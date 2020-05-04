Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportШалимов удалил свою страницу в Instagram

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов удалил свою страницу в социальной сети Instagram. Свой поступок он объяснил тем, что во вторник вылетает в Грозный, чтобы возобновить работу с «Ахматом». В интервью Metaratings Шалимов сказал, что вся шумиха вокруг его имени неинтересна.
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Игорь Шалимов
Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, это твой выбор. Выбирай другую профессию.
— Игорь Шалимов, футболистТелеканал 360° вчера в 15:50

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