Футбол
Коммерсантъ КазаньИгра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах. Об этом во время делового понедельника заявил мэр автограда Наиль Магдеев, говорится в сообщении администрации города.
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«Спартак» не подтвердил возможность проведения встречи с КАМАЗом в Москве
БИЗНЕС Online14 сентября в 05:02
Автоматически обработано 6998 источников, обновлено в 09:15, Вашингтон
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«АвтоВАЗ» представил новую спецверсию трех моделей Lada
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В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
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Газета.Ru 08:33
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре
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Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
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Новак оценил ситуацию на рынке нефти после атак на Saudi Aramco
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В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
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Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
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Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
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Сердюков и Васильева завели троих детей, пишут СМИ
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Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
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RT на русском 06:57
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У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:10
Финансы
Официальный курс евро и доллара упал на фоне взлетевшей нефти
Курс доллара упал на 64 копейки, до 63,8272 рубля. Атаки дронов на Саудовскую Аравию взвинтили цены на нефть почти на 10%.
Газета.Ru 07:37
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика
В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих
Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.
Московский Комсомолец 06:57
Здоровье
В Оренбурге закрыли на карантин школу №67
С начала нового учебного года прошли только две недели, но в Оренбурге уже закрыли на карантин первое образовательное учреждение.
РИА Оренбуржье 07:39
Политика
Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
Здоровье
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Все фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) до конца 2021 года будут подключены к высокоскоростному интернету и включены в единый цифровой контур здравоохранения, сообщила на форуме "Биотехмед-2019" министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:41
Кино
Актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» умер от рака
Американский актер, известный по роли в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», Брайан Терк умер на 50-м году жизни, пишет The Sun в понедельник, 16 сентября.
Известия 06:58
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Гаджеты
Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
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Национальная служба новостей 07:19
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Главный онколог Минздрава перечислил доказанные факторы развития рака
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что генетический вклад в заболеваемость рака составляет лишь 15–20 процентов.
Вечерняя Москва 14 сентября в 10:43
Единоборства
Емельяненко и Кокляев официально объявили дату боя
Российский боец MMA Александр Емельяненко и тяжелоатлет Михаил Кокляев в своих аккаунтах в Instagram объявили дату их очного поединка.
Матч ТВ 08:50
Футбол
Шарлия избежал серьезной травмы и может сыграть с «Лудогорцем»
Отмечается, что хорватский футболист получил небольшое растяжение мышцы.
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Наука
Человеческое тело может долго двигаться после смерти
Ученые рассказали, что человеческие тела могут на протяжении длительного времени после смерти менять свое положение.
ИнфоСМИ вчера в 04:09
Политика
В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".
Газета.Ru 09:08