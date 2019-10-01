Футбол
КоммерсантъИгорь Шалимов возглавил «Ахмат»
Игорь Шалимов, известный по работе с женской сборной России, «Ураланом», «Краснодаром» и «Химками», сегодня со своим штабом прибудет в Грозный, где в качестве нового главного тренера футбольного клуба «Ахмат» начнет готовить игроков к ближайшему матчу РПЛ 5 октября в Уфе.
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Игорь Шалимов: Контракт с «Ахматом» еще не подписали, все будет в рабочем режиме
Спорт день за днем04:02
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:29, Вашингтон
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Коптевский суд Москвы во вторник удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы о возмещении убытков из-за простоя транспорта и повреждений, причиненных участниками мероприятия.
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Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
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Онколог центра Блохина рассказал о ситуации в медучреждении
Ранее сообщалось, что пять врачей НИИ детской онкологии и гематологии исследовательского центра им. Блохина подали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
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Контактная группа на переговорах в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" и механизм введения особого статуса Донбасса.
ИА Новороссия 12:23
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Кроссоверы Hyundai Tucson и Santa Fe получили новые моторы
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Индия прокомментировала ситуацию с закупкой у России С-400
Глава МИД высказался насчет заключенного контракта. В МИД Индии прокомментировали покупку С-400 у России.
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Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Футбол
Семак рассказал, почему Малком не сыграет с «Бенфикой»
Главный тренер «Зенит» Сергей Семак рассказал, что на завтрашнем матче с «Бенфикой» Малкома не будет.
Мойка78 12:22
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Помпео пообещал защитить сотрудников Госдепа от запугивания
В своем письме, направленном в Конгресс, Помпео отметил, что назначенные даты проведения слушаний не дают чиновникам достаточно времени на подготовку, а условия вызова таковы, что могут быть истолкованы лишь как попытка запугать достойных сотрудников Госдепартамента.
РБК 12:21
Единоборства
«Чемпионат» покажет поединок Головкина и Деревянченко
Lenta.ru вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Малышева объяснила сложность удаления опухоли Заворотнюк
Культуромания 08:37
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
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ФАН публикует видео прощания с Марком Захаровым
Как видно на кадрах видео, которое уже появилось в Сети, в театре «Ленком» собралось множество коллег, знакомых и просто почитателей творчества знаменитого кинематографиста.
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Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
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Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Футбол
Арустамян: «Заместитель Цорна улетел на переговоры с Тедеско. Соглашение будет подписано в ближайшее время»
Заместитель генерального директора клуба Александр Цомая отправился в Германию на переговоры со специалистом, пишет журналист Нобель Арустамян.
Бомбардир.ру 12:56
Происшествия
Полиция Финляндии арестовала студента, устроившего бойню в колледже
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Газета.Ru 12:06
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В Кремле надеются, что антироссийские инциденты в Грузии не повторятся
В Кремле рассчитывают на то, что антироссийские инциденты в Грузии больше не повторятся, поскольку Москвы настроена на установление добрых отношений с Тбилиси.
Комсомольская правда 11:13
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К заместителю гендиректора «Аэрофлота» пришли сотрудники ФСБ и СК
Заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова допросили представители Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России.
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Происшествия
МВД Башкирии проверит сообщения о подрыве щенков подростками
Российская газета вчера в 06:40