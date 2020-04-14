Экономика
Российская газетаИгорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
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Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса в России выросло до 30%
В России продолжает расти число заражённых коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно.
Вести Воронеж 01:39
Общество
Контроль за режимом самоизоляции ужесточен в Самарской области
Со среды, 15 апреля, в Самарской области будет усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции жителями, об этом сообщил губернатор Самарской области.
ГТРК Самара 02:38
Общество
Более 2500 новых случаев коронавируса зафиксировали в России за сутки
За последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев коронавируса.
Телеканал 360° 13 апреля в 03:45
Футбол
Большое интервью Сердара Таски. Про «Спартак», Карреру и Федуна
Мои представители общались по новому контракту с клубом, и, думаю, менеджмент «Спартака» также общался и с тренером — каких игроков он хочет видеть на следующий сезон.
Матч ТВ 02:55
Общество
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала фото из съемной однушки
Анастасия Волочкова как никто знает, что значит зарабатывать копеечку каторжным трудом.
Комсомольская правда вчера в 12:50
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
Армия и оружие
Пилоты Черноморского флота начали подготовку к Параду Победы
В ходе первого этапа летчики отрабатывают элементы полёта в строю парами.
Вести.Севастополь 03:16
Политика
Депутаты не поддержали идею наградить грамотой Владимира Мухина
Сегодня на заседании комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной думы возник спор из-за предложения наградить почетной грамотой регионального парламента начальника управления охраны объектов культурного наследия региона Владимира Мухина.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:58
Происшествия
На учениях при взрыве миномета погиб украинский военнослужащий
Российская газета вчера в 14:16
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Общество
В России за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
В России за сутки от коронавируса умерли 28 человек, сообщает оперштаб. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 198.
РБК 03:40
Общество
Дипломаты США сообщали о проблемах в лаборатории в Ухане до пандемии
В издании отмечают, что сотрудники посольства Соединенных Штатов направили в Вашингтон два дипломатические депеши, узнав о происходящем в уханьской лаборатории.
RuNews24.ru вчера в 19:12
Общество
Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции
Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Общество
В Подмосковье уточнили порядок оформления пропусков для передвижения
РИА Новости / Нина Зотина Власти Московской области разъяснили порядок оформления цифровых пропусков для передвижения на территории региона.
РЕН ТВ вчера в 09:34
Общество
Ан-225 Мрия доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
По данным телеканала Польши TVP Info, в Польшу был доставлен груз свыше 1 050 кубометров защитных средств для противодействия COVID-19, среди которых 76 тонн защитных костюмов, 11 тонн лицевых щитов и девять тонн защитных масок.
RuNews24.ru 03:40
Шоу-бизнес
Селена Гомес раскрыла стоимость рекламного поста и подала в суд на видеоигру
Lenta.ru 02:53
Экономика
Forbes рассказал о втором пакете антикризисных мер на 1 трлн рублей
Путин призвал бизнес не списывать все проблемы на коронавирус Как сообщает издание со ссылкой на источники, на реализацию плана правительство может выделить почти 520 млрд руб. из бюджета, ещё 430 млрд руб. пойдут на госгарантии.
Право.ру 03:27
Космос
Астероид «2020 GH2» пройдет завтра внутри орбиты Луны
Завтра, 15 апреля 2020 года, околоземный астероид 2020 GH2 произойдет очень близко, но на безопасном расстоянии от нашей планеты.
AstroNews.ru вчера в 13:32
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
Кино
Джеймс Ганн: «пандемия не повлияет на выход „Отряда самоубийц“»
REGNUM 13 апреля в 07:47
Шоу-бизнес
Бывший муж Пелагеи Иван Телегин опубликовал снимок с любовницей
Пелагея сконцентрировалась на карьере, а Телегин открыто строит новые отношения. В Instagram спортсмена появилось семейное фото с Марией.
Киноафиша России 02:58
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 13 апреля в 07:47
Общество
В России в период самоизоляции выросли продажи водки
Москва, 15 апреля 2020, 10:20 — REGNUM В России за первую неделю обязательной самоизоляции выросли темпы роста водки, сообщили ТАСС в исследовательской компании Nielsen.
REGNUM 03:20
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Армия и оружие
На Украине заказали видеоролики против Черноморского флота в Крыму
Военкор опубликовал техническое задание, составленное для украинской воинской части На Украине заказали видеоролики против Черноморского флота России в Крыму.
SM News 13 апреля в 10:33
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
Наука
Ордовикское вымирание произошло из-за исчезновения кислорода
Дилетант вчера в 10:46