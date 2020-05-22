Экономика

АБНАБНИгорь Сечин останется главой «Роснефти» еще на пять лет

Ранее правительство РФ утвердило директивы для продления контракта главы «Роснефти» еще на 5 лет. Игорь Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. Изначально его контракт действовал три года — до мая 2015 года.
Читать в источнике
Комментировать239

Подробнее о событии

Полномочия Сечина в «Роснефти» продлили еще на пять лет

РБК03:49

Сечин назначен главным исполнительным директором «Роснефти» еще на пять лет

Известия03:18

Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Интерфакс20 мая в 06:57

Сечина назначили главой «Роснефти» еще на 5 лет

URA.Ru03:02

Игоря Сечина переназначили главой «Роснефти»

Коммерсантъ02:56

Кабмин утвердил директивы для продления контракта главы «Роснефти» Игоря Сечина на 5 лет

ТАСС20 мая в 07:14

Игорь Сечин сохранил пост главы «Роснефти»

Эхо Москвы04:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей

Одна из поддержанных мер увеличивает вдвое пособие по уходу за первым ребенком.
Российская газета 05:41
292
Интернет

Роскачество предупредило кинолюбителей об опасности пиратских сайтов

Использование пиратских интернет-ресурсов для просмотра и скачивания фильмов несет опасность заражения компьютера вредоносной программой, а также потерей персональных данных, говорится в сообщении Роскачества.
ПРАЙМ 01:12
40
Происшествия

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
106
Происшествия

Пассажирский самолет упал в Пакистане

Газета.Ru 06:12
1
Экономика

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета 05:40
94
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров прокомментировал смерть сына Светланы Моргуновой

Два дня назад стало известно о том, что сын народной артистки Светланы Моргуновой умер от коронавируса.
Paparazzi.ru 03:15
1
Происшествия

Российских полицейских задержали за избиение педофила

В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
422
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
511
Общество

У 14% россиян выявили антитела к коронавирусу

Антитела к коронавирусу были выявлены у 14% россиян, участвовавших в тестировании. За четыре дня проведено свыше 40 тысяч анализов.
Телеканал Санкт-Петербург 05:05
53
Общество

Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Уфа, 22 мая 2020, 08:33 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности.
REGNUM 01:33
33
Происшествия

Раскрыты подробности массового убийства бойцов Нацгвардии Украины

Lenta.ru 06:05
Общество

Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19.
Известия 03:59
1,6K
Происшествия

В Дагестане началась погоня за скрывшейся в лесу группой боевиков

Lenta.ru 04:23
17
Религия

День памяти Николая Чудотворца празднуют православные

СеверИнформ 01:18
137
Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Газета.Ru вчера в 17:15
228
Общество

Госдума приняла закон о праве пассажира вернуть деньги за билет при ЧС

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о праве пассажиров отказаться от поездки и вернуть деньги за билет на самолёт, поезд и водный транспорт в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации либо при режиме повышенной готовности.
RT на русском 05:51
Политика

Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу

Напомним, ранее Вашингтон объявил о том, что США 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе и спустя шесть месяцев будут свободны от обязательств.
Журналистская правда 03:23
12
Авто

Hyundai Santa Fe оснастят новым стильным салоном

Вместо центральных дефлекторов будет установлен тачскрин, а сам экран, как в новой версии S-Class, должен плавно «перейти» в стильную глянцевую центральную консоль.
Дни24 20 мая в 11:30
9
Футбол

ПАОК хочет расторгнуть контракт с экс-игроком ЦСКА Вернблумом

Греческий ПАОК хочет расторгнуть контракт с экс-игроком московского ЦСКА Понтусом Вернблумом, передает sportexpressen.se.
Газета.Ru 02:45
Кино

Русских зрителей возмутил темнокожий князь в сериале о Екатерине II

Газета.Ru вчера в 10:20
421
Происшествия

На Урале от коронавируса умер монах из Верхотурского монастыря

ТАСС 05:41
4
Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Газета.Ru вчера в 15:10
2,2K
Общество

Суд вернул иск петербуржцу, требовавшему бесплатной раздачи масок

В своём иске петербуржец просил суд обязать городское правительство организовать пункты бесплатной выдаче масок и перчаток жителям Петербурга, приостановить меры применения административного наказания за нарушение масочного режима.
Питерские заметки 05:42
77
Авто

Volkswagen начнет выпускать в России три новых автомобиля

Компания Volkswagen до 2028 года начнет выпускать в России как минимум три новые модели.
Автоновости дня 01:05
5
Общество

Путин внес в Госдуму законопроект о патриотическом воспитании в школах

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании чувства патриотизма у детей, а также уважении «к подвигам героев Отечества».
Daily Storm вчера в 12:20
299
Здоровье

РФПИ запускает финальную стадию испытания препарата от коронавируса

Министерство здравоохранения РФ одобрило переход к окончательной стадии сравнительного клинического тестирования препарата «Фавипиравир», направленного на лечение коронавирусной инфекции.
Live24 04:29
4
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 20 мая в 05:07
2,1K
Кино

Вышел трейлер «Довода» Кристофера Нолана

Вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана.
Афиша Daily 02:00
3
Общество

Беглов объяснил сохранение почти всех ограничений в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 13:28 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные запреты и ограничения продолжат действовать по 31 мая.
REGNUM 06:28
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное