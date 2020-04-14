Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

Общество «Шашлычные» выходные могли привести к росту числа заболевших COVID-19 Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико не исключил, что причиной роста числа заболевших коронавирусом в России могло стать массовое нарушение самоизоляции две недели назад. 9

Общество В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 75

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 1,6K

Политика На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. 421

Здоровье Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека Ученые предположили, что в Бангкоке мог произойти первый случай передачи нового типа коронавируса от умершего человека к живому, сообщает Daily Mail. 27

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 711

Гаджеты Google выпустит собственный процессор Google намерена выпускать смартфоны и ноутбуки, работающие на собственных процессорах.

Шоу-бизнес В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки. 30

Происшествия Часть Калининграда осталась без света из-за аварии Часть областного центра во вторник, 14 апреля, осталась без света из-за аварии.

Общество Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами. 3,7K

Политика Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом. 479

Футбол Хави: «Барселоне» в Лиге чемпионов не везло так, как «Реалу» Бывший полузащитник «Барселоны» Хави считает, что каталонцам не так везёт в Лиге чемпионов, как другим командам, в частности «Реалу».

Политика В МИД Турции назвали условие для закупки систем ПРО у США Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Турции закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot на определённых условиях, но при этом отметил, что позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, передаёт РИА Новости.

Футбол Заболевший коронавирусом Феллайни выписан из больницы Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни выписан из китайской больницы после заболевания коронавирусом.

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 3,5K

Общество В Италии выявили 675 случаев заражения коронавирусом за сутки Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки возросло на 675, это лучший показатель более чем за месяц, следует из заявлений главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. 5