Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба „Ахмат“. После матча с „Сочи“ Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны.

Главным тренером футбольного клуба «Ахмат» стал Игорь Шалимов. Во вторник, 1 октября, российский специалист прибудет в расположение клуба и начнет готовить команду. Ближайшую игру ей предстоит провести 5 октября в Уфе.

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