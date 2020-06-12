Игры
REGNUMИгра Star Wars: Squadrons получит «бюджетный» ценник
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts опубликовала дебютный трейлер Star Wars: Squadrons. Выход игры запланирован на 2 октября 2020 года.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 14:06, Ашберн
Политика
МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым
«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа.
Коммерсантъ 12:06
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Происшествия
Американский F-15 упал в Северном море
Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета 06:44
Общество
Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП
Актер Сергей Гармаш может от имени Михаила Ефремова встретиться с родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова.
ТАСС 09:03
Армия и оружие
Истребители России сопроводили бомбардировщики США
Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.
Lenta.ru 11:54
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Игры
Авторы ремейка Mafia представили сюжетный трейлер
CyberSport.ru 13 июня в 15:21
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Футбол
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
РИА Новости 12:39
Политика
В конгрессе США обвинили Китай и ВОЗ в разрастании COVID-19 в пандемию
Трамп ранее обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
РИА Новости 13:57
Энергетика
Турецкие компании отказались платить «Газпрому»
Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Lenta.ru 09:30
Происшествия
В «Домодедово» «заминировали» все самолеты
Все самолеты, находящиеся на стоянке аэропорта «Домодедово», проверяют после сообщения об угрозе взрыва.
BFM.ru 11:50
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Общество
Германия может спасти «Северный поток-2»
Власти Германии рассматривают возможность спасти газопровод "Северный поток-2" ценой обхода европейских законов, включая Газовую директиву.
Ruposters.ru 11:14
Экономика
Фондовый рынок США выходит из минуса
Нью-Йорк, США, 15 июня 2020, 21:01 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали выходить из «красной зоны», в которой находились с начала торгов 15 июня.
REGNUM 14:01
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
Экономика
Глава калининградского спортклуба «Альбатрос» пожаловался Путину на сложную ситуацию в отрасли
Калининградскому спортивному клубу "Альбатрос" на фоне кризиса из-за пандемии удалось сохранить весь коллектив и трижды за три месяца выплатить зарплату.
Клопс 13:55
Общество
ЦИК РФ получил 17 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию
В Центризбирком РФ на сегодняшний день поступило 17 жалоб на принуждение к участию в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК.
Интерфакс 13:52
Здоровье
160 заражений коронавирусом выявили за сутки в Ростовской области
На 15 июня в Ростовской области у 7641 человека выявлен коронавирус. Показатель заболевших — 182 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 04:45
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском вчера в 06:26
Кино
Звезды «Гарри Поттера» выступили против Джоан Роулинг
Телепрограмма вчера в 09:53
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Политика
В МИД Украины пообещали жителям Донбасса «в тысячу раз больше прав»
Кулеба сказал, что он гарантирует то, что даже без особого статуса у граждан на данных территориях в составе Украины будет в тысячу раз больше ресурсов и прав, чем сейчас, когда эти земли оккупированы Россией.
Ореанда-Новости 02:47
Здоровье
Начинается отмена ограничительного режима в Архангельской области
Решение о постепенном снятии ограничений приняли на очередном заседании областного оперативного штаба, прошедшем под председательством врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.
Новости Дня 13:15
Игры
Выходные для геймеров стали лучшими за год: показали PlayStation 5, The Last of Us 2 и трейлер Mafia
Sntat.ru 04:48
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Происшествия
В Красноярске установили личность избившей ребенка в лифте женщины
В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
Известия 11:41