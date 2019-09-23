Кино

Народные новостиНародные новости«Игра престолов» в четвертый раз получила премию «Эмми»

Последний сезон знаменитого сериала канала HBO "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года. Церемония вручения наград прошла в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, трансляцию вел телеканал Fox.
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«Эмми» досмотрела «Игру престолов»

Коммерсантъ09:09

«Это номинация в категории "Любовь"!» Лучшие моменты «Эмми-2019»

РБК08:57

Сериал «Чернобыль» получил премию Emmy

Вести.Ru00:31

Главную «Эмми» получил сериал «Игра престолов»

Культуромания03:02

«Коммунисты России» предложили создать аналог премии Emmy

РИА Новости05:19

Сериал «Чернобыль» удостоился премии «Эмми»

Эхо Москвы11:19

«Игра престолов» получила Emmy как лучший драматический сериал

ТАСС00:15
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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 14:33, Вашингтон
Футбол

Роналду пропустит матч «Юве» с «Брешией». Он вне заявки из-за травмы

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч 5-го тура Серии А против «Брешии» из-за травмы.
Sports.ru 13:33
Политика

Украинская делегация официально отказалась от сессии ПАСЕ

Делегация Украины официально отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 12:18
Политика

На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией

Украинское государственное учреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.
RT на русском 13:33
Музыка

На Украине зрители прогнали экс-солиста «Ляписа Трубецкого» с концерта

РЕН ТВ 13:52
Политика

В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией

МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Происшествия

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости 07:25
Культура

С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»

С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
Эхо Москвы 10:04
Происшествия

Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 13:09
Путешествия

Крупнейший европейский лоукостер подал заявку на полеты в Россию

Лоукостеры Ryanair из Ирландии, EasyJet из Великобритании и WizzAir из Венгрии подали заявки на полеты из аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ООО "Воздушные ворота северной столицы".
РИА Новости 14:16
Происшествия

В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК 21 сентября в 14:18
Происшествия

В Англии двое сели в тюрьму за размещение посмертных фотографий Салы

Спорт-Экспресс 13:55
Общество

Эксперт: Дания выдаст разрешение на строительство «Северного потока-2»

По мнению эксперта, повлияет на ускоренную выдачу разрешения на строительство «Северного потока-2», так как Дания начнет компенсировать нехватку топлива поставками из Германии.
RuNews24.ru 12:15
Общество

На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя

В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Шоу-бизнес

В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной

В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Политика

Премьер Чехии заявил о безрезультатности санкций против России

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью немецкому изданию Welt заявил о безрезультатности санкций Европейского союза против России.
RT на русском 11:29
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган высказался о свадебном танце Ксении Собчак

Эммануил Виторган в беседе с журналистами высказался о свадебном танце бывшей невестки.
OAnews 02:21
Армия и оружие

В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море

Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13
Путешествия

Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Происшествия

Жену главы Нацполиции Украины задержали за контрабанду валюты

Нарушители, среди которых оказалась супруга главы украинской Нацполиции Сергея Князева, пытались перевезти через границу незадекларированные денежные средства.
News.ru 13:02
Здоровье

Названы лекарства, которые категорически нельзя смешивать

Медики назвали те из них, которые категорически нельзя смешивать друг с другом.
Дни24 вчера в 07:05
Космос

Китайский луноход обнаружил странное вещество на дальней стороне Луны

Китайское космическое агентство опубликовало фотографии с изображением неизведанного гелеобразного вещества, обнаруженного луноходом Yutu-2 на дальней стороне Луны.
Народные новости вчера в 23:33
Политика

Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар

Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io 06:49
Экономика

Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Кино

Ксения Собчак сыграет в новом сериале Константина Богомолова

Ксения Собчак сыграет в новом сериале своего новоиспеченного супруга - режиссера Константина Богомолова.
Уралинформбюро 08:44
Экономика

В России указали гаагскому трибуналу на ошибки по делу ЮКОСа

Арбитражный трибунал Гааги допустил пять серьезных ошибок при рассмотрении иска бывших мажоритарных акционеров компании ЮКОС к РФ, заявил глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 13:16
Экономика

«Газпром нефть» передаст часть заправок в управление своим сотрудникам

Заправки для сотрудников "Газпром нефть" до конца 2019 года планирует передать около трети своих АЗС в России в управление партнерам по трем моделям.
РБК 06:41
Общество

Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

РИА Новости 08:23
Политика

Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.
РИА Новости 11:13
Футбол

Жена Мамаева сделала интервью с мужем и анонсировала его

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане Мамаевой.
Спорт БИЗНЕС Online 11:53
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