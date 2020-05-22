Экономика
АБНИгорь Сечин останется главой «Роснефти» еще на пять лет
Ранее правительство РФ утвердило директивы для продления контракта главы «Роснефти» еще на 5 лет. Игорь Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. Изначально его контракт действовал три года — до мая 2015 года.
Читать в источнике
Оценить457
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Общество
Объединенная пропускная система Москвы и Подмосковья с 27 мая перестанет действовать
С 25 мая возобновит работу каршеринг в ограниченном формате: машину можно будет взять в аренду на срок не менее пяти дней.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Политика
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни
Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни.
Lenta.ru 08:53
Здоровье
В Ростовской области выявили за сутки 139 новых случаев коронавируса
В Константиновском районе выявили еще 8 инфицированных коронавирусом В Мясниковском районе — 7 новых случаев.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 20 мая в 03:58
Происшествия
В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал
Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV.
Коммерсантъ 06:16
Здоровье
Хизри Абакаров ответил критикующим главврача Дербентской ЦГБ
Читаю ваши комментарии под последними публикациями и вижу, как много негатива льется на главного врача Дербентской ЦГБ.
Лезги газет вчера в 09:00
Общество
Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ
Аттестаты об окончании школы получат все выпускники 11-х классов вне зависимости от того, будут они сдавать ЕГЭ или нет, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования.
РБК вчера в 08:07
Политика
Путин заявил о стабилизации ситуации по коронавирусу
Президент Российской Федерации Владимир Путин признал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции по стране в целом стабилизируется.
Национальная служба новостей 08:20
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru вчера в 12:09
Политика
Эксперт объяснил намерение США выйти из Договора по открытому небу
По информации газеты New York Times, Вашингтон намерен уведомить Россию о своем выходе из Договора по открытому небу.
Подмосковье Сегодня 05:40
Политика
Зюганову продлили запрет на въезд на Украину
Служба безопасности Украины (СБУ) приняла решение о продлении запрета на въезд в страну в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова еще на три года.
Известия 09:15
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры до первого июня.
Российская газета 09:31
Здоровье
Наказание за несоблюдение масочного режима ужесточат в Алтайском крае
Восемь протоколов уже составлено Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко во время заседания оперативного штаба рассказала об ужесточении наказания за несоблюдение масочного режима.
АМИТЕЛ 07:31
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»
Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 01:18
Энергетика
МЭР спрогнозировало курс доллара и цены на нефть в 2020 году
Министерство экономического развития спрогнозировало среднюю цену на нефть и курс доллара в текущем году.
РИА Новости вчера в 16:30
Армия и оружие
Лукашенко рассказал о подготовке Белоруссии к войне
Территория новостей 04:53
Кино
Новый трейлер «Довода» от Кристофера Нолана показали в Fortnite
Экономика сегодня 07:15
Здоровье
В Свердловской области более 257 врачей имеют подтвержденный COVID-19
В Свердловской области более 257 врачей имеют подтвержденный диагноз «COVID-19». Еще 6 мая таковых было 124 человека.
Екатеринбург в интернете 08:48
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Общество
Опубликовано фото кораблей из «Аватара 2»: съемки возобновляются
Продюсер Джон Ландау сообщил в Instagram о том, что съемочная группа фильма "Аватар 2" готова отправиться в Новую Зеландию на следующей неделе для возобновления съемок, прерванных из-за пандемии.
Российская газета 06:18
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Гаджеты
Смартфоны Honor и Huawei переведут на процессоры от MediaTek
На презентации Honor X10 топ-менеджер бизнес-подразделения Huawei Мин Чжао заявил, что в новых 5G-смартфонах компании будут устанавливаться процессоры от MediaTek, пишет «АСТЕРА».
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Культура
Журналист Джастин МакЭлрой выяснил секрет песен из мультфильмов Disney
Актуальные Новости 04:03
Политика
Украина обвинила парламент Болгарии в манипуляции
Министерство иностранных дел Украины обвинило в манипуляциях парламент Болгарии, принявший декларацию о влиянии административно-территориальной реформы в Одесской области на права местной болгарской общины.
Lenta.ru вчера в 02:52
Общество
На Украине отложат строительство «Стены» на границе с Россией
Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года.
RT на русском 04:47
Футбол
У Погребняка обнаружили коронавирус
Lenta.ru 04:36
Наука
Суперкомпьютер назвал причину вымирания неандертальцев
ToDay News Ufa 08:35