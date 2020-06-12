Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts опубликовала дебютный трейлер Star Wars: Squadrons. Выход игры запланирован на 2 октября 2020 года.

Политика МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым «Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа. 62

Футбол УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.

Энергетика Турецкие компании отказались платить «Газпрому» Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 748

Фигурное катание Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 4

Общество Германия может спасти «Северный поток-2» Власти Германии рассматривают возможность спасти газопровод "Северный поток-2" ценой обхода европейских законов, включая Газовую директиву. 5

Экономика Фондовый рынок США выходит из минуса Нью-Йорк, США, 15 июня 2020, 21:01 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали выходить из «красной зоны», в которой находились с начала торгов 15 июня.

Происшествия ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе 1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы. 1,5K

Экономика Глава калининградского спортклуба «Альбатрос» пожаловался Путину на сложную ситуацию в отрасли Калининградскому спортивному клубу "Альбатрос" на фоне кризиса из-за пандемии удалось сохранить весь коллектив и трижды за три месяца выплатить зарплату.

Общество ЦИК РФ получил 17 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию В Центризбирком РФ на сегодняшний день поступило 17 жалоб на принуждение к участию в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК.

Политика Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира. 3K

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 8,4K

Политика В МИД Украины пообещали жителям Донбасса «в тысячу раз больше прав» Кулеба сказал, что он гарантирует то, что даже без особого статуса у граждан на данных территориях в составе Украины будет в тысячу раз больше ресурсов и прав, чем сейчас, когда эти земли оккупированы Россией. 31

Здоровье Начинается отмена ограничительного режима в Архангельской области Решение о постепенном снятии ограничений приняли на очередном заседании областного оперативного штаба, прошедшем под председательством врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. 5