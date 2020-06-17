Общество
DVINA 29Игорь Орлов возглавил «Северную верфь» ОСК
Экс-губернатор Архангельской области назначен временно исполняющим обязанности генерального директора судостроительного завода «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, Санкт-Петербург). На этом посту он сменил Игоря Пономарева, возглавлявшего предприятие с 2017 года.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Бывший губернатор Архангельской области стал гендиректором «Северной верфи» Санкт-Петербурга
КП - Санкт-Петербург08:04
Гендиректором «Северной верфи» стал экс-губернатор Архангельской области
Телеканал Санкт-Петербург08:02
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Общество
СК признал ветерана ВОВ потерпевшим по делу в отношении Навального
Следователи признали ветерана Великой Отечественной войны потерпевшим по делу в отношении блогера Алексея Навального.
NewInform 12:44
Общество
В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы
Накануне глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить период новогодних праздничных выходных, чтобы компенсировать потери от вынужденных нерабочих дней из-за коронавируса.
Известия 06:45
Шоу-бизнес
62-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в купальнике
Честные снимки актрисы вызывают восхищение у ее поклонников. Звезде фильма «Основной инстинкт» этой весной исполнилось 62 года.
Wday.ru вчера в 07:30
Кино
Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы 09:31
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
Происшествия
Адвокат рассказал о похудении Ефремова после ДТП
После пьяного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек, актер Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо и похудел на шесть килограммов.
Lenta.ru 14:35
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Общество
Попова рассказала о разрабатываемых вакцинах от коронавируса
Вакцины от нового типа коронавируса, которые будут готовы к клиническим испытаниям, появятся в научном центре «Вектор» в ближайшее время.
Вечерняя Москва 14:32
Культура
Появился новый трейлер второго сезона «Рокового патруля»
Портал IGN опубликовал новый трейлер второго сезона супергеройского сериала «Роковой патруль», который будет выходить на HBO Max.
Игромания.ру 12:21
Политика
Песков не стал комментировать высказывание Кадырова в адрес Габунии
Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в адрес грузинского журналиста Георгия Габунии не стал комментировать официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика Сегодня 06:33
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Общество
«Открытые медиа»: Члены участковых избиркомов в Москве массово отказываются работать на голосовании по поправкам
Члены участковых избиркомов в Москве массово отказываются работать на голосовании по поправкам в Конституцию, - утверждают источники сайта "Открытые медиа".
Эхо Москвы 14:32
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Происшествия
В Туле восемь человек пострадали в ДТП
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:57
Политика
США вводят новые санкции против Сирии
США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 11:05
Авто
Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на снимках
Вслед за онлайн-дебютом нового субкомпактного кроссовера Toyota Yaris Cross, в Сеть просочились фотоснимки кроссовера, основанного на платформе автомобилей семейства Corolla.
32CARS.ru 08:49
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Происшествия
В полиции Франции заявили об опасности, исходящей от чеченской общины
Разведслужба уголовного розыска французской полиции (Sirasco) направила в Главное управление юридической полиции Франции (DCPJ) доклад, в котором говорится о том, что в стране наблюдается все более опасная деятельность со стороны представителей чеченской общины, сообщает газета Le Parisien.
Инфорос 05:54
Экономика
В сентябре «ВСМПО-Ависма» может остановить работу
Завод «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде может быть полностью остановлен осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил руководитель предприятия Максим Кузюк.
Коммерсантъ Екатеринбург 14:08
Шоу-бизнес
Певица Натали показала фото в купальнике 20-летней давности
Певица Натали часто делится в своем Instagram с подписчиками архивными фотоснимками со времен своей молодости.
Слово и Дело 12:08
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
REGNUM вчера в 01:04
Футбол
ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса
Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:02
Технологии
Microsoft пообещала максимально ускорить Windows 10 осенью
Предстоящее ближайшее обновление получило Windows 10 20H2, и оно уже зарегистрировано в системе Windows Insider Program под номером сборки 19042.330.
NewInform 13:00