Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, это твой выбор. Выбирай другую профессию.

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов удалил свою страницу в социальной сети Instagram. Свой поступок он объяснил тем, что во вторник вылетает в Грозный, чтобы возобновить работу с «Ахматом». В интервью Metaratings Шалимов сказал, что вся шумиха вокруг его имени неинтересна.

Шалимов удалил свою страницу в Instagram

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