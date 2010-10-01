Вашингтон, 17 июля 2020, 21:22 — REGNUM Популярная игра Worms Armageddon, релиз которой состоялся в 1999 году, получила обновление. Студия Team 17 выложила анонсирующий трейлер 17 июля на своём YouTube-канале. «Прошёл 21 год, а они всё ещё сражаются!», — написали разработчики в комментарии к видео.

Игра Worms Armageddon получила обновление через 21 год после релиза

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