Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

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