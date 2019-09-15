Футбол
Коммерсантъ КазаньИгра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах. Об этом во время делового понедельника заявил мэр автограда Наиль Магдеев, говорится в сообщении администрации города.
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«Спартак» не подтвердил возможность проведения встречи с КАМАЗом в Москве
БИЗНЕС Online14 сентября в 05:02
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 12:10, Вашингтон
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Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.
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В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
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Дарья Мороз рассекретила имя дочки Виктории Исаковой
Дарья рассказала о том, что их связывает. Виктория Исакова — одна из самых скрытных российских актрис.
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Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
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Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.
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«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
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Общество
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Российская газета 11:37
Космос
У черной дыры в центре нашей галактики проснулся неуемный аппетит
Огромная черная дыра в центре нашей галактики заполняется необычайно большим количеством межзвездного газа и пыли, и исследователи пока не понимают, почему.
Суть событий 14 сентября в 12:54
Культура
Джеки Чан по-русски попросил прощения у российских поклонников
Актер Джеки Чан принес свои извинения российским поклонникам за то, что не смог лично присутствовать на премьере фильма «Тайна печати дракона».
Ридус 02:06
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Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Политика
Главу Бурятии освистали на митинге за перевыборы мэра Улан-Удэ
Губернатора Республики Бурятия Алексея Цыденова освистали участники митинга за перевыборы мэра Улан-Удэ, сообщает «Новая газета».
Давыдов.Индекс вчера в 12:30
Культура
В «Культурный норматив школьника» включили группы Queen и Nirvana
Минкультуры России реализует проект "Культурный норматив школьника", в рамках которого предлагает ученикам ознакомится с творчеством Queen, Pink Floyd, Nirvana, Андрея Макаревича и Виктора Цоя.
Алтайская правда вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Кино
Умер актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Терк
Американский актер, известный по роли в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Терк умер на 50-м году жизни после длительной болезни, сообщил таблоид The Sun.
РИА Новости 05:46
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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
Стрельба произошла на границе между Киргизией и Таджикистаном.
Газета.Ru 11:51
Гаджеты
Официальное изображение Huawei Mate 30 Pro в высоком разрешении
Huawei Mate 30 RS Porsche Design удивил дизайном Известный сетевой информатор Эван Блэсс (Evan Blass), который опубликовал официальный рендер нового флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, теперь также предлагает вашему внимание первое изображение Huawei Mate 30 RS Porsche Design.
iXBT.com 01:05
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Общество
Кардиолог назвал самые опасные позы для сна
Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.
РБК 05:36
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru 10:07
Экономика
Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку
Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети.
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Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
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Львы смогут очаровать кого угодно, а Водолеям пора раскрыться
Подобрав правильный подход к начальству, вы сможете заложить прочный фундамент для дальнейшего карьерного роста.
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В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
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Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Футбол
Федун не принял отставку Кононова
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил отказом на вариант с отставкой главного тренера команды Олега Кононова.
Metaratings 10:00
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На чём сэкономили предприниматели этим летом
В холодном лете есть свои неожиданные преимущества.
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Политика
Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник на брифинге со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой заявил, что ожидает от встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) решений по обмену "всех на всех", отводу сил, выборам на неподконтрольной Киеву части Донбасса.
РИА Новости 07:05
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Украинский суд принял решение против «пророссийского» телеканала
Шестой апелляционный суд Киева отклонил апелляцию украинского телеканала «112 Украина», который власти обвиняют в трансляции пророссийских позиций, по решению о лишении его лицензии.
Lenta.ru 11:20