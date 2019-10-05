Футбол

Вести.RuВести.RuИгорь Шалимов посвятил победу «Ахмата» Рамзану Кадырову

Уфа — Ахмат
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Нефтяник»
9′
Вилкер Анхель
26′
Денис Глушаков
Николай Гиоргобиани
Андрес Вомбергар
31′
Андрес Вомбергар
32′
40′
Андрес Понсе
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
56′
Джемал Табидзе
58′
65′
Андрес Понсе
Аблай Мбенг
71′
Денис Глушаков
Зоран Нижич
Оливье Тилль
Андрей Козлов
75′
83′
Бернард Бериша
Магомед Митришев
Грозненский "Ахмат" в первом матче под руководством тренера Игоря Шалимова обыграл в гостях "Уфу" 1:0. Благодаря этому выигрышу грозненцы покинули зону вылета. Новый тренер "Ахмата" Игорь Шалимов посвятил победу главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, которому в субботу исполнилось 43 года.
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