Украинский журналист Дмитрий Гордон обнародовал интервью с одним из лидеров «Русской весны» в Донбассе и основателем вооруженных сил ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным).

Общество Путин: более 50 млрд рублей направлены в регионы РФ для выплат медикам Москва, 19 мая 2020, 15:07 — REGNUM Российские регионы получили более 50 млрд рублей, предназначенных на дополнительные выплаты медикам, которые работают с пациентами с COVID-19.

Происшествия В Ростовской области задержан глава администрации Азова Ростов-на-Дону, 19 мая 2020, 12:49 — REGNUM В Ростовской области по подозрению в превышении должностных полномочий задержан глава администрации Азова Владимир Ращупкин. 15

Политика Депутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко с Байденом и Керри Киев, 19 мая 2020, 14:18 — REGNUM Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, по его словам, экс-президент Украины Пётр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, сообщил 19 мая телеканал 112.ua.

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Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 5

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