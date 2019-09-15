Футбол
Коммерсантъ КазаньИгра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах. Об этом во время делового понедельника заявил мэр автограда Наиль Магдеев, говорится в сообщении администрации города.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Спартак» не подтвердил возможность проведения встречи с КАМАЗом в Москве
БИЗНЕС Online14 сентября в 05:02
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 15:21, Вашингтон
Политика
«Северному потоку-2» предсказали патовую ситуацию
Операторы проекта сообщили агентству, что строительство ведется в рамках графика, и выразили надежду на то, что Копенгаген даст свое разрешение до того, как Solitaire доплывет до датских границ.
Lenta.ru 13:31
Авто
Появилась информация о первом кроссовере Ferrari
Как сообщил технический директор Ferrari Майкл Лайтерс зарубежным СМИ, первый SUV итальянской марки появится в 2022 году.
Тарантас Ньюс 04:37
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Происшествия
В Башкирии старшеклассница убила младшую сестру, мешавшую делать уроки
Взгляд.ру вчера в 05:28
Общество
Брэд Питт удивился «беспорядку» на МКС
Брэд Питт удивился обилию оборудования на Международной космической станции и напросился на комплимент из космоса.
РИА Новости 13:37
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 13:58
Хоккей
Болельщики подрались с хоккеистом во время матча в Новосибирске
На льду встречались команды «Драйв-2» и «Кристалл Обьгэс 2», во время игры между двумя игроками из противоположных команд завязалась драка.
ГТРК Новосибирск вчера в 21:50
Общество
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Политика
Президенты РФ, Ирана и Турции начали трехсторонний саммит по Сирии
Президенты России, Ирана и Турции - Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган - собрались в президентском комплексе Чанкая в Анкаре на трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии.
ТАСС 12:01
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев впервые прокомментировал роман экс-супруги с Виторганом
В программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ Плетнев впервые рассказал о том, что он думает о романе экс-жены с Максимом Виторганом.
7Дней.ру 09:40
Политика
Захарова назвала фантастикой заявления о шпионящих за ФБР россиянах
Ранее бывшие сотрудники американских спецслужб сообщили Yahoo News, что россиянам удалось получить доступ к переговорам ФБР, местонахождению его команд по наблюдению за российскими агентами и данным о них, которыми располагали американцы — и таким образом избегать наблюдения.
Lenta.ru 15:07
Наука
Ученые назвали причину выживания комодских драконов
По данным ученых, выживание варанов на острове было сложным: они питались черепашьими яйцами, а иногда поедали друг друга.
RuNews24.ru вчера в 13:26
Политика
Роухани прокомментировал атаку на саудовские НПЗ
Ранее глава Госдепа Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил о возможной причастности Тегерана к этим атакам.
Московский Комсомолец 13:56
Киберспорт
SumaiL и s4 ушли из Evil Geniuses
CyberSport.ru 08:41
Происшествия
В Москве столкнулись три автобуса
РИА Новости 09:28
Культура
Минкульт внес Nirvana и Queen в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
ТК Звезда 14 сентября в 02:42
Волейбол
Сборная России обыграла Финляндию на ЧЕ по волейболу
Мужская сборная России встречалась со сборной Финляндии на чемпионате Европы по волейболу.
Metaratings 13:10
Кино
Начались съемки фильма Mortal Kombat
Съемки нового фильма по вселенной Mortal Kombat уже начались.
Дни24 11:33
Игры
Сегодня в бете Call of Duty: Modern Warfare появится мини-карта
Игромания.ру 14 сентября в 07:51
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Политика
Лидер ИГ рассказал о планах на будущее
Глава террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) самопровозглашенный «халиф» Абу Бакр аль-Багдади записал аудиозапись, где говорит о дальнейших намерениях своей организации.
Lenta.ru 13:01
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Футбол
«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
РИА Новости 15:00
Единоборства
Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября в Москве
Накануне стала известна дата и место проведения поединка между тяжеловесом ММА Александром Емельяненко против Михаила Кокляева.
Sports.ru вчера в 13:40
Общество
Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве
На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:30
Шоу-бизнес
Разин попросил оставить в покое семью Анастасии Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram высказался о ситуации вокруг актрисы Анастасии Заворотнюк.
Телепрограмма 09:21
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41