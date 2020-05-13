Эксперты не раз отмечали, что для королевства, бюджет которого сверстан из расчета 80 долларов за баррель нефти, демпинг будет экономическим самоубийством. На прошлой неделе министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан заявил, что его страна оказалась в рекордном за всю историю кризисе.

Игра на понижение на рынке нефти разрушила бюджет Саудовской Аравии

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