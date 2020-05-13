Энергетика
Народные новостиИгра на понижение на рынке нефти разрушила бюджет Саудовской Аравии
Эксперты не раз отмечали, что для королевства, бюджет которого сверстан из расчета 80 долларов за баррель нефти, демпинг будет экономическим самоубийством. На прошлой неделе министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан заявил, что его страна оказалась в рекордном за всю историю кризисе.
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Комментарии
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия вчера в 07:01
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости вчера в 06:48
Экономика
В России построят 25 заводов для утилизации отходов
Москва, 14 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ.
REGNUM 01:50
Кино
Актер Певцов ответил BadComedian на критику фильма про 9 Мая
URA.Ru 12 мая в 08:12
Здоровье
Кремлевский врач пригласил COVID-диссидентов поработать волонтерами
Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов пригласил поработать волонтерами тех, кто до сих пор не верит в коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 02:13
Общество
В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая
Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
Происшествия
Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме
Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов.
Вести.Ru вчера в 16:30
Общество
Названы последствия отказа Швеции от карантина
Несмотря на отказ от карантина, жителям страны рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать больших скоплений людей и поездок, а при симптомах оставаться дома.
Рамблер вчера в 11:51
Политика
МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе
Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 14:53
Общество
Семьям с детьми от 3 до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей
С 1 июня все семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно получат единовременно 10 тысяч рублей.
Красный Север (ЯНАО) 11 мая в 10:26
Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
В новой, пятой версии бесплатного движка для создания игр Unreal Engine 5 от Epic Games обещано использование моделей "кинематографического качества".
Вести.Ru вчера в 12:14
Армия и оружие
Boeing поставит более тысячи ракет Саудовской Аравии
Компания Boeing получила контракты на производство и поставку Саудовской Аравии 650 крылатых ракет воздушного базирования SLAM ER и 402 противокорабельных ракет Harpoon Block II, указано в пресс-релизе, опубликованном на сайте Пентагона.
РИА Новости 01:47
Здоровье
Выплаты за работу в период пандемии медикам выплатят в течение суток в Магаданской области
Медики в течение суток получат все причитающиеся стимулирующие выплаты за работу в период пандемии.
MagadanMedia.ru 01:14
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
Общество
В Госдуме оценили идею выбирать количество предметов по ЕГЭ
Ранее замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что выпускники школ будут сдавать в 2020 году в рамках Единого государственного экзамена только два предмета, нужные для поступления в высшее учебное заведение.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
Новый мост через Зею начнут строить с левого берега круглосуточно
ИА Порт Амур 00:12
Общество
ФНС намерена цифровизировать налоговые вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП
Первый — развитие удостоверяющего центра ФНС, который будет обеспечивать сертификатами квалифицированной электронной подписи юрлиц, ИП и нотариусов.
Коммерсантъ вчера в 17:45
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru вчера в 07:50
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса
Число инфицированных коронавирусом за минувшие сутки в Алтайском крае оказалось почти равным количеству выписанных пациентов – 39 новых случаев на 34 выздоровевших, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
Здоровье
Радий Хабиров объяснил, почему в Башкирии смягчили режим самоизоляции
Накануне вечером, 13 мая, глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в телепередаче «Док-ток» на Первом канале, в которой рассказал о том, почему в Башкирии смягчили режим самоизоляции.
Уфа1.ру 01:39
Общество
В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсону с просьбой предоставить скидку на ОСАГО россиянам, потерявшим из-за коронавирусной эпидемии работу.
РИА Новости 00:28
Политика
Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса
Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:13
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Футбол
«Ман Сити» требует 50 млн евро за Сане. «Бавария» предлагает 40 млн
Немецкий клуб предлагает за Сане 40 млн евро, однако «Сити» хочет получить 50 млн евро, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на kicker.
Sports.ru вчера в 17:04
Единоборства
Тейшейра победил Смита в главном поединке турнира UFC в Джексонвилле
На прошедшем турнире UFC Fight Night 171 Гловер Тейшейра одолел Энтони Смита, Бен Ротуэлл оказался сильнее Овинса Сен-Пре, а многоопытный белорус Андрей Орловский победил Фелипе Линса.
Российская газета 01:05
Общество
В регионы РФ должны поступить более 6,7 тысячи аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Контракт был заключен 15 апреля, его общая цена составила 7,5 млрд руб. Фиксированная цена одного аппарата ИВЛ равна 1,1 млн руб. 6711 единиц данного оборудования должно поступить в регионы страны.
Газета.Ru 01:18
Общество
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, как заразился коронавирусом.
РИА Новости вчера в 16:59