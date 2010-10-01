Игры
REGNUMИгра Worms Armageddon получила обновление через 21 год после релиза
Вашингтон, 17 июля 2020, 21:22 — REGNUM Популярная игра Worms Armageddon, релиз которой состоялся в 1999 году, получила обновление. Студия Team 17 выложила анонсирующий трейлер 17 июля на своём YouTube-канале. «Прошёл 21 год, а они всё ещё сражаются!», — написали разработчики в комментарии к видео.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:51, Ашберн
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»
Игромания.ру 10:48
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о превосходстве США в ядерной сфере
Соединенные Штаты имеют превосходство в ядерной сфере и в будущем намерены его сохранить.
Профиль 17:29
Футбол
«Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас»: кто одержит победу?
«Райо Вальекано» и «Лас-Пальмас» сыграют 17 июля, предлагаем наш вариант прогноза.
Все про Спорт ру вчера в 10:49
Происшествия
В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
РИА Новости 21:39
Общество
Мэр Хабаровска обвинил участников митингов в продажности
Некоторые участники несанкционированных властями акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ходят на эти митинги за деньги.
Национальная служба новостей 05:33
Политика
Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету
Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса.
Известия 18:39
Здоровье
Глава Минздрава РФ оценил организацию медпомощи на Среднем Урале
Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов поблагодарил Михаила Мурашко и специалистов Минздрава за большую работу и внимание, которое уделяется развитию регионов Уральского федерального округа и, в частности, Свердловской области.
Глас Народа 08:45
Шоу-бизнес
Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа
Помимо лысой головы артист отрастил усы. Большинство поклонников певца негативно восприняли смену имиджа.
Подмосковье Сегодня 12:55
Общество
Советский участник миссии «Союз-Аполлон» рассказал о расизме в НАСА
ИА Красная Весна 09:41
Футбол
Дзюбу и Азмуна предложили наказать за скандальное видео из раздевалки
6 июля появилось видео, на котором Артем Дзюба после победного матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» в раздевалке сымитировали половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.
Известия 13:46
Политика
ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ 18:24
Происшествия
Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
Коммерсантъ 10:31
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Общество
Восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Иркутской области
Восемь выпускников школ Иркутской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает правительство региона.
Сибирские Новости 05:32
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец 11:52
Общество
Третьего заключенного казнили в США после отмены негласного моратория
Политическая Экспертиза 19:52
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15
Общество
Внучка королевы Елизаветы II сочеталась узами брака
По информации Букингемского дворца, в пятницу, 17 июля, внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская вышла замуж.
Вести.Ru 16:52
Гаджеты
Опубликован рейтинг склонных к перегреву смартфонов
В топ-3 попали Samsung Galaxy M30s и Redmi 8. Среди смартфонов, склонных к перегреву, в рейтинге присутствуют модели Xiaomi CC9 Meitu (36,94-40,36 градуса), Nokia 9 PureView (до 43,05 градуса), а также Meizu Note 9, Xiaomi 9 SE, Redmi Note 7 и Nubia Red Devils 3.
Evo-rus.com 09:47
Общество
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
Общество
«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»
«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБК 05:40
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 14 миллионов, более 600 тысяч человек скончались, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
РИА Новости 20:19
Здоровье
В США подтвердился случай заражения человека бубонной чумой от белок
Новых случаев заражения не выявлено. Это первый случай заражения человека чумой в Колорадо с 2015 года.
НТВ 15:11
Происшествия
Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала
Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС 07:10
Происшествия
Мужчина ранен во время стрельбы на юго-востоке Москвы
Мужчина получил ранение в результате стрельбы на улице Трофимова на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 19:58
Общество
Время для неги: Песков рассказал о семейной жизни с Навкой
Москва, 17 июля 2020, 12:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что счастлив с женой Татьяной Навкой, а прежняя семейная жизнь была необходима для нынешней гармонии.
REGNUM 05:58
Политика
СБУ изъяла у ветеранов в Харькове 50 медалей «75 лет Великой Победы»
Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева.
Газета.Ru 10:02
Общество
Протестующие рабочие у «Лахта Центра» прекратили забастовку
Протестующие рабочие у «Лахта Центра» прекратили забастовку по поводу дополнительных выплат.
Мойка78 10:39
Игры
Видео: город из Grand Theft Auto: San Andreas воспроизвели на Unreal Engine
Вашингтон, 17 июля 2020, 23:37 — REGNUM Группа энтузиастов при помощи «движка» Unreal Engine воссоздала город Сан-Андреас из игры серии Grand Theft Auto 2004 года.
REGNUM 16:37