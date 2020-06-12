Игры

REGNUMREGNUMИгра Star Wars: Squadrons получит «бюджетный» ценник

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts опубликовала дебютный трейлер Star Wars: Squadrons. Выход игры запланирован на 2 октября 2020 года.
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«Лучшие в галактике»: звездолётный экшен Star Wars: Squadrons выйдет 2 октября на PC, PS4 и Xbox One

3DNews13:00

EA анонсировала Star Wars Squadrons

Чемпионат12 июня в 17:12

EA анонсировала Star Wars: Squadrons — аркадный экшен про полеты на истребителях

CyberSport.ru11:44

Star Wars Celebration не пройдёт в этом году

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Взлет разрешен: Опубликован первый трейлер Star Wars: Squadrons

Srnsk11:23

Показали Star Wars: Squadrons – космическую аркаду с упором на мультиплеер и поддержкой VR

Cyber.sports.ru11:00

Утечка: новую игру по «Звёздным войнам» назвали Star Wars: Squadrons

Evo-rus.com12 июня в 12:38
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Общество

Кличко перепутал украинские слова и оконфузился

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Политика

Грызлов: Украина трактует Минские соглашения как рекомендацию

Пришли «новые люди», которые начали заявлять о рекомендательном характере Минских соглашений, отрицать правовую основу договоренностей и тем самым перечеркивать работу своих предшественников.
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Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив

Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
РИА Новости 14:11
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Армия и оружие

Впервые в Россию прилетел военный транспортник ВВС Китая Y-20

Как выясняется, евроблогеры напутали. Речь идёт не об истребителях J-20, а военно-транспортном самолёте Y-20.
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Культура

Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище - у актера Вячеслава Тихонова

Определяя стоимость надгробий, в учёт не брались памятники установленные криминальным авторитетам, которые были похоронены на Новодевичьем кладбище в лихие 90-е.
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Футбол

СМИ: «Марсель» претендует на футболиста «Зенита» Кузяева

Как сообщает L'Equipe, в переходе россиянина лично заинтересован главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, возглавлявший «Зенит» с 2014 по 2016 год.
RT на русском 15:01
Происшествия

Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки

Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
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Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы

Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн".
Вести.Ru 04:39
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

РИА Новости 09:17
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Здоровье

Коронавирусом заболели более 800 воронежских медиков

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией медиков в Воронежской области достигло 803 человек.
Обозреватель Врн 11:59
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Общество

В Тульской области разрешена работа строительных магазинов

Согласно изменениям, внесенным в Указ губернатора, в регионе возобновят работу строительные магазины.
Тульские новости 15:21
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
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Политика

Путин заявил Вучичу позицию России по Косово

Президент России высказался за выработку компромисса по Косово, приемлемого для Белграда.
Российская газета 13:24
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Футбол

Ждем голы в Испании: прогноз на матч «Бетис» — «Гранада»

Бетис проиграл в севильском дерби, и сегодня у команды есть шанс отыграться за это поражение на Гранаде .
Sportmail.ru 10:14
Происшествия

Во Франции 10 человек пострадали в столкновениях с участием чеченцев

РБК 11:05
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Политика

МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым

«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа.
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Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
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Происшествия

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

ТАСС 09:03
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Политика

Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО

REGNUM 08:29
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Экономика

Власти отменили «банковский роуминг» в России

«Банковский роуминг» в России перестал действовать с 14 июня.
Новое Время 31 вчера в 06:43
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Общество

Все российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц

Все 43 тысячи российских школ оборудуют камерами с функцией распознавания лиц, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников госзакупок.
Дождь 13:51
Происшествия

Пассажиры засняли последствия столкновения самолетов в Пулково

РЕН ТВ вчера в 07:52
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Авто

На продажу выставили 28-летний седан BMW 7-Series почти без пробега

Как рассказывает нынешний продавец автомобиля, этот BMW 7-Series был заказан у немецкого дилерского центра клиентом из Великобритании.
Тарантас Ньюс 13 июня в 23:51
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Экономика

Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти

В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru 11:55
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Общество

Куйвашев продлил самоизоляцию в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь продлил режим ограничительных мер, введенный в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com 05:50
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Политика

Украина готовит армию для противостояния России

Утро.ru 12:16
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Экспресс газета 11:24
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Генерал-полковник ВДВ потребовал у Киркорова извинений

«Не буди лихо, пока тихо», - порекомендовал генерал-полковник артисту и напомнил – «Десантника обидеть может каждый, не каждый успевает извиниться».
Невинномысский рабочий вчера в 06:41
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Происшествия

В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей

X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04
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Политика

Путин заявил о работе властей на опережение в борьбе с коронавирусом

Властям России удалось действовать на опережение и минимизировать негативные социальные и экономические последствия.
РБК 09:12
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