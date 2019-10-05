Футбол

REGNUMREGNUMШалимов посвятил победу «Ахмата» над «Уфой» Рамзану Кадырову

Уфа — Ахмат
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
9′
Вилкер Анхель
26′
Денис Глушаков
Николай Гиоргобиани
Андрес Вомбергар
31′
Андрес Вомбергар
32′
40′
Андрес Понсе
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
56′
Джемал Табидзе
58′
65′
Андрес Понсе
Аблай Мбенг
71′
Денис Глушаков
Зоран Нижич
Оливье Тилль
Андрей Козлов
75′
83′
Бернард Бериша
Магомед Митришев
Новый главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмата» Игорь Шалимов посвятил победу его подопечных над командой «Уфа» в матче двенадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) главе Чеченской республики Рамзану Кадырову в день его рождения.
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