Общество
Lenta.ruИгоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал». По данным канала, актера увезли на скорой помощи во время спектакля в МХТ имени Чехова.
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с чего всё началось
Известный российский актер Игорь Верник был госпитализирован прямо с репетиции во МХТе им. Чехова. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина пожаловался на боли пояснице. Также он заявил, что у него онемела нога.Пятый канал13:04
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Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:22
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ вчера в 14:27
Происшествия
В Японии повторно закрыли взлетную полосу аэропорта из-за беспилотника
Неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вновь оказался причиной закрытия утром 9 ноября взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Кансай города Осака в Японии.
REGNUM 20:12
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Ореанда-Новости 06 ноября в 07:54
Наука
Любители кофе могут вдвое снизить риск развития рака печени
Ранее ГЛАС сообщал, что риск рака молочной железы снижает употребление кофе.
ГЛАС.RU вчера в 14:18
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Футбол
Доменико Тедеско: «Очень люблю спартаковский борщ»
Что касается звонка Юлиану Нагельсманну и встречи с "Зенитом", то не заглядываем так далеко вперед, сейчас главное на повестке — "Крылья Советов".
Спорт-Экспресс 08:10
Здоровье
Опрос: две трети заболевших ОРВИ россиян ходят на работу
65% заболевших ОРВИ россиян ходят на работу и не берут больничный, 49% из тех, кто решил "отлежаться", продолжают работать из дома, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса портала "Здоровье Mail.ru".Также из опроса следует, что половина россиян обращается к врачам только в критических случаях.
Агентство Телеграф 02:21
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 14:33
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru 13:38
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Клиенты жалуются на сбой в работе «Сбербанк Онлайн». Они сообщают, что не могут войти в систему.
Коммерсантъ 09:06
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 03:22
Происшествия
В Британии установили личности 39 найденных в грузовике вьетнамцев
Полиция британского Эссекса опубликовала имена 39 погибших граждан Вьетнама, тела которых были ранее обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс.
Известия 20:22
Музыка
«Ленинград» снова проведет последний концерт в Петербурге
Ранее сообщалось, что минимальная стоимость билета на концерт в столице составит 20 тысяч рублей, а чтобы попасть на новогоднее выступление в Петербурге, придется заплатить не менее 120 тысяч.
Телеканал Санкт-Петербург 09:03
Шоу-бизнес
У Юлии Меньшовой появилась потенциальная невестка
Ранее звездная мать Андрея Гордина - Юлия Меньшова говорила, что очень дорожит связью со своими детьми, у которых нет от нее секретов.
Телепрограмма вчера в 23:36
Футбол
Клопп считает Гвардьолу лучшим тренером мира
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Sky Sports заявил, что считает своего коллегу из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолу лучшим в мире.
Спорт-Экспресс вчера в 09:03
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Космос
В NASA уловили мощный рентгеновский всплеск в глубинах космоса
Южный Федеральный 09:43
Авто
Mitsubishi обновит компакты Mirage и Attrage
Родственные модели Mitsubishi – хэтчбек Mirage и седан Attrage – выпускаются в Таиланде с 2012 и 2013 годов соответственно.
FormaCar 02:00
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 13:09
Хоккей
Мощное интервью с Ильёй Брызгаловым – об НХЛ, России и Америке
Недавно Сергачёв сказал, что в Америке скучает по русской свободе.
Чемпионат 11:15
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Политика
В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова
Перевод слов Рамзана Кадырова с чеченского на русский о пользователях интернета был точным, сообщили РБК в Би-би-си.
РБК 10:48
Политика
В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском
Разведение сил и средств в Петровском начнется 9 ноября в 12:00. Об этом сообщил специальный представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.
РБК 07:12
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.
Ведомости 08:41
Общество
Генпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна
Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Ведомости 12:52
Космос
Сергей Крикалев рассказал о подготовке к полету на Луну
Ранее "Петербургский дневник" сообщал о том, что на Всероссийском патриотическом форуме космонавтики и авиации "КосмоСтарт", что открылся сегодня в Северной столице, показали технологии выращивания растений в условиях микрогравитации, а также продуктов питания.
Петербургский дневник вчера в 09:36
Политика
Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег
Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
Вести.Ru 11:05