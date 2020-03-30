Коронавирус
РБКИгорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус
Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
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Здоровье
В Минздраве сообщили, для кого наиболее опасен коронавирус
Министр рассказал про ситуацию с распространением коронавируса на территории государства, новые рекомендации Министерства здравоохранения для медиков и заразившихся пациентов и назвал факторы, которые могут повысить риск заражения и тяжелого протекания инфекции.
Общество
Власти Москвы заявили о необходимости спецпропуска для выхода на улицу
«В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», — цитирует РИА Новости сообщение.
Общество
Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
Общество
Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в малых и средних городах
Аналитики Росстата оценили уровень зарплат в малых и средних населенных пунктах. Данные их исследования за 2019 год приводит РИА Рейтинг.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Политика
Зеленский допустил дефолт на Украине
Если Украина не примет "два жизненно важных закона", то стране грозит дефолт. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.
Политика
Россия ограничила пропуск через госграницу на фоне коронавируса
С 18 марта Россия на фоне распространения коронавируса до 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Белоруссии.
Здоровье
В Мали зафиксирован первый летальный случай от COVID-19
Первый смертельный случай от COVID-19 зафиксирован в Мали, 29 марта сообщает официальный сайт правительства западноафриканской страны.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Политика
На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения
Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Общество
Москва и область отправлены на самоизоляцию
Москва и область отправлены на самоизоляцию Московский регион с понедельника, 30 марта, начал переход на жесткий карантин по коронавирусной инфекции вместо предполагавшегося ранее рекомендательного.
Общество
Платежи по взятым кредитам МСП перенесут на полгода, заявил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что все платежи по уже взятым кредитам МСП будут перенесены на полгода.
Экономика
Кремль назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли
По итогам встречи Владимира Путина с предпринимателями сформирован список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.
Общество
Двое россиян сбежали из карантина по коронавирусу
Двое жителей Приморья с признаками ОРВИ сбежали из больницы, не пройдя карантин.
Общество
Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса
Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
Общество
Автор мирового рок-хита умер от коронавируса
Американский музыкант Алан Меррил, один из авторов знаменитого хита I Love Rock 'n' Roll, умер в возрасте 69 лет после того, как заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом младше 40 лет
Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Общество
В Башкирии чиновник вышел на работу после поездки в Доминикану
Вышла на свое рабочее место и жена чиновника, врач. Об этом сообщалось на оперативном совещании в правительстве РБ 30 марта 2020 года.
Происшествия
Пропавшего студента российского медвуза нашли на болоте
Останки студента петербургского медвуза 22-летнего Сергея Павлова, пропавшего в январе, волонтеры нашли на болоте Всеволожского района Ленинградской области.
Экономика
Путин отдал поручения в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Общество
Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом
Общество
Гидрометцентр оценил влияние погоды на коронавирус
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал оценку влиянию погоды на коронавирус.
Армия и оружие
В России снайперы научились сбивать вертолеты из засады
Газета, ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны, сообщает, что борьба с вертолетами противника включена в программу боевой подготовки снайперов.
Общество
Мэрия обязала москвичей соблюдать дистанцию в 1,5 метра
В новом указе мэра Москвы записана обязанность жителей столицы на улицах города, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метра (социальная дистанция).
Здоровье
Власти Свердловской области раскрыли, во сколько им обходится лечение одного больного коронавирусом
Неделя стационарного лечения от вируса COVID-19 обходится медицинскому бюджету Свердловской области от 75 тысяч до полумиллиона рублей.
Здоровье
Под медицинским наблюдением в России находятся более 182 тысяч человек
Всего в России за прошедший период 2020 года под контролем находилось 273 426 человек.