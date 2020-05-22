Ранее правительство РФ утвердило директивы для продления контракта главы «Роснефти» еще на 5 лет. Игорь Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. Изначально его контракт действовал три года — до мая 2015 года.

Игорь Сечин останется главой «Роснефти» еще на пять лет

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