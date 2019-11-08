Общество

Lenta.ruLenta.ruИгоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал». По данным канала, актера увезли на скорой помощи во время спектакля в МХТ имени Чехова.
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с чего всё началось

Игорь Верник госпитализирован с репетиции спектакля в Москве

Известный российский актер Игорь Верник был госпитализирован прямо с репетиции во МХТе им. Чехова. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина пожаловался на боли пояснице. Также он заявил, что у него онемела нога.
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Подробнее о событии

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Игорь Верник попал в больницу с обострением остеохондроза

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Агент Верника заявил, что артист здоров и находится на сцене

Life.ru13:59

Спектакль в МХТ Чехова отменили после госпитализации Верника

РЕН ТВ13:32
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:04, Ашберн
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Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
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Клиенты жалуются на сбой в работе «Сбербанк Онлайн». Они сообщают, что не могут войти в систему.
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Клопп считает Гвардьолу лучшим тренером мира

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Sky Sports заявил, что считает своего коллегу из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолу лучшим в мире.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
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Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
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К поискам пропавших в Приморье рыбаков подключился буксир ТОФ

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В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском

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Игорь Верник
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий. Народный артист Российской Федерации.
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