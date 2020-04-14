Экономика
Российская газетаИгорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
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Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости 13:36
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник 04:51
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости 08:17
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
Политика
Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия 11:54
Экономика
Минэнерго спрогнозировало сокращение энергопотребления из-за пандемии
Энергопотребление в России на фоне всеобщего режима самоизоляции может сократиться на 3,6–10,1% в 2020 году, объем сокращения будет зависеть от сценария развития ситуации с пандемией.
Известия 21:26
Фигурное катание
Сегодня Татьяне Навке исполнилось 45 лет
Российской фигуристке Татьяне Навке сегодня исполнилось 45 лет.
News.ru вчера в 10:26
Политика
Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 21:24
Авто
В России массово подорожали новые автомобили
В Европлане в свою очередь говорят об удорожании машин Volkswagen за март на 30-100 тыс. рублей, а также изменение цен произошло для автомобилей китайской Haval.
Tvoe-avto.com 09:48
Общество
В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса
В США умерло рекордное число людей от коронавируса за сутки — 2 228. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 21:47
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:47
Армия и оружие
Войска Фаиза Сарраджа заняли территорию до границы Туниса
REGNUM вчера в 12:02
Общество
Ещё +1. Коронавирус в Приангарье развивается
По состоянию на 18 часов 14 апреля на территории Иркутской области официально зарегистрирован ещё один случай заражения коронавирусом.
Братская Студия Телевидения 06:54
Космос
Аппарат «Луна-27» может застолбить место для российской лунной базы
Как отмечает агентство, вероятно, вокруг места посадки «Луна-27» в дальнейшем будет развернута российская лунная станция.
Известия вчера в 23:46
Кино
BadComedian выпустил обзор на первый фильм Егора Крида
Ролик был опубликован 13 апреля на YouTube-канале BadComedian.
REGNUM вчера в 17:12
Общество
Почти миллион пропусков в Москве признают недействительными
Почти миллион пропусков будут аннулированы в Москве в связи с недостоверными данными.
Газета.Ru 09:17
Общество
Глава Минюста: Бунт в колонии Ангарска был срежиссирован извне
Министр юстиции России обратил внимание, что члены общественной наблюдательной комиссии Иркутской области, несмотря на карантинные меры, провели осмотр ИК-15.
Российская газета 10:09
Армия и оружие
В Великобритании оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак»
В британском издании «Daily Mail» заявили, что военные эксперты страны восхищаются российской снайперской винтовкой «Сумрак».
Военное дело 03:11
Шоу-бизнес
Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором
Pravda.Ru 07:11
Общество
Дипломаты США сообщали о проблемах в лаборатории Ухане до пандемии
Дипломаты сообщили, что в институте, где изучались коронавирусы летучих мышей, наблюдалась нехватка хорошо обученных специалистов.
RuNews24.ru 19:12
Здоровье
В Бурятии подтвердили 92 случая заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 14 апреля 2020, 08:13 — REGNUM В Бурятии количество лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 92.
REGNUM 01:13
Политика
Посольство выясняет роль компании из США в сносе памятника Коневу
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, согласно некоторым данным, доклад с обоснованием решения о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге подготовила компания из США.
RT на русском 22:45
Происшествия
Раскрыты детали проверки пропусков на въездах в Москву
Стали известны детали проверки пропусков на въездах в Москву и при перемещении внутри города в ближайшие дни.
Москва 24 18:41
Общество
Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок
Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa 15:44
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Происшествия
В Приморье сошли с рельсов пять цистерн с мазутом
Вагоны-цистерны с мазутом сошли с рельсов в районе ж/д станции Гайдамак во Владивостоке.
ТАСС 21:58