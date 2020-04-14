Экономика

Российская газетаРоссийская газетаИгорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
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Игорный бизнес исключили из критериев отбора системообразующих предприятий

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Минэк ответил на критику Генпрокуратуры по поводу букмекерских контор

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Прокуратура заинтересовалась включением букмекеров в список системообразующих компаний

ТАССвчера в 06:30

Генпрокуратура поручила проверить, как букмекеры стали системообразующими

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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 02:12, Ашберн
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На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ

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США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

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Общество

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Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
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Общество

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Общество

Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса

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Газета.Ru 00:56
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Найден меняющий проводимость при смене магнитных свойств материал

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Как передает ТАСС, сотрудники полиции проверяют пропуска у всех пассажиров, например, на станциях «Беломорская» и «Речной вокзал».
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Ubisoft раздаёт бесплатно Assassin’s Creed 2

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Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM вчера в 15:42
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Общество

В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались ещё 11 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ

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Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Ульяновской области.
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Финансы

Курсы валют на сегодня, 15 апреля 2020 года

Неделю назад Курс Евро на сегодня, 15 апреля 2020 установленный Центробанком установлен на уровне 80.54 руб за 1 EUR.
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Российская газета 13 апреля в 02:50
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РИА Новости вчера в 14:36
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Общество

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Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
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Коронавирусная инфекция распространилась по районам Алтайского края

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Число заразившихся коронавирусом челябинцев выросло до 55

Челябинск, 15 апреля 2020, 08:48 — REGNUM В Челябинской области число заразившихся коронавирусом достигло 55.
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В России зафиксировали снижение цен на бензин

На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
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Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
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Росавиация заявила о начале подготовки к воздушной части парада Победы

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Число заболевших коронавирусом в Забайкалье за сутки выросло вдвое

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Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке

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