Игры
REGNUMИгра Star Wars: Squadrons получит «бюджетный» ценник
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts опубликовала дебютный трейлер Star Wars: Squadrons. Выход игры запланирован на 2 октября 2020 года.
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Общество
Кличко перепутал украинские слова и оконфузился
Lenta.ru 13:42
Политика
Грызлов: Украина трактует Минские соглашения как рекомендацию
Пришли «новые люди», которые начали заявлять о рекомендательном характере Минских соглашений, отрицать правовую основу договоренностей и тем самым перечеркивать работу своих предшественников.
REGNUM 11:30
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
РИА Новости 14:11
Армия и оружие
Впервые в Россию прилетел военный транспортник ВВС Китая Y-20
Как выясняется, евроблогеры напутали. Речь идёт не об истребителях J-20, а военно-транспортном самолёте Y-20.
Военное обозрение 07:21
Культура
Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище - у актера Вячеслава Тихонова
Определяя стоимость надгробий, в учёт не брались памятники установленные криминальным авторитетам, которые были похоронены на Новодевичьем кладбище в лихие 90-е.
Территория новостей 06:35
Футбол
СМИ: «Марсель» претендует на футболиста «Зенита» Кузяева
Как сообщает L'Equipe, в переходе россиянина лично заинтересован главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, возглавлявший «Зенит» с 2014 по 2016 год.
RT на русском 15:01
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы
Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн".
Вести.Ru 04:39
Здоровье
Коронавирусом заболели более 800 воронежских медиков
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией медиков в Воронежской области достигло 803 человек.
Обозреватель Врн 11:59
Общество
В Тульской области разрешена работа строительных магазинов
Согласно изменениям, внесенным в Указ губернатора, в регионе возобновят работу строительные магазины.
Тульские новости 15:21
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Политика
Путин заявил Вучичу позицию России по Косово
Президент России высказался за выработку компромисса по Косово, приемлемого для Белграда.
Российская газета 13:24
Футбол
Ждем голы в Испании: прогноз на матч «Бетис» — «Гранада»
Бетис проиграл в севильском дерби, и сегодня у команды есть шанс отыграться за это поражение на Гранаде .
Sportmail.ru 10:14
Политика
МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым
«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа.
Коммерсантъ 12:06
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Экономика
Власти отменили «банковский роуминг» в России
«Банковский роуминг» в России перестал действовать с 14 июня.
Новое Время 31 вчера в 06:43
Общество
Все российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц
Все 43 тысячи российских школ оборудуют камерами с функцией распознавания лиц, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников госзакупок.
Дождь 13:51
Происшествия
Пассажиры засняли последствия столкновения самолетов в Пулково
РЕН ТВ вчера в 07:52
Авто
На продажу выставили 28-летний седан BMW 7-Series почти без пробега
Как рассказывает нынешний продавец автомобиля, этот BMW 7-Series был заказан у немецкого дилерского центра клиентом из Великобритании.
Тарантас Ньюс 13 июня в 23:51
Экономика
Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти
В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru 11:55
Общество
Куйвашев продлил самоизоляцию в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь продлил режим ограничительных мер, введенный в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com 05:50
Шоу-бизнес
Сафронов возмутился отказом звезд хоронить Трушкина
Экспресс газета 11:24
Общество
Генерал-полковник ВДВ потребовал у Киркорова извинений
«Не буди лихо, пока тихо», - порекомендовал генерал-полковник артисту и напомнил – «Десантника обидеть может каждый, не каждый успевает извиниться».
Невинномысский рабочий вчера в 06:41
Происшествия
В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей
X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04
Политика
Путин заявил о работе властей на опережение в борьбе с коронавирусом
Властям России удалось действовать на опережение и минимизировать негативные социальные и экономические последствия.
РБК 09:12