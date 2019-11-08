Общество

Lenta.ruLenta.ruИгоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал». По данным канала, актера увезли на скорой помощи во время спектакля в МХТ имени Чехова.
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с чего всё началось

Игорь Верник госпитализирован с репетиции спектакля в Москве

Известный российский актер Игорь Верник был госпитализирован прямо с репетиции во МХТе им. Чехова. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина пожаловался на боли пояснице. Также он заявил, что у него онемела нога.
Пятый канал13:04

Подробнее о событии

Игорю Вернику вызвали скорую в театр

РИА Новости14:06

Игоря Верника госпитализировали из-за приступа остеохондроза

Телеканал 360°14:03

Спектакль в МХТ Чехова отменили после госпитализации Верника

РЕН ТВ13:32

Родственники Верника назвали причину его госпитализации

РБК14:31

Агент Верника заявил, что артист здоров и находится на сцене

Life.ru13:59

Игорь Верник попал в больницу с обострением остеохондроза

ТАСС13:58

Известна причина ухудшения состояния здоровья Игоря Верника

Пятый канал14:26
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Футбол

«Спартак» и немецкий «Эрцгебирге» стали партнерами

Спартак сможет отдавать Эрцгебирге в аренду своих футболистов.
Советский спорт 09:19
Политика

Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве

Американский лидер подтвердил получение приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от российской стороны, однако допустил, что не сможет посетить парад в Москве из-за предвыборной кампании в США.
Lenta.ru 10:24
Происшествия

Суд арестовал министра строительства Ставрополья на время следствия

Суд заключил под стражу министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого по делу о злоупотреблении должностными полномочиями на 14 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
РИА Новости 09:06
Общество

В Тбилиси начались протесты из-за фильма о геях

За час до начала показа радикалы пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные на улице Мераба Костава и проникнуть в здание кинотеатра, чтобы сорвать премьеру фильма.
РБК 14:11
Здоровье

Лидером по сокращению врачей стала скорая помощь

Врачи скорой помощи стали лидерами среди медперсонала по числу сокращений в России в 2018 году.
BFM.ru 05:32
Политика

Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег

Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
Вести.Ru 11:05
Музыка

Maruv представила новый клип, снятый на киевской окраине

Украина.ру 08:21
Политика

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу

Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:00
Политика

Трамп пригрозил опубликовать еще один разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп думает над тем, чтобы обнародовать стенограмму еще одного телефонного разговора с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся до 25 июля.
Телеканал 360° 12:17
Космос

В НАСА назвали дату начала работ по ремонту спектрометра на МКС

Изначально спектрометр был рассчитан на трехлетнюю работу и не предполагал ремонта в открытом космосе.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество

Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков

Одна из шахт в городе Макеевка Донецкой Народной Республики приостановила свою работу из-за подземных толчков.
REGNUM 06:29
Футбол

Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков

Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.
МК-Спорт 04:55
Здоровье

Врач развенчала популярный способ лечения ротавируса

Медик Ольга Саакян в комментарии сайту aif.ru призвала отказаться от этого способа.
Российская газета 01:30
Политика

Польские СМИ назвали Макрона «полезным идиотом Кремля»

Журналист польского издания Wpost Якуб Мельник раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО".
РИА Новости 12:35
Общество

Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Общество

Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами

По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".
Газета.Ru 15:40
Энергетика

Росстат сообщил об ускорении роста цен на дизельное топливо

Средние розничные цены на бензин в России с 28 октября по 5 ноября выросли на две копейки и составили 44,68 рубля за литр, на дизельное топливо – увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.
РИА Новости 08:45
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 10:34
Фигурное катание

Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая

Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Авто

В России Volkswagen Touareg получил новый мотор

Внедорожник Volkswagen Touareg получил в России новый 340-сильный бензиновый двигатель в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом 4Motion.
Автоновости дня 06:39
Политика

Россия снова попросит о переносе первого комитета ГА ООН

Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил о повторном поднятии вопроса о переносе проведения комитета Генассамблеи ООН из США.
Газета.Ru 14:37
Политика

В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

РБК 10:48
Футбол

Семак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Кокорин, в сентябре освобожденный из заключения по УДО, мог бы уже приносить команде пользу на поле.
РБК 05:29
Наука

Ученые назвали факторы, предсказывающие личный успех

Американские ученые установили и назвали три основных фактора, которые предсказывают личный успех, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Ugpressa.ru 05 ноября в 22:35
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Политика

В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова

В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 06 ноября в 08:43
Общество

Смерть козла Тимура ускорила драка с тигром Амуром

Ушел из жизни козел Тимур, который прославился на весь мир в 2015 году благодаря своей дружбе с тигром Амуром в приморском сафари-парке.
Национальная служба новостей 00:03
Футбол

«Витесс» Слуцкого потерпел третье поражение подряд

Спорт-Экспресс 15:55
Шоу-бизнес

Дерзкая челка: сменившую образ Лорак захвалили

Волосы артистки стали ярче благодаря каштановому отливу. Также Ани Лорак сделали дерзкую челку.
Дни.ру 09:54
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Игорь Верник
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий. Народный артист Российской Федерации.
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