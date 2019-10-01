Футбол

КоммерсантъКоммерсантъИгорь Шалимов возглавил «Ахмат»

Игорь Шалимов, известный по работе с женской сборной России, «Ураланом», «Краснодаром» и «Химками», сегодня со своим штабом прибудет в Грозный, где в качестве нового главного тренера футбольного клуба «Ахмат» начнет готовить игроков к ближайшему матчу РПЛ 5 октября в Уфе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Игорь Шалимов: Я сразу согласился на предложение «Ахмата»

Советский спорт04:11

Игорь Шалимов: Контракт с «Ахматом» еще не подписали, все будет в рабочем режиме

Спорт день за днем04:02

Игорь Шалимов — о назначении в «Ахмат»

Спорт-Экспрессвчера в 14:50

Шалимов сменил Рахимова на посту главного тренера ФК «Ахмат»

ТАССвчера в 16:48

«Ахмат» официально назначил Шалимова главным тренером

Sport.ruвчера в 17:13

Шалимов подтвердил, что возглавит «Ахмат»

Sport24.ruвчера в 15:07

Шалимов назначен на пост главного тренера «Ахмата»

Чемпионатвчера в 16:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 15:04, Вашингтон
Здоровье

Названы три симптома скорого сердечного приступа у женщин

Специалисты рассказали, что самыми частыми симптомами приближающегося сердечного приступа являются боль в груди, которая может перехрдить на левую руку, а также потливость, тошнота, головокружение и одышка.
Рамблер 01:04
Политика

Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера»

По сообщению ТАСС со ссылкой на источники, близкие к минскому переговорному процессу, украинская делегация во вторник пошла на компромисс и на очередном заседании контактной группы по урегулированию военного конфликта на востоке Украины, подписала «формулу Штайнмайера».
Военное дело 11:06
Футбол

«Реал» сыграл вничью с «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

Футболисты испанского "Реала" дома сыграли вничью с бельгийским "Брюгге" со счетом 2:2 в матче второго тура Лиги чемпионов.
ТАСС 15:00
Общество

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Футбол

Новым тренером «Спартака» может стать Доменико Тедеско

Наиболее часто упоминается имя 34-летнего немецкого специалиста Доменико Тедеско, который в марте этого года покинул пост главного тренера "Манчестер Сити" и с тех пор находится без работы.
Вести.Ru вчера в 14:02
Хоккей

Спартак — ЦСКА 3:9 (3-й период)

В московском дерби, которое состоялось в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ЦСКА одержал крупную победу над «Спартаком».
RT на русском 14:58
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика

«Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском

Газета.Ru 13:42
Культура

Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС

Вокруг ТВ 14:54
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости 06:18
Энергетика

Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

РИА Новости 11:13
Происшествия

В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице

Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.
Газета.Ru 12:06
Кино

Вышел трейлер нового боевика от режиссера «Трансформеров»

Piter.tv 13:56
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж. Там он примет участие в церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
Народные новости вчера в 05:15
Здоровье

Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики

Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.
Вести.Ru 06:04
Политика

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Космос

В NASA заявили, что человечество не готово обнаружить жизнь на Марсе

Суть событий 06:10
Политика

Макрон заявил, что поддерживает участие России в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы выступил с заявлением, что полностью поддерживает продолжение работы делегации РФ в организации.
ПолитРоссия 06:49
Политика

Путин поздравил Пашиняна с результатами саммита ЕАЭС в Ереване

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с результатами заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
МИР 24 14:51
Экономика

Венесуэла провела выплату по долгу России

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
Футбол

«Шахтер» вырвал победу у «Аталанты»

LiveSport.ru 14:51
Происшествия

Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева

В условно-досрочном освобождении (УДО) отказано Александру Протасовицкому, который был осуждён вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
REGNUM 07:56
Футбол

Локомотив — Атлетико 0:0 (1-й тайм)

Московский «Локомотив» сыграет с мадридским «Атлетико» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
REGNUM 06:38
Общество

Использование стиральной машины может быть опасным для здоровья

Экономный режим, который часто используют в стиральных машинах, может нанести вред человеку, так как не уничтожает опасные для здоровья бактерии.
News.ru 28 сентября в 11:53
Финансы

Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК 11:45
Происшествия

Полиция Гонконга применила боевое оружие против демонстрантов

REGNUM 06:15
Наука

От ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 млрд тонн

Самый крупный за последние 50 лет айсберг откололся от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде.
Piter.tv 04:03
Шоу-бизнес

Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре

Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru 29 сентября в 05:38
Финансы

Рынок акций РФ растет на поддержке нефти и на корпоративных новостях

Российский рынок акций растет по основным индексам на поддержке нефти и на корпоративных новостях, следует из динамики торгов Московской биржи.
ПРАЙМ 08:40
Шоу-бизнес

В Петербурге проверят попавшую на видео парковку Михаила Боярского

РИА Новости 14:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Михайлович Шалимов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Мастер спорта СССР, мастер спорта СССР международного класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рашид Маматкулович Рахимов
Футболист
Советский, таджикский и российский футболист, выступавший на позициях защитника и полузащитника. Мастер спорта СССР. С 7 ноября 2013 года по 21 мая 2017 года являлся главным тренером грозненского «Терека». 5 сентября 2018 года вернулся на пост главного тренера грозненского клуба, подписав контракт на 2 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное