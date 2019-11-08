Общество
Lenta.ruИгоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал». По данным канала, актера увезли на скорой помощи во время спектакля в МХТ имени Чехова.
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с чего всё началось
Известный российский актер Игорь Верник был госпитализирован прямо с репетиции во МХТе им. Чехова. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина пожаловался на боли пояснице. Также он заявил, что у него онемела нога.Пятый канал13:04
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«Спартак» и немецкий «Эрцгебирге» стали партнерами
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Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Американский лидер подтвердил получение приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от российской стороны, однако допустил, что не сможет посетить парад в Москве из-за предвыборной кампании в США.
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Общество
В Тбилиси начались протесты из-за фильма о геях
За час до начала показа радикалы пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные на улице Мераба Костава и проникнуть в здание кинотеатра, чтобы сорвать премьеру фильма.
Здоровье
Лидером по сокращению врачей стала скорая помощь
Врачи скорой помощи стали лидерами среди медперсонала по числу сокращений в России в 2018 году.
Политика
Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег
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Maruv представила новый клип, снятый на киевской окраине
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
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Политика
Трамп пригрозил опубликовать еще один разговор с Зеленским
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Космос
В НАСА назвали дату начала работ по ремонту спектрометра на МКС
Изначально спектрометр был рассчитан на трехлетнюю работу и не предполагал ремонта в открытом космосе.
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Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков
Одна из шахт в городе Макеевка Донецкой Народной Республики приостановила свою работу из-за подземных толчков.
Футбол
Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков
Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.
Здоровье
Врач развенчала популярный способ лечения ротавируса
Медик Ольга Саакян в комментарии сайту aif.ru призвала отказаться от этого способа.
Политика
Польские СМИ назвали Макрона «полезным идиотом Кремля»
Журналист польского издания Wpost Якуб Мельник раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО".
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Общество
Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами
По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".
Энергетика
Росстат сообщил об ускорении роста цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на бензин в России с 28 октября по 5 ноября выросли на две копейки и составили 44,68 рубля за литр, на дизельное топливо – увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Авто
В России Volkswagen Touareg получил новый мотор
Внедорожник Volkswagen Touareg получил в России новый 340-сильный бензиновый двигатель в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом 4Motion.
Политика
Россия снова попросит о переносе первого комитета ГА ООН
Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил о повторном поднятии вопроса о переносе проведения комитета Генассамблеи ООН из США.
Футбол
Семак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Кокорин, в сентябре освобожденный из заключения по УДО, мог бы уже приносить команде пользу на поле.
Наука
Ученые назвали факторы, предсказывающие личный успех
Американские ученые установили и назвали три основных фактора, которые предсказывают личный успех, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Политика
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Общество
Смерть козла Тимура ускорила драка с тигром Амуром
Ушел из жизни козел Тимур, который прославился на весь мир в 2015 году благодаря своей дружбе с тигром Амуром в приморском сафари-парке.
Футбол
«Витесс» Слуцкого потерпел третье поражение подряд
Шоу-бизнес
Дерзкая челка: сменившую образ Лорак захвалили
Волосы артистки стали ярче благодаря каштановому отливу. Также Ани Лорак сделали дерзкую челку.