Экономика
Российская газетаИгорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
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Общество
Власти Москвы аннулировали почти миллион цифровых пропусков
В Москве по результатам первичных проверок аннулировано 900 тыс. из 3,2 млн электронных пропусков, выданных горожанам ранее.
RT на русском 14:12
Происшествия
На Кубани коронавирус подтвердили у пяти человек
Краснодар, 14 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 14 апреля сообщили в региональном оперштабе.
REGNUM 04:20
Здоровье
В России после коронавируса может увеличиться число инвалидов
Окончание пандемии коронавируса может привести к росту числа инвалидов в стране.
РЕН ТВ 19:08
Общество
На дорогах России могут появиться беспилотники
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству разработку мер по введению в эксплуатацию беспилотников на российских дорогах.
Газета.Ru 15:43
Происшествия
На Колыме у девяти старателей артели предварительно обнаружили COVID-19
Диагноз COVID-19 предварительно поставили сразу 9 старателям артели "Кривбасс" на Колыме, сообщил в среду на страницах в своих социальных сетях губернатор региона Сергей Носов.
РИА Новости 17:51
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Космос
Центр Хруничева поменял директора завода, где собирают «Ангару»
"Назначить с 14 апреля 2020 года на должность заместителя генерального директора - директора ракетно-космического завода Сычева Василия Николаевича", - говорится в приказе гендиректора Центра Алексея Варочки, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 18:02
Происшествия
Число заражённых коронавирусом в Мурманской области достигло 268
В Мурманской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до 268.
RT на русском 18:13
Кино
Опубликован трейлер сериала «Водоворот»
Inc-news.ru 14:57
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru 18:33
Политика
На Украине заявили об остановке завода, производящего ракетное топливо
С начала года руководство предприятия было вынуждено уволить 687 человек, под угрозой сокращения — ещё 190 По словам директора ПХЗ Леонида Шимана, остановка завода станет ударом по всей ракетной отрасли Украины, включая широко рекламируемые "высокоточные" ракеты "Ольха".
REGNUM 12 апреля в 12:51
Общество
Почти 200 туристов летят в Новосибирск из Таиланда
АиФ Новосибирск 04:28
Транспорт
В ближайшие дни дорожные камеры в Москве не будут штрафовать водителей без пропусков
Пропускной режим заработает в городе с завтрашнего дня.
Эхо Москвы 16:00
Происшествия
В городе Вязьма Смоленской области коронавирус за минувшие сутки выявили у 33-х человек в доме престарелых
Эхо Москвы 11:03
Игры
Sony раздаст трилогию Uncharted и Journey всем владельцам PS4
В Китае и Германии, правда, Uncharted заменит Knack 2.
Игромания.ру 12:07
Здоровье
Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от трупа
Ореанда-Новости 11:05
Армия и оружие
Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси
Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза вчера в 13:40
Гаджеты
Microsoft выпустила плановые обновления для Windows 10
Пользователи Windows 10 1809 получили обновление KB4549949 с номером сборки 17763.1158.
3DNews 14:38
Экономика
В России призвали ввести продуктовые карточки
Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия 15:07
Игры
Старая-новая Зона отчуждения – опубликован ролик фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо
В сети появился ролик фанатского ремастера проекта S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо.
Городской портал Новый Нижний 15:00
Политика
Лавров заявил о недопустимости компенсаций от Китая из-за коронавируса
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимыми требования компенсаций от Китая из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Газета.Ru 06:42
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Футбол
Игрок «Крыльев» Зиньковский рассказал, как «Спартак» отказал ему в просмотре из-за роста
Хавбек «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал по какой причине ему отказал в просмотре московский «Спартак», подчеркнув, что был бы рад забить в ворота красно-белых.
Чемпионат 19:43
Общество
Главное о коронавирусе за 14 апреля: Петербургу спрогнозировали худшее, Россия снова просит снять санкции, бизнес ждет помощи
В России к 14 апреля количество зараженных превысило 21 тысячу человек. По суточному приросту страна вошла в мировой топ-4.
Фонтанка.Ру 17:36
Космос
Свердловчане смогут увидеть Луну, Юпитер, Сатурн и Марс
ТагилСити.ру 12 апреля в 01:54
Общество
В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом
RT на русском 17:28
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Кино
BadComedian выпустил обзор на первый фильм Егора Крида
Ролик был опубликован 13 апреля на YouTube-канале BadComedian.
REGNUM вчера в 17:12