Сотрудники американской компании Electronic Arts официальным сообщением анонсировали новый игровой проект под названием Star Wars: Squadrons по лицензии «Звездных войн». Соответственный пост студия сделала на своей странице в социальной сети Twitter.

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Космос Опубликована фотография Земли и Венеры с Марса Credit: NASA/JPL-Caltech Как отмечают в NASA, на данной фотографии обе планеты выглядят невзрачными точками из-за присутствия в момент съемки в марсианском воздухе относительно большого количества пыли, однако обычно Венера и Земля видны как очень яркие звезды.

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