество
В Башкирии могут ввести режим полной самоизоляции
Власти Башкирии планируют ввести режим полной самоизоляции для жителей республики.
Экономика
Смольный озвучил меры экономической поддержки бизнеса в Петербурге
Глава комитета финансов Алексей Корабельников сообщил про меры поддержки пострадавших экономических отраслей.
Общество
В Москве вводятся новые ограничения и меры поддержки
Режим самоизоляции для всех вводится с 30 марта, сообщается на сайте мэра Москвы.
Политика
В Кремле оценили ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье из-за распространения коронавиусного заболевания, соответствуют задачам по борьбе с инфекцией и обеспечению безопасности населения, заявил Дмитрий Песков.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Общество
Для защиты от коронавируса китайский медик посоветовал промывать нос
Как передает ToDay News Ufa, фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского университета Ван Хайин сделал вывод о том, что недостаточно просто мыть руки с мылом, как советуют все медики.
Футбол
УЕФА планирует завершить сезон в августе
УЕФА планирует завершить текущий сезон в августе и сократить следующий сезон, чтобы минимизировать воздействие пандемии коронавируса на европейский футбол.
Общество
Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
«Распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено», — заявил Ми Фэн на брифинге для журналистов.
Политика
Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента
35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
Происшествия
Правительство Севастополя эвакуировали из-за пожара
Правительство Севастополя эвакуировали из-за возгорания в пристройке к зданию, пострадавших нет, сообщил исполняющий обязанности. директора городского департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
Политика
Принц Гарри не намерен просить США платить за его охрану
После переезда принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнию президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен оплачивать их охрану из бюджета страны.
Общество
В Италии штурмуют продуктовые магазины
В Италии местные жители штурмуют продуктовые магазины.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Спорт
МОК и власти Японии договорились о сроках проведения Олимпиады
Международный Олимпийский комитет согласовал с властями Японии и организационными структурами "Токио-2020" сроки старта летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны были пройти нынешним летом, но были перенесены на год.
Общество
Собянин предупредил о массовых увольнениях из-за пандемии
В условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, многие жители Москвы рискуют лишиться работы.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
Регионам выделят средства на борьбу с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что 33,4 миллиарда рублей будет выделено 77 регионам из-за ситуации с коронавирусом, эти средства пойдут на организацию дополнительных койко-мест в больницах и медицинское оборудование.
Общество
Лишь 20 процентов новых заболевших COVID-19 в Москве прибыли из Европы
Только 43 человека из более чем 200 новых заболевших коронавирусом в Москве в последнее время ездили в Европу, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб.
Общество
В России за сутки коронавирусом заразились 302 человека, всего — 1836
В России за 29 марта зафиксировано 302 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 35 регионах, умер один человек.
Политика
Путин проведет совещание с полпредами в режиме телеконференции
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание со своими полномочными представителями в федеральных округах, оно пройдет в режиме телеконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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