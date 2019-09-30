Игорь Шалимов, известный по работе с женской сборной России, «Ураланом», «Краснодаром» и «Химками», сегодня со своим штабом прибудет в Грозный, где в качестве нового главного тренера футбольного клуба «Ахмат» начнет готовить игроков к ближайшему матчу РПЛ 5 октября в Уфе.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Гаджеты Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.

Политика МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".

Политика В МИД Белоруссии рассказали о препятствиях для интеграции с Россией Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал препятствия, которые мешают интеграции с Россией.

Общество 1 октября вступает в силу запрет на хостелы в жилых домах С 1 октября вступают в силу изменения в Жилищный кодекс, которыми фактически вводится запрет на размещение хостелов в жилых домах.

Политика США расширили санкции против России США расширили пакет санкций против России за «вмешательство в выборы».

Финансы Курс доллара превысил 65 рублей Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.

Политика Кремль ждет разъяснений от Киева по формуле Штайнмайера Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от формулы Штайнмайера существенно затормозит процесс урегулирования в Донбассе.

Футбол ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» за трансфер погибшего Салы Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение по поводу трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года.

Политика Железная дорога на Украине «почти уничтожена» — Гончарук Износ украинской железной дороги превысил 90%, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 30 сентября в эфире телеканала ICTV.

Шоу-бизнес Телеведущая Екатерина Андреева снова помолодела В Сети уже не первый год активно обсуждают 58-летнюю ведущую новостей Екатерину Андрееву.

Политика Власти изменят правила предоставления российского гражданства Власти планируют разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства, следует из материалов правительства, размещенных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы.

Политика Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ Черкалиным Президенту России Владимиру Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ Кириллом Черкалиным, пока же в Кремле призывают дождаться итогов расследования и суда, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Гаджеты Microsoft Surface Laptop 3 показали на рендерах Microsoft готовит к завтрашней премьере ноутбук Surface Laptop 3. Об этом сообщает iXBT.Основное нововведение заключается в использовании процессоров AMD вместо процессоров Intel.

Происшествия Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.

Политика «Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».

Общество Завершился митинг в центре Москвы На проспекте академика Сахарова в Москве завершился согласованный митинг оппозиции под названием "Отпускай!".

Политика В Ереване стартует саммит ЕАЭС: двусторонние встречи и заседание ВЕЭС Рабочий график участников заседания ВЕЭС и приглашённых иностранных лидеров стартует с двусторонних встреч.

Авто Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.

Шоу-бизнес Появилось фото пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина После пережитых страшных заболеваний Алексей Янин уже может самостоятельно принимать пищу и воду.

Наука Огромный айсберг откололся от Антарктиды Айсберг площадью более 1 580 квадратных километров откололся от шельфового ледника Эмери.

Политика Стало известно о встречах генпрокурора США с иностранными спецслужбами Генеральный прокурор США Уильям Барр встречался с представителями иностранных спецслужб за пределами страны.