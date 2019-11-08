Известный российский актер Игорь Верник был госпитализирован прямо с репетиции во МХТе им. Чехова. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина пожаловался на боли пояснице. Также он заявил, что у него онемела нога.

с чего всё началось

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал». По данным канала, актера увезли на скорой помощи во время спектакля в МХТ имени Чехова.

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