Экономика

АБНАБНИгорь Сечин останется главой «Роснефти» еще на пять лет

Ранее правительство РФ утвердило директивы для продления контракта главы «Роснефти» еще на 5 лет. Игорь Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. Изначально его контракт действовал три года — до мая 2015 года.
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Игорь Сечин останется главой «Роснефти» еще 5 лет

Эхо Москвы07:11

Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Интерфакс20 мая в 06:57

Сечин назначен главным исполнительным директором «Роснефти» еще на пять лет

Известия03:18

Сечина назначили главой «Роснефти» еще на 5 лет

URA.Ru03:02

Игоря Сечина переназначили главой «Роснефти»

Коммерсантъ02:56

Кабмин утвердил директивы для продления контракта главы «Роснефти» Игоря Сечина на 5 лет

ТАСС20 мая в 07:14

Полномочия Сечина в «Роснефти» продлили еще на пять лет

РБК03:49
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
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Эксперт объяснил намерение США выйти из Договора по открытому небу

По информации газеты New York Times, Вашингтон намерен уведомить Россию о своем выходе из Договора по открытому небу.
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В Свердловской области более 257 врачей имеют подтвержденный COVID-19

В Свердловской области более 257 врачей имеют подтвержденный диагноз «COVID-19». Еще 6 мая таковых было 124 человека.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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