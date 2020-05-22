Экономика
АБНИгорь Сечин останется главой «Роснефти» еще на пять лет
Ранее правительство РФ утвердило директивы для продления контракта главы «Роснефти» еще на 5 лет. Игорь Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. Изначально его контракт действовал три года — до мая 2015 года.
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Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей
Одна из поддержанных мер увеличивает вдвое пособие по уходу за первым ребенком.
Российская газета 05:41
Интернет
Роскачество предупредило кинолюбителей об опасности пиратских сайтов
Использование пиратских интернет-ресурсов для просмотра и скачивания фильмов несет опасность заражения компьютера вредоносной программой, а также потерей персональных данных, говорится в сообщении Роскачества.
ПРАЙМ 01:12
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Пакистане
Газета.Ru 06:12
Экономика
Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета 05:40
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров прокомментировал смерть сына Светланы Моргуновой
Два дня назад стало известно о том, что сын народной артистки Светланы Моргуновой умер от коронавируса.
Paparazzi.ru 03:15
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
У 14% россиян выявили антитела к коронавирусу
Антитела к коронавирусу были выявлены у 14% россиян, участвовавших в тестировании. За четыре дня проведено свыше 40 тысяч анализов.
Телеканал Санкт-Петербург 05:05
Общество
Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности
Уфа, 22 мая 2020, 08:33 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности.
REGNUM 01:33
Общество
Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях
Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19.
Известия 03:59
Религия
День памяти Николая Чудотворца празднуют православные
СеверИнформ 01:18
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Газета.Ru вчера в 17:15
Общество
Госдума приняла закон о праве пассажира вернуть деньги за билет при ЧС
Государственная дума приняла в третьем чтении закон о праве пассажиров отказаться от поездки и вернуть деньги за билет на самолёт, поезд и водный транспорт в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации либо при режиме повышенной готовности.
RT на русском 05:51
Политика
Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу
Напомним, ранее Вашингтон объявил о том, что США 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе и спустя шесть месяцев будут свободны от обязательств.
Журналистская правда 03:23
Авто
Hyundai Santa Fe оснастят новым стильным салоном
Вместо центральных дефлекторов будет установлен тачскрин, а сам экран, как в новой версии S-Class, должен плавно «перейти» в стильную глянцевую центральную консоль.
Дни24 20 мая в 11:30
Футбол
ПАОК хочет расторгнуть контракт с экс-игроком ЦСКА Вернблумом
Греческий ПАОК хочет расторгнуть контракт с экс-игроком московского ЦСКА Понтусом Вернблумом, передает sportexpressen.se.
Газета.Ru 02:45
Кино
Русских зрителей возмутил темнокожий князь в сериале о Екатерине II
Газета.Ru вчера в 10:20
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Газета.Ru вчера в 15:10
Общество
Суд вернул иск петербуржцу, требовавшему бесплатной раздачи масок
В своём иске петербуржец просил суд обязать городское правительство организовать пункты бесплатной выдаче масок и перчаток жителям Петербурга, приостановить меры применения административного наказания за нарушение масочного режима.
Питерские заметки 05:42
Авто
Volkswagen начнет выпускать в России три новых автомобиля
Компания Volkswagen до 2028 года начнет выпускать в России как минимум три новые модели.
Автоновости дня 01:05
Общество
Путин внес в Госдуму законопроект о патриотическом воспитании в школах
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании чувства патриотизма у детей, а также уважении «к подвигам героев Отечества».
Daily Storm вчера в 12:20
Здоровье
РФПИ запускает финальную стадию испытания препарата от коронавируса
Министерство здравоохранения РФ одобрило переход к окончательной стадии сравнительного клинического тестирования препарата «Фавипиравир», направленного на лечение коронавирусной инфекции.
Live24 04:29
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 20 мая в 05:07
Кино
Вышел трейлер «Довода» Кристофера Нолана
Вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана.
Афиша Daily 02:00
Общество
Беглов объяснил сохранение почти всех ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 13:28 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные запреты и ограничения продолжат действовать по 31 мая.
REGNUM 06:28