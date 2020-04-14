Экономика
Российская газетаИгорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
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Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ
РИА Новости вчера в 18:42
Политика
США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения
"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
Российская газета вчера в 19:58
Общество
Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции
Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru 13 апреля в 00:20
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Общество
Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус 31 марта.
Газета.Ru 00:56
Наука
Найден меняющий проводимость при смене магнитных свойств материал
Материаловеды из США выявили первый достоверный случай, когда переход материала в магнитное состояние приводит к изменениям в его кристаллической структуре, отчего проводимость уменьшается таким образом, что проводник превращается в изолятор.
Индикатор вчера в 08:03
Транспорт
У всех пассажиров метро Москвы проверяют пропуска
Как передает ТАСС, сотрудники полиции проверяют пропуска у всех пассажиров, например, на станциях «Беломорская» и «Речной вокзал».
Коммерсантъ 01:50
Игры
Ubisoft раздаёт бесплатно Assassin’s Creed 2
News.ru вчера в 10:10
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM вчера в 15:42
Общество
В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались ещё 11 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском вчера в 17:28
Политика
СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ
Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09
Происшествия
Жительница Красноярского края разгромила буддийскую ступу
Ариг Ус вчера в 05:11
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в Ульяновской области
Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Ульяновской области.
Известия вчера в 10:27
Финансы
Курсы валют на сегодня, 15 апреля 2020 года
Неделю назад Курс Евро на сегодня, 15 апреля 2020 установленный Центробанком установлен на уровне 80.54 руб за 1 EUR.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:23
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 13 апреля в 02:50
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 12:15
Здоровье
Коронавирусная инфекция распространилась по районам Алтайского края
Коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек нескольких районов Алтайского края.
Вести.Ru 13 апреля в 04:33
Здоровье
Рошаль потребовал прекратить «преследование» главврача РКБ в Уфе
Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль потребовал прекратить «преследование» главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльзы Сыртлановой.
Аргументы и Факты - Уфа 00:07
Общество
Число заразившихся коронавирусом челябинцев выросло до 55
Челябинск, 15 апреля 2020, 08:48 — REGNUM В Челябинской области число заразившихся коронавирусом достигло 55.
REGNUM 01:48
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал ограничить использование гаджетов детьми
Роспотребнадзор рекомендовал родителям ограничить использование детьми гаджетов в режиме изоляции, а также меньше давать им смотреть телевизор.
Коммерсантъ 00:55
Интернет
В Роскачестве рассказали о рисках при установке мобильных приложений
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве рекомендовали пользователям ноутбуков и смартфонов заклеивать камеру и микрофон на своих гаджетах в то время, когда они не используются.
REGNUM 02:02
Здоровье
В Саратовской области еще семь человек заболели коронавирусом
Как сообщает оперативный штаб областного правительства, лабораторно подтверждены три случая коронавируса у пациентов, проходящих лечение от внебольничной пневмонии в Саратове, три человека заболели коронавирусом в Ершовском районе, еще один - в Татищевском районе.
Российская газета 02:02
Общество
Росавиация заявила о начале подготовки к воздушной части парада Победы
В Росавиации сообщили, что в Москве начинается подготовка к воздушной части парада Победы 2020 года.
RT на русском 01:38
Кино
Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва
Игромания.ру вчера в 07:16
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Забайкалье за сутки выросло вдвое
Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 2 млн, умерли более 130 тыс. человек.
Тайга.инфо вчера в 23:00
Экономика
Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке
«Открытие», Росбанк и Совкомбанк одними из первых отреагировали на изменение ситуации на рынке: они начали повышать минимальный порог первоначального взноса по ипотеке еще в марте.
РБК 00:00