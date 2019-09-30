Футбол
КоммерсантъИгорь Шалимов стал главным тренером «Ахмата»
Главным тренером футбольного клуба «Ахмат» стал Игорь Шалимов. Во вторник, 1 октября, российский специалист прибудет в расположение клуба и начнет готовить команду. Ближайшую игру ей предстоит провести 5 октября в Уфе.
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Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба „Ахмат“. После матча с „Сочи“ Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны.
— Магомед Даудов, российский военный деятельПятый канал 15:27
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