Коронавирус
ProstoProSportШалимов удалил свою страницу в Instagram
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов удалил свою страницу в социальной сети Instagram. Свой поступок он объяснил тем, что во вторник вылетает в Грозный, чтобы возобновить работу с «Ахматом». В интервью Metaratings Шалимов сказал, что вся шумиха вокруг его имени неинтересна.
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Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, это твой выбор. Выбирай другую профессию.
— Игорь Шалимов, футболистТелеканал 360° вчера в 15:50
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RT на русском вчера в 22:44
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Торги на Московской бирже открылись ростом рубля.
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В больнице в Коммунарке скончался член президиума РАН Евгений Микрин
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Газета.Ru вчера в 06:36
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Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
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В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов
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Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
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