Футбол

Коммерсантъ КазаньКоммерсантъ КазаньИгра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах

Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах. Об этом во время делового понедельника заявил мэр автограда Наиль Магдеев, говорится в сообщении администрации города.
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