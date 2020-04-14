Экономика

Российская газетаРоссийская газетаИгорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
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Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий

Коммерсантъ14:15

Букмекерский бизнес исключили из списка системообразующих сфер

ФедералПресс13:14

Прокуратура заинтересовалась включением букмекеров в список системообразующих компаний

ТАСС06:30

Минэк ответил на критику Генпрокуратуры по поводу букмекерских контор

РБК11:27

Генеральная Прокуратура заинтересовалась Минэкономразвития РФ

СРБ11:20

Игорный бизнес исключили из критериев отбора системообразующих предприятий

Известия11:59

Генпрокуратура поручила проверить, как букмекеры стали системообразующими

REGNUM07:10
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Общество

Власти Москвы аннулировали почти миллион цифровых пропусков

В Москве по результатам первичных проверок аннулировано 900 тыс. из 3,2 млн электронных пропусков, выданных горожанам ранее.
RT на русском 14:12
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Происшествия

На Кубани коронавирус подтвердили у пяти человек

Краснодар, 14 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 14 апреля сообщили в региональном оперштабе.
REGNUM 04:20
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Здоровье

В России после коронавируса может увеличиться число инвалидов

Окончание пандемии коронавируса может привести к росту числа инвалидов в стране.
РЕН ТВ 19:08
Общество

На дорогах России могут появиться беспилотники

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству разработку мер по введению в эксплуатацию беспилотников на российских дорогах.
Газета.Ru 15:43
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Происшествия

На Колыме у девяти старателей артели предварительно обнаружили COVID-19

Диагноз COVID-19 предварительно поставили сразу 9 старателям артели "Кривбасс" на Колыме, сообщил в среду на страницах в своих социальных сетях губернатор региона Сергей Носов.
РИА Новости 17:51
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Общество

В Москве от коронавируса умер физик РАН

В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
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Космос

Центр Хруничева поменял директора завода, где собирают «Ангару»

"Назначить с 14 апреля 2020 года на должность заместителя генерального директора - директора ракетно-космического завода Сычева Василия Николаевича", - говорится в приказе гендиректора Центра Алексея Варочки, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 18:02
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Происшествия

Число заражённых коронавирусом в Мурманской области достигло 268

В Мурманской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до 268.
RT на русском 18:13
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Кино

Опубликован трейлер сериала «Водоворот»

Inc-news.ru 14:57
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В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
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Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru 18:33
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Политика

На Украине заявили об остановке завода, производящего ракетное топливо

С начала года руководство предприятия было вынуждено уволить 687 человек, под угрозой сокращения — ещё 190 По словам директора ПХЗ Леонида Шимана, остановка завода станет ударом по всей ракетной отрасли Украины, включая широко рекламируемые "высокоточные" ракеты "Ольха".
REGNUM 12 апреля в 12:51
Общество

Почти 200 туристов летят в Новосибирск из Таиланда

АиФ Новосибирск 04:28
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Транспорт

В ближайшие дни дорожные камеры в Москве не будут штрафовать водителей без пропусков

Пропускной режим заработает в городе с завтрашнего дня.
Эхо Москвы 16:00
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Происшествия

В городе Вязьма Смоленской области коронавирус за минувшие сутки выявили у 33-х человек в доме престарелых

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Игры

Sony раздаст трилогию Uncharted и Journey всем владельцам PS4

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Украинский военный погиб при взрыве миномета на учениях

РБК 13:33
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Здоровье

Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от трупа

Ореанда-Новости 11:05
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Армия и оружие

Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси

Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза вчера в 13:40
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Гаджеты

Microsoft выпустила плановые обновления для Windows 10

Пользователи Windows 10 1809 получили обновление KB4549949 с номером сборки 17763.1158.
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Экономика

В России призвали ввести продуктовые карточки

Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия 15:07
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Старая-новая Зона отчуждения – опубликован ролик фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо

В сети появился ролик фанатского ремастера проекта S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо.
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Лавров заявил о недопустимости компенсаций от Китая из-за коронавируса

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимыми требования компенсаций от Китая из-за коронавируса, пишет ТАСС.
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На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
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Игрок «Крыльев» Зиньковский рассказал, как «Спартак» отказал ему в просмотре из-за роста

Хавбек «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал по какой причине ему отказал в просмотре московский «Спартак», подчеркнув, что был бы рад забить в ворота красно-белых.
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Главное о коронавирусе за 14 апреля: Петербургу спрогнозировали худшее, Россия снова просит снять санкции, бизнес ждет помощи

В России к 14 апреля количество зараженных превысило 21 тысячу человек. По суточному приросту страна вошла в мировой топ-4.
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В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом

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МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
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BadComedian выпустил обзор на первый фильм Егора Крида

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