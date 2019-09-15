Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах. Об этом во время делового понедельника заявил мэр автограда Наиль Магдеев, говорится в сообщении администрации города.

Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах

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