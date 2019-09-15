Футбол
Коммерсантъ КазаньИгра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах. Об этом во время делового понедельника заявил мэр автограда Наиль Магдеев, говорится в сообщении администрации города.
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«Спартак» не подтвердил возможность проведения встречи с КАМАЗом в Москве
БИЗНЕС Online14 сентября в 05:02
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 10:49, Вашингтон
Футбол
Федун не принял отставку Кононова
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил отказом на вариант с отставкой главного тренера команды Олега Кононова.
Metaratings 10:00
Политика
Телеканал «112 Украина» могут лишить лицензии и отключить
Украинский телеканал «112» могут отключить уже в ближайшее время.
Комсомольская правда 10:07
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Андрей Разин подтвердил, что у Заворотнюк «все плохо»
Советский, российский продюсер и певец, создатель проекта "Ласковый май" подтвердил, что у лежащей в коме актрисы Анастасии Заворотнюк "все плохо".
Российская газета 10:22
Политика
Путин и Эрдоган договорились о координации усилий в Сирии
По итогам встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лидеры государств пришли к соглашению о более тесной координации деятельности по ряду вопросов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.
REGNUM 10:43
Политика
Киев объяснил выдачу России свидетеля по делу MH17
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью "Би-би-си Украина" прокомментировал выдачу Москве свидетеля по делу о крушении над Донбассом малазийского Boeing рейса МН17 Владимира Цемаха, несмотря на требование нидерландской стороны.
Московский Комсомолец 08:20
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Кино
Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»
По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
Телепрограмма вчера в 06:22
Политика
Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.
RT на русском 10:27
Политика
Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Шоу-бизнес
Дарья Мороз впервые показала лицо дочери Виктории Исаковой
Актриса решила впервые показать поклонникам, как выглядит девочка.
Летидор 05:00
Политика
Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Общество
С 1 октября в России изменятся правила ухода в отпуск
Все в общем просто, отмечает Рамблер. C 1 октября заявление будет иметь юридическую силу, если будет отправлено по электронной почте.
Радио Комсомольская правда 01:58
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент Владимир Путин подписал указы о помиловании трех человек. Документы опубликованы на портале правовой информации.
РБК 10:31
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Технологии
Сайт Росстата подвергся DDOS-атаке
Новый сайт Росстата подвергся DDOS-атаке, сообщает РИА Новости.
Национальная служба новостей 07:19
Политика
Власти Крыма не исключают введения второго названия республики
Заместитель председателя совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов не исключает введения второго названия республики - Таврида, сообщил он в понедельник в ходе симпозиума, посвященного развитию связей полуострова с Грецией.
ТАСС 10:29
Происшествия
Педофил в Москве 4 дня удерживал в квартире 13-летнюю девочку
Как сообщает телеканал РЕН, он напал на 13-летнюю девочку и запер ее в своей квартире.
Вести.Ru 06:43
Футбол
Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября
News.ru 09:45
Политика
В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".
Газета.Ru 09:08
Происшествия
На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.
РИА Новости вчера в 22:46
Авто
АвтоВАЗ представил новую спецверсию трех моделей Lada
Новая концепция #CLUB предлагается для трех семейств автомобилей марки LADA: Granta, XRAY и Largus.
32CARS.ru 06:03
Экономика
Два рейтинговых агентства получили аккредитацию ЦБ
Банк России внес в свой реестр кредитных рейтинговых агентств двух новых участников - ООО "Национальное рейтинговое агентство" и ООО "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), следует из материалов регулятора.
ТАСС 05:28
Футбол
«Краснодар» одержал победу над «Крыльями Советов»
Юга.ру вчера в 14:20
Здоровье
Материнская смертность в России снизилась в 4,4 раза с 2000 года
Материнская смертность в России за последние 18 лет (c 2000 года) снизилась в 4,4 раза благодаря развитию системы родовспоможения.
ТАСС 07:00