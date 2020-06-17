Общество
DVINA 29Игорь Орлов возглавил «Северную верфь» ОСК
Экс-губернатор Архангельской области назначен временно исполняющим обязанности генерального директора судостроительного завода «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, Санкт-Петербург). На этом посту он сменил Игоря Пономарева, возглавлявшего предприятие с 2017 года.
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Бывший губернатор Архангельской области стал гендиректором «Северной верфи» Санкт-Петербурга
КП - Санкт-Петербург08:04
Гендиректором «Северной верфи» стал экс-губернатор Архангельской области
Телеканал Санкт-Петербург08:02
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