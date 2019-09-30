Футбол
КоммерсантъИгорь Шалимов возглавил «Ахмат»
Игорь Шалимов, известный по работе с женской сборной России, «Ураланом», «Краснодаром» и «Химками», сегодня со своим штабом прибудет в Грозный, где в качестве нового главного тренера футбольного клуба «Ахмат» начнет готовить игроков к ближайшему матчу РПЛ 5 октября в Уфе.
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Игорь Шалимов: Контракт с «Ахматом» еще не подписали, все будет в рабочем режиме
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