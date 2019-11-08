Общество

Lenta.ruLenta.ruИгоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал». По данным канала, актера увезли на скорой помощи во время спектакля в МХТ имени Чехова.
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Игорь Верник госпитализирован с репетиции спектакля в Москве

Актер пожаловался на онемение ноги и боли в пояснице. Известный российский актер Игорь Верник был госпитализирован прямо с репетиции во МХТе им. Чехова. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина пожаловался на боли пояснице.
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Игорь Верник
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий. Народный артист Российской Федерации.
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