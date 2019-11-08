Общество

Lenta.ruLenta.ruИгоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал». По данным канала, актера увезли на скорой помощи во время спектакля в МХТ имени Чехова.
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Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве

Актера и телеведущего Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. По данным РЕН ТВ, Верника доставили в больницу из МХТ имени Чехова. Верник пожаловался на сильную боль в ноге и пояснице.
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Игорь Верник
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий. Народный артист Российской Федерации.
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