Общество

DVINA 29DVINA 29Игорь Орлов возглавил «Северную верфь» ОСК

Экс-губернатор Архангельской области назначен временно исполняющим обязанности генерального директора судостроительного завода «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, Санкт-Петербург). На этом посту он сменил Игоря Пономарева, возглавлявшего предприятие с 2017 года.
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Бывший губернатор Архангельской области стал гендиректором «Северной верфи» Санкт-Петербурга

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