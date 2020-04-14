Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

Политика США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения "Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС. 215

Общество В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН). 104

Наука Найден меняющий проводимость при смене магнитных свойств материал Материаловеды из США выявили первый достоверный случай, когда переход материала в магнитное состояние приводит к изменениям в его кристаллической структуре, отчего проводимость уменьшается таким образом, что проводник превращается в изолятор.

Общество В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин. 64

Общество В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом В Москве скончались ещё 11 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19. 437

Финансы Курсы валют на сегодня, 15 апреля 2020 года Неделю назад Курс Евро на сегодня, 15 апреля 2020 установленный Центробанком установлен на уровне 80.54 руб за 1 EUR.

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 3,8K

Общество Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией. 243

Здоровье Рошаль потребовал прекратить «преследование» главврача РКБ в Уфе Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль потребовал прекратить «преследование» главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльзы Сыртлановой. 192

Общество Число заразившихся коронавирусом челябинцев выросло до 55 Челябинск, 15 апреля 2020, 08:48 — REGNUM В Челябинской области число заразившихся коронавирусом достигло 55.

Энергетика В России зафиксировали снижение цен на бензин На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса. 1,2K

Политика Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. 101

Общество Роспотребнадзор рекомендовал ограничить использование гаджетов детьми Роспотребнадзор рекомендовал родителям ограничить использование детьми гаджетов в режиме изоляции, а также меньше давать им смотреть телевизор. 6

Интернет В Роскачестве рассказали о рисках при установке мобильных приложений Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве рекомендовали пользователям ноутбуков и смартфонов заклеивать камеру и микрофон на своих гаджетах в то время, когда они не используются.

Здоровье В Саратовской области еще семь человек заболели коронавирусом Как сообщает оперативный штаб областного правительства, лабораторно подтверждены три случая коронавируса у пациентов, проходящих лечение от внебольничной пневмонии в Саратове, три человека заболели коронавирусом в Ершовском районе, еще один - в Татищевском районе. 21

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК. 2,2K

Здоровье Число заболевших коронавирусом в Забайкалье за сутки выросло вдвое Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 2 млн, умерли более 130 тыс. человек. 8