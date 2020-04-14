Экономика

Российская газетаРоссийская газетаИгорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
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Игорный бизнес исключили из критериев отбора системообразующих предприятий

Известия11:59

Минэк ответил на критику Генпрокуратуры по поводу букмекерских контор

РБК11:27

Генпрокуратура поручила проверить, как букмекеры стали системообразующими

REGNUM07:10

Генпрокуратура требует проверить, как букмекеры попали в список системообразующих компаний

Коммерсантъ07:22

Прокуратура заинтересовалась включением букмекеров в список системообразующих компаний

ТАСС06:30

ГП проверит, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий

РИА Новости09:19

ГП просит проверить включение букмекеров в перечень финподдержки

РЕН ТВ07:06
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Происшествия

Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока

РИА Новости вчера в 15:07
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Общество

«Шашлычные» выходные могли привести к росту числа заболевших COVID-19

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико не исключил, что причиной роста числа заболевших коронавирусом в России могло стать массовое нарушение самоизоляции две недели назад.
РЕН ТВ 08:44
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Общество

В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан

Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $30 за баррель.
RT на русском 11:53
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Общество

Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков

Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
1,6K
Шоу-бизнес

Седокова резко высказалась о браке Меладзе и Брежневой

Lenta.ru 06:57
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Политика

МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках

В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском 12:40
1,1K
Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет

В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении в 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
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Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
1,6K
Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Общество

Вход в кафе в центре Москвы заложили бетонными блоками

Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками.
Российская газета 09:20
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Здоровье

Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека

Ученые предположили, что в Бангкоке мог произойти первый случай передачи нового типа коронавируса от умершего человека к живому, сообщает Daily Mail.
Взгляд.ру 11:26
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Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
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Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 08:26
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Гаджеты

Google выпустит собственный процессор

Google намерена выпускать смартфоны и ноутбуки, работающие на собственных процессорах.
Lenta.ru 13:30
Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
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Происшествия

Часть Калининграда осталась без света из-за аварии

Часть областного центра во вторник, 14 апреля, осталась без света из-за аварии.
Новый Калининград.Ru 11:37
Общество

Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками

Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.
РИА Новости 06:37
3,7K
Политика

Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет

Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
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Футбол

Хави: «Барселоне» в Лиге чемпионов не везло так, как «Реалу»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави считает, что каталонцам не так везёт в Лиге чемпионов, как другим командам, в частности «Реалу».
Евро-футбол.ру 09:21
Политика

В МИД Турции назвали условие для закупки систем ПРО у США

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Турции закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot на определённых условиях, но при этом отметил, что позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, передаёт РИА Новости.
RT на русском 13:00
Игры

Инсайдер: Ubisoft бесплатно раздаст Assassin’s Creed II

CyberSport.ru 11 апреля в 14:47
13
Общество

Валуев ответил Познеру на критику его работы в Госдуме

Metaratings 05:12
194
Футбол

Заболевший коронавирусом Феллайни выписан из больницы

Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни выписан из китайской больницы после заболевания коронавирусом.
Матч ТВ 05:05
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 06:10
3,5K
Авто

Новый бренд Maple выпустит 13 моделей за 5 лет

Заметим, что в качестве новых моделей выступят перелицованные Geely и родственные этой марке авто.
SpeedMe вчера в 09:41
5
Общество

В Италии выявили 675 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки возросло на 675, это лучший показатель более чем за месяц, следует из заявлений главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14
5
Экономика

Правительство предложило запретить завышать ставки по ипотеке

В соответствии с документом на ипотечные кредиты предлагается распространить норму, запрещающую завышать ставки по потребительским кредитам более чем на треть по сравнению с ежеквартально рассчитываемым ЦБ среднерыночным значением полной стоимости кредита (ПСК) в соответствующей категории.
РБК 04:56
17
Общество

На Кубани проверят скандальное видео с судьей

Квалификационная коллегия судей Кубани начала проверку из-за опубликованного в You-Tube скандального видео с мировой судьей.
Газета.Ru 08:52
94
Общество

Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных масок

По данным телеканала, самолет Ан-225 Мрия доставил 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн лицевых щитов, а также 9 тонн медицинских масок.
Piter.tv 12:58
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Как работают Яндекс.Новости?
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