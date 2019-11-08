Общество
Lenta.ruИгоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал». По данным канала, актера увезли на скорой помощи во время спектакля в МХТ имени Чехова.
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с чего всё началось
Актер пожаловался на онемение ноги и боли в пояснице. Известный российский актер Игорь Верник был госпитализирован прямо с репетиции во МХТе им. Чехова. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина пожаловался на боли пояснице.Пятый канал13:04
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Люди без обонятельных луковиц могут воспринимать запахи
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REGNUM 11:07
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Умер друг тигра Амура — козёл Тимур
В Приморье умер один из самых умилительных символов региона, козёл Тимур, который прославился далеко за пределами России благодаря своей удивительной дружбе с тигром Амуром.
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Беспилотник ВВС США провел разведку у границ России на Черном море
21 октября самолет управления нанесением ударов E-8C Joint STARS и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Военно-воздушных сил (ВВС) США совершили длительные полеты вблизи Калининградской области.
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Армия и оружие
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Российская газета 05:02
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Первые симптомы рака печени назвали врачи
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Крестьянская жизнь 06 ноября в 05:40
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Московский Комсомолец 05:43
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Известия вчера в 14:29
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
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Газета.Ru 09:54
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Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
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Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила отрыв от располагающейся на седьмой строчке России после матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы, которые прошли в четверг.
ТАСС Спорт вчера в 17:20
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Чубайс обозвал советских граждан идиотами и лентяями
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс резко высказался о жителях и руководстве Советского союза.
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Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным
Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
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Шоу-бизнес
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Ксения Собчак рассказала, что ее впервые в жизни пристыдили за 44-летнего мужа Константина Богомолова, который с лета работает худруком московского Театра на Малой Бронной.
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Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru 13:15
Общество
Производители молока попросили правительство решить проблему с навозом
"Союзмолоко" просит правительство решить проблемы с навозом.
Life.ru вчера в 19:31
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В России студент получил срок в колонии из-за планов на массовое убийство
В Пермском крае Кунгурский городской суд признал 17-летнего бывшего студента местного сельскохозяйственного колледжа виновным в хранении взрывчатых веществ, их изготовлении и в покушении на убийство.
Евразия Daily 19:22
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
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В России появился сервис аренды iPhone
После года аренды участник программы сможет выкупить смартфон, доплатив оставшуюся сумму.
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Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
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Гвардиола назвал «Ливерпуль» сильнейшей командой в мире
ProstoProSport 12:27
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
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Спорт
Глава WADA назвал сроки решения об участии России на Играх
Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх будет принят до конца 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:34
Технологии
Китай анонсировал начало разработок сетей G6
Министерство науки и технологий Китая сообщило о начале параллельной разработки сетей 6G двумя группами, передает CNBC.
Ведомости вчера в 22:19
Футбол
«Наполи» и «Милан» могут перехватить Миранчука у «Ювентуса»
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук находится в сфере интересов ряда итальянских клубов.
Матч ТВ 14:46
Общество
Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ 11:32