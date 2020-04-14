Экономика
Российская газетаИгорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
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Происшествия
Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока
РИА Новости вчера в 15:07
Общество
«Шашлычные» выходные могли привести к росту числа заболевших COVID-19
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико не исключил, что причиной роста числа заболевших коронавирусом в России могло стать массовое нарушение самоизоляции две недели назад.
РЕН ТВ 08:44
Общество
В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан
Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $30 за баррель.
RT на русском 11:53
Общество
Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
Политика
МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках
В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском 12:40
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет
В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении в 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Общество
Вход в кафе в центре Москвы заложили бетонными блоками
Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками.
Российская газета 09:20
Здоровье
Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека
Ученые предположили, что в Бангкоке мог произойти первый случай передачи нового типа коронавируса от умершего человека к живому, сообщает Daily Mail.
Взгляд.ру 11:26
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 08:26
Гаджеты
Google выпустит собственный процессор
Google намерена выпускать смартфоны и ноутбуки, работающие на собственных процессорах.
Lenta.ru 13:30
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Происшествия
Часть Калининграда осталась без света из-за аварии
Часть областного центра во вторник, 14 апреля, осталась без света из-за аварии.
Новый Калининград.Ru 11:37
Общество
Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками
Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.
РИА Новости 06:37
Политика
Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет
Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Футбол
Хави: «Барселоне» в Лиге чемпионов не везло так, как «Реалу»
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави считает, что каталонцам не так везёт в Лиге чемпионов, как другим командам, в частности «Реалу».
Евро-футбол.ру 09:21
Политика
В МИД Турции назвали условие для закупки систем ПРО у США
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Турции закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot на определённых условиях, но при этом отметил, что позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, передаёт РИА Новости.
RT на русском 13:00
Игры
Инсайдер: Ubisoft бесплатно раздаст Assassin’s Creed II
CyberSport.ru 11 апреля в 14:47
Общество
Валуев ответил Познеру на критику его работы в Госдуме
Metaratings 05:12
Футбол
Заболевший коронавирусом Феллайни выписан из больницы
Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни выписан из китайской больницы после заболевания коронавирусом.
Матч ТВ 05:05
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 06:10
Авто
Новый бренд Maple выпустит 13 моделей за 5 лет
Заметим, что в качестве новых моделей выступят перелицованные Geely и родственные этой марке авто.
SpeedMe вчера в 09:41
Общество
В Италии выявили 675 случаев заражения коронавирусом за сутки
Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки возросло на 675, это лучший показатель более чем за месяц, следует из заявлений главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14
Экономика
Правительство предложило запретить завышать ставки по ипотеке
В соответствии с документом на ипотечные кредиты предлагается распространить норму, запрещающую завышать ставки по потребительским кредитам более чем на треть по сравнению с ежеквартально рассчитываемым ЦБ среднерыночным значением полной стоимости кредита (ПСК) в соответствующей категории.
РБК 04:56
Общество
На Кубани проверят скандальное видео с судьей
Квалификационная коллегия судей Кубани начала проверку из-за опубликованного в You-Tube скандального видео с мировой судьей.
Газета.Ru 08:52
Общество
Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных масок
По данным телеканала, самолет Ан-225 Мрия доставил 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн лицевых щитов, а также 9 тонн медицинских масок.
Piter.tv 12:58