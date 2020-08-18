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Независимая газета
Независимая газета

Игорь Сечин: «Роснефть» стимулирует развитие российской экономики

«Роснефть» в целом стабильно работает над достижением задач стратегического развития, которые вы поставили, обеспечивая сейчас в среднем около 6% мировой добычи, - отметил Игорь Сечин.В источнике
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ФедералПресс

«Роснефть» готовится к подъему мировой экономики

ФедералПрессвчера в 12:56
REGNUM

Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

REGNUMвчера в 07:15
ПРАЙМ

Сечин: средняя зарплата в «Роснефти» вдвое выше средней по России

ПРАЙМвчера в 08:07
Слово и Дело

Путин обсудил сделку ОПЕК+ с главой «Роснефти» Сечиным

Слово и Деловчера в 07:18
Народные новости

Путин встретился с главой «Роснефти» Сечиным

Народные новостивчера в 07:16
РЕН ТВ

Новые вызовы мировой экономики: Путин встретился с главой «Роснефти»

РЕН ТВвчера в 08:15
Известия

Сечин рассказал Путину о работе «Роснефти» в условиях пандемии и сокращении добычи нефти

Известиявчера в 08:47

Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание
РИА Новостивчера в 07:04
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Белорусская оппозиция понимает значимость отношений с Россией

Член координационного совета по трансферу власти в Белоруссии, экс-министр культуры страны и бывший дипломат Павел Латушко заявил, что оппозиция не намерена портить отношения с Россией.
Белорусская оппозиция понимает значимость отношений с Россией
Аргументы неделивчера в 15:25
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Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».
Ведомости02:19
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Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет опубликовал ответ на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзом предприятий города, представителями демократической общественности и политических партий.
Коммерсантъвчера в 15:57
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Ещё 1242 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Ещё 1242 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 200 тыс. человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском02:10
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