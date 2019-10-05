Футбол
REGNUMШалимов посвятил победу «Ахмата» над «Уфой» Рамзану Кадырову
|9′
Вилкер Анхель
|26′
Денис Глушаков
Николай Гиоргобиани
Андрес Вомбергар
|31′
Андрес Вомбергар
|32′
|40′
Андрес Понсе
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
|56′
Джемал Табидзе
|58′
|65′
Андрес Понсе
Аблай Мбенг
|71′
Денис Глушаков
Зоран Нижич
Оливье Тилль
Андрей Козлов
|75′
|83′
Бернард Бериша
Магомед Митришев
Уфа
Расстановка 4‑5‑1
31
Беленов
33
Сухов
27
Неделчару
4
Никитин
55
Табидзе
2
Круговой
99
Козлов
74
Фомин
8
Карп
32
Вомбергар
11
Бизяк
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
4
Анхель
5
Мусалов
21
Роши
20
Нижич
19
Иванов
11
Силва
7
Митришев
17
Мбенг
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
Новый главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмата» Игорь Шалимов посвятил победу его подопечных над командой «Уфа» в матче двенадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) главе Чеченской республики Рамзану Кадырову в день его рождения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 20:03, Вашингтон
Политика
В Польше решили отказаться от российского газа в 2022 году
Представитель правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил о решении страны отказаться от импорта газа из России.
Комсомольская правда вчера в 05:56
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости 18:53
Шоу-бизнес
Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом
WomanHit.ru вчера в 09:51
Единоборства
Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину
Газета.Ru вчера в 11:55
Политика
Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро
Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 10:11
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь вчера в 15:41
Общество
Тарасова и Аронофски появились на кинофестивале, обнявшись
Интрига разъяснилась: накануне на Сан-Себастьянском кинофестивале, обнявшись, на красную дорожку вышли вместе 25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и прославленный американский режиссер – 50-летний Даррен Аронофски.
Вести.Ru вчера в 08:04
Космос
Предложен новый простой и верный способ колонизировать Марс
Озвучен в СМИ очень простой способ колонизации красней планеты Марс, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03 октября в 14:05
Экономика
Трамп похвастался минимальной безработицей за 50 лет и успокоил биржи
Подешевели нефть и другие сырьевые товары, первые дни октября для американских бирж стали худшим началом квартала с кризисного 2008 года.
Московский Комсомолец 18:47
Армия и оружие
СМИ сообщили об стягивании турецких военных к границе с Сирией
Турция укрепила армейские подразделения на границе с Сирией спустя несколько часов после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности к военной операции на территории соседнего государства, передает Bloomberg со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT.
РБК 19:35
Культура
Таганрожец Павел Деревянко рассказал о работе с президентом Украины
Donday.ru 03 октября в 16:10
Общество
«Джокер» пугает американцев, но при этом устанавливает первый рекорд
В четверг вечером во время превью фильм Warner Bros/Village Roadshow «Джокер» (Joker) установил новый стартовый рекорд октября для лент с возрастным ограничением R. Картина собрала 13,3 миллиона долларов.
Страницы Воронежской культуры вчера в 11:59
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru 03 октября в 02:25
Футбол
Головин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье»
На 82-й минуте россиянин получил вторую желтую карточку и досрочно завершил игру.
Вести.Ru 16:39
Общество
ГИБДД разъяснила требование удалять «тонировку»
ГИБДД разъяснила правомочность требований сотрудников автоинспекции удалять тонировочную пленку непосредственно на месте задержания автомобилей.
REGNUM 03 октября в 03:33
Шоу-бизнес
Старшая дочь Эммануила Виторгана Ксения Румянцева не общается с отцом
Оказалось, что на самом деле отношения в семье Эммануила Гедеоновича оставляют желать лучшего, ведь самая старшая дочь не общается с родителем.
OAnews 09:09
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.
Газета.Ru 14:45
Технологии
На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор
На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Дни24 вчера в 04:38
Армия и оружие
Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году
К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения, в случае ядерной войны между двумя странами в течение недели погибнут от 50 до 125 млн человек, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на исследование американских ученых.
REGNUM 12:33
Футбол
Реал — Гранада 4:2
Спорт-Экспресс 11:53
Наука
Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России 03 октября в 07:42
Политика
Представители Киева посетят Донбасс на следующей неделе
Согласно заявлению офиса украинского лидера, представители Киева на следующей неделе посетят населенные пункты Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.
Известия 17:02
Политика
Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).
Lenta.ru 12:19
Политика
МИД Грузии приветствует скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
Грузия приветствует скорейшее возобновление прямых рейсов в Россию, сообщил глава МИД страны Давид Залкалиани.
Политика Сегодня вчера в 17:15
Экономика
Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%
Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия 03 октября в 11:13
Шоу-бизнес
Элтон Джон рассказал, как едва не умер из-за рака
Британский музыкант Элтон Джон два года назад узнал о заболевании раком простаты.
Мойка78 15:23