Коронавирус

РБКРБКИгорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
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Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

Комсомольская правда01:49

В Сети появился результат анализа Игоря Николаева на коронавирус

7Дней.ру02:30

Игорь Николаев рассказал об анализе на коронавирус

РИА Новости02:13

Тест Игоря Николаева на коронавирус дал отрицательный результат

ТАСС01:57

Игорь Николаев получил результаты теста на коронавирус

Газета.Ru04:11

«Спасибо всем, кто верил!»: Игорь Николаев огласил результаты теста на коронавирус

Телепрограмма01:43

Игорь Николаев озвучил результаты анализов на коронавирус

StarHit.ru01:42
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Общество

Система контроля самоизоляции заработает в Москве в ближайшую неделю

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РИА Новости вчера в 13:19
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Происшествия

МВД предъявило сотрудникам ЛДПР обвинение в хищении денег

МВД предъявило обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Газета.Ru 03:55
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Политика

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Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 18:36
Политика

Госдума может принять проект расширения полномочий правительства

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
РИА Новости 04:38
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
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Курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
RT на русском 03:03
Общество

Калининградская область 31 марта перейдет на режим самоизоляции

Калининградская область переходит на режим самоизоляции из-за коронавируса по примеру Москвы с 31 марта - губернатор РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 04:46
Общество

Ушедшее на карантин новосибирское пёсокафе просит горожан о помощи

С 30 марта по 5 апреля пёсокафе Dog House в Новосибирске ушло на карантин, как и множество других заведений, подчинившихся указу губернатора Андрея Травникова о временном закрытии для профилактики распространения коронавирусной инфекции.
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Антон Криворотов поцеловал участницу шоу «Холостяк»

На прошлой церемонии роз кубинка решила уйти с проекта и не приняла цветок от Криворотова, чем вызвала раздражение холостяка.
StarHit.ru вчера в 16:30
Экономика

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Известия вчера в 18:45
Общество

Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости 04:54
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Происшествия

В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом

29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
RT на русском 04:02
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Происшествия

Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии

РИА Новости 04:46
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Кировской области выросло до 12

В Кировской области еще у троих человек лабораторно подтвердили коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ Нижний Новгород 04:33
Экономика

В России предложили отменить НДС

Ввести каникулы по ряду налогов для общепита и предприятий потребрынка России предложили в Минпромторге.
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Общество

Утро понедельника в Петербурге началось без пробок

Питерские заметки 03:27
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом младше 40 лет

Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
РИА Новости вчера в 11:19
Общество

В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками

В оборот поступает около 30 миллионов масок. В Минздраве России рассказали, какая ситуация на рынке с медицинскими масками.
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В Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции для всех граждан

Режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 17:09
Общество

Мэрия обязала москвичей соблюдать дистанцию в 1,5 метра

"Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метра", – написал мэр.
Москва 24 вчера в 14:30
Армия и оружие

В США заинтересовались «застигнутой врасплох» российской АПЛ

Россия доказала возможность своих подлодок запускать крылатые ракеты "Калибр" даже в том случае, если их застали врасплох, пишут американские СМИ.
Газета.Ru 04:25
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Прилетевшие из Вьетнама украинцы сбежали из аэропорта Борисполь

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Дмитрий Губерниев раскритиковал Резцову за нарушение карантина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко осудил позицию Анфисы Резцовой по общенациональному карантину в связи с распространением COVID-19.
Дни24 01:44
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В Волгоградской области введут новые ограничения из-за коронавируса

В понедельник, 30 марта, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл оперативное совещание.
Волжский.ру 03:56
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В Китае представлен самый дорогой «негибкий» смартфон

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Игорь Николаев
Композитор
Советский и российский композитор, певец, гитарист, пианист, музыкант, автор песен, продюсер, актёр. Народный артист РФ.
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