Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба „Ахмат“. После матча с „Сочи“ Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны.

Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов. 50-летний специалист заменил на этом посту Рашида Рахимова, подавшего в отставку после проигрыша "Сочи". О назначении Игоря Шалимова сообщил президент грозненского клуба Магомед Даудов на своей странице в соцсети.

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