Коронавирус
ЧемпионатИгорь Шалимов удалил страницу в «Инстаграме»
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов удалил свою страницу в «Инстаграме». Ранее Шалимов на своей странице в социальной сети опубликовал видео, в котором заявил, что лишь «дармоеды» могут просить у государства деньги во время пандемии коронавируса.
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Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Происшествия
Шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье
RT на русском 01:13
Экономика
Отмечен рост интереса российских инвесторов к иностранным акциям
Агентство отмечает, что чаще других продавались акции Tesla, Boeing, Apple, Carnival и Advanced Micro Devices.
News.ru 01:39
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Музыка
Умер музыкант группы «Ласковый май»
Uznayvse.ru вчера в 08:07
Армия и оружие
Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе
Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
Московский Комсомолец вчера в 16:29
Общество
Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии
RT со ссылкой на специалистов Института прогрессивного образования назвал профессии, которые будут востребованы после пандемии.
РИА Новости 00:37
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок
О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
Политика
Путин наградил Ким Чен Ына медалью
Lenta.ru 01:28
Здоровье
Для ульяновских медиков откроют «горячую линию» по вопросам выплат
Необходимо проработать вопрос по созданию специальной "горячей линии" с целью информирования и консультирования каждого сотрудника, борющегося с коронавирусом, по вопросам стимулирующих выплат,- отметил губернатор.
Ульяновск онлайн 01:57
Здоровье
Советник правительства Швеции — РБК: «Нельзя сидеть в карантине вечно»
"Люди не глупы" — В отличие от подавляющего числа стран Швеция не стала вводить жесткий режим карантина.
РБК 02:00
Происшествия
Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью
Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакататстрофы.
BFM.ru 02:01
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $28
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась во вторник на 3,64% и находилась на отметке $28,19 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:05 мск.
ТАСС вчера в 21:01
Шоу-бизнес
Супруга Эммануила Виторгана опубликовала фото подросших дочек
Ирина опубликовала снимок подросших дочек, рождение которых стало для нее самым прекрасным событием в ее жизни.
RuNews24.ru вчера в 02:30
Политика
Зеленскому пришлось «уговорить» своего однопартийца закрыть ресторан на время карантина
Как сообщали украинские СМИ, принадлежащий народному избраннику ресторан «Велюр» работал и во время карантина.
Росбалт 01:34
Политика
Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его состоянии
Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков сообщил, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и продолжает лечение.
Страна Советов on-line вчера в 13:32
Здоровье
«Ковидные» стимвыплаты в ФМБА привязали к региональному среднему размеру оплаты труда
Размеры стимвыплат зависят от размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте РФ за 9 месяцев 2019 года по данным Росстата и выплачиваются в составе зарплаты за фактически отработанное время, начиная с 16 марта 2020 года, из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку.
Гарант 03 мая в 02:32
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
Кино
Первый канал 9 мая покажет продолжение сериала «Диверсант»
Первый канал 9 мая покажет продолжение популярного сериала «Диверсант».
NewInform вчера в 02:57
Шоу-бизнес
Джиган отреагировал на иск Оксаны Самойловой о разводе
Сегодня, как только СМИ сообщили об официальном разводе Джигана и Самойловой, на страничке рэпера появилась новая совместная фотография с женой.
Bimru.ru вчера в 11:33
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа
ТАСС вчера в 22:21
Политика
В Северной Осетии потребовали отставки Захаровой после ее слов о «бедных»
На сайте Change.org появилась петиция с требованием отправить в отставку официального представителя МИД РФ Марию Захарову после ее скандального интервью Михаилу Зыгарю.
Росбалт вчера в 07:15
Происшествия
На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов
Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона.
РИА Новости 03 мая в 02:34
Общество
Торговые сети в США ограничивают продажу мяса
В Соединенных Штатах Америки одна из крупнейших торговых сетей приняла решение не продавать в одни руки больше трех упаковок мяса.
RuNews24.ru вчера в 16:09