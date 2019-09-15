Футбол
Коммерсантъ КазаньИгра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах. Об этом во время делового понедельника заявил мэр автограда Наиль Магдеев, говорится в сообщении администрации города.
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Гаджеты
Новая уязвимость в SIM-картах позволила следить за пользователями
В компании AdaptiveMobile Security рассказали про уязвимость, обнаруженную в SIM-картах.
Astera вчера в 11:54
Космос
Получен первый цветной снимок уникальной межзвездной кометы
В ночь с 9 на 10 сентября 2019 года телескоп Джемини Север, расположенный на вершине вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи (США), с использованием мультиобъектного спектрографа получил четыре снимка в красном и зеленом фильтрах уникальной межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), объединение которых позволило впервые увидеть «ледяную гостью» в цвете.
Ин-спейс.ру 14 сентября в 03:10
Футбол
Борьба за лидерство: ФК «Ростов» принимает «Ахмат»
ИА DixiNews // Ростов-на-Дону 05:50
Политика
Лукашенко призвал вернуться к вопросу компенсации за налоговый маневр
Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в РФ нефтяного налогового маневра, заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:37
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» доставлять газ вместо газопровода OPAL
«Если „Газпром“ хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через Opal, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся», — написал он в Facebook.
Евразия Daily 14 сентября в 09:38
Экономика
Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России
Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
REGNUM 05:02
Здоровье
Минздрав приступает к внедрению самой современной вакцины от гриппа
"Ранее всего шесть стран производили такие вакцины, сейчас и мы ее производим", - отметил он, добавив, что примерно в десяти странах она включена в национальный прививочный календарь.
РИА Новости вчера в 20:14
Происшествия
Воры ограбили дом защитника «Барселоны» во время матча с «Валенсией»
В дом защитника «Барселоны» Самюэля Юмтити проникли воры во время матча против «Валенсии» (5:2) в чемпионате Испании.
Матч ТВ 04:27
Политика
Польша проведет аудит программы приграничного сотрудничества
Как рассказывает «Новый Калининград», Польша проведет аудит программы приграничного сотрудничества с Россией, рассчитанной на 2014-2020 год.
Невские Новости 03:30
Наука
Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти
МедиаПоток 14 сентября в 07:01
Общество
ВЦИОМ изучил отношение россиян к женщинам в политике
Абсолютное большинство - 78% респондентов - положительно относятся к тому, что женщины реализуют себя в политической сфере, 81% опрошенных уверены, что женщины должны быть представлены в политике наравне с мужчинами.
Российская газета 02:02
Происшествия
В Волгодонске вспоминают жертв теракта 1999 года
Теракт в Волгодонске произошел 16 сентября 1999 года.
Общественное телевидение России 03:43
Происшествия
Молния ударила в движущийся автомобиль в Новосибирске
В Новосибирске во время сильного дождя молния поразила двигавшийся по дороге автомобиль.
Вести.Ru 03:32
Шоу-бизнес
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru вчера в 06:03
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой
Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста 01:48
Происшествия
Верховный суд России подтвердил приговор для шпиона из Польши
Верховный суд России признал законным решение Мосгорсуда приговорить к 14 годам колонии шпиона из Польши Марина (по другой версии, Мариана) Радзаевски, пытавшегося заполучить компоненты комплекса ПВО С-300.
RT на русском 03:20
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Музыка
На Шнурова написали заявление в полицию за мат на концерте
На лидера группы «Ленинград» хотят возбудить административное дело за мат на концерте.
ФедералПресс 04:24
Футбол
Массимо Каррера. 16 сентября — на YouTube-канале «СЭ»
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на неделе побывал в Москве. Итальянец дал большое интервью «СЭ».
Спорт-Экспресс вчера в 09:30
Кино
Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев
В 1977 был удостоен звания Заслуженный артист РСФСР, а через 12 лет получил звание Народный артист РСФСР.
Piter.tv 05:32
Кино
Фильм «Оно 2» продолжает лидировать в международном прокате
Картина не смогла обойти своего предшественника, который в своём время заработал 123 миллиона долларов за первый уикенд в США, однако сиквел всё равно занял второе место по стартовым сборам в домашнем прокате среди хорроров за всю историю.
Игромания.ру 03:46
Общество
Названы сроки возвращения бабьего лета в Москву
Lenta.ru 05:03
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada 4x4 может появиться в 2020 году
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня вчера в 06:31
Общество
В Екатеринбурге показали эскиз работы Покраса Лампаса без креста
Стало известно, как будет выглядеть арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге после восстановления.
Российская газета 03:55
Происшествия
Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции
Известия вчера в 10:32
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Кино
Греческая делегация прибыла в Крым с культурной миссией
Политика Сегодня 00:53