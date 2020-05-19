Политика

Евразия DailyЕвразия DailyИгорь Стрелков дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону

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Украинский журналист Дмитрий Гордон обнародовал интервью с одним из лидеров «Русской весны» в Донбассе и основателем вооруженных сил ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным).
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Греф заявил о переносе годового собрания акционеров Сбербанка

Годовое собрание акционеров (ГОСА) Сбербанка перенесено с 26 июня на 25 сентября, заявил президент банка Герман Греф.
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Медведев заявил, что конца кризису не видно

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Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
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Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
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Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
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Игорь Иванович Стрелков
Государственный, военный и политический деятель, публицист и писатель. Сотрудник органов ФСБ России. Руководитель общественного движения «Новороссия» с 2014 года. Военный пенсионер.
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Дмитрий Гордон
Украинский журналист
Украинский журналист, ведущий телепередачи «В гостях у Дмитрия Гордона», бывший депутат Киевсовета, главный редактор газеты «Бульвар Гордона», основатель интернет-издания «ГОРДОН».
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